Türkiye'ye gelmesi muhtemel Motorola Razr 70 ve Razr 70 Plus tanıtıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber'de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye pazarına geçtiğimiz haftalarda yeniden giriş yapan Motorola markası katlanabilir telefon pazarında etkisini arttırmak için hazırladığı Razr 70 serisini tanıttı. Seriden iki model Türkiye pazarına da gelebilir.

Motorola Razr 70 özellikleri ve fiyatı

6.90 inçlik AMOLED iç ekran

3.63 inçlik dış ekran

Dimensity 7450X yonga seti

8GB/12GB RAM

128GB/256GB/512GB depolama

Çift 50MP arka kamera

32MP ön kamera

4800mAh batarya, 30W hızlı şarj

869 Euro başlangıç

Motorola Razr 70 Ultra özellikleri ve fiyatı

Türkiye'ye gelmesi en muhtemel model olarak gösterebileceğimiz Motorola Razr 70 modeli iç ekranda 120Hz tazeleme hızı ve 3000 nit pik parlaklık, dış ekranda 90Hz tazeleme hızı ve 1700 nit pik parlaklık, 15W kablosuz şarj, Gemini, Microsoft Copilot ve Perplexity platformlarının araçlarından oluşan Moto AI yapay zekâ paketi şeklinde özellikler mevcut.

Motorola Razr 70 Plus özellikleri ve fiyatı

6.90 inçlik AMOLED iç ekran

4 inçlik dış ekran

Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti

12GB RAM

256GB/512GB depolama

Çift 50MP OIS arka kamera

32MP ön kamera

4500mAh batarya, 45W hızlı şarj

1149 Euro başlangıç

Türkiye pazarı biraz şüpheli olan Motorola Razr 70 Plus modelinde ise iç ekranda 3000 nit pik parlaklık ve 165Hz tazeleme hızı, dış ekranda 2400 nit parlaklık ve 165Hz tazeleme hızı, 15W kablosuz şarj, 5W hızlı şarj Moto AI yapay zekâ paketi şeklinde özellikler yer alıyor.



