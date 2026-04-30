Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'ye gelmesi muhtemel Motorola Razr 70 ve Razr 70 Plus tanıtıldı

    Motorola Razr 70 ve Motorola Razr 70 Plus modelleri fiyatlarına göre değişen donanım özellikleri ile tüketicilere farklı seçenekler sunmayı amaçlıyor.           

    Motorola Razr 70 Tam Boyutta Gör
    Türkiye pazarına geçtiğimiz haftalarda yeniden giriş yapan Motorola markası katlanabilir telefon pazarında etkisini arttırmak için hazırladığı Razr 70 serisini tanıttı. Seriden iki model Türkiye pazarına da gelebilir. 

    Motorola Razr 70 özellikleri ve fiyatı

    • 6.90 inçlik AMOLED iç ekran
    • 3.63 inçlik dış ekran
    • Dimensity 7450X yonga seti
    • 8GB/12GB RAM
    • 128GB/256GB/512GB depolama
    • Çift 50MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 4800mAh batarya, 30W hızlı şarj
    • 869 Euro başlangıç

    Türkiye'ye gelmesi en muhtemel model olarak gösterebileceğimiz Motorola Razr 70 modeli iç ekranda 120Hz tazeleme hızı ve 3000 nit pik parlaklık, dış ekranda 90Hz tazeleme hızı ve 1700 nit pik parlaklık, 15W kablosuz şarj, Gemini, Microsoft Copilot ve Perplexity platformlarının araçlarından oluşan Moto AI yapay zekâ paketi şeklinde özellikler mevcut. 

    Motorola Razr 70 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Motorola Razr 70 Plus özellikleri ve fiyatı

    • 6.90 inçlik AMOLED iç ekran
    • 4 inçlik dış ekran
    • Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti
    • 12GB RAM
    • 256GB/512GB depolama
    • Çift 50MP OIS arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 4500mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • 1149 Euro başlangıç

    Türkiye pazarı biraz şüpheli olan Motorola Razr 70 Plus modelinde ise iç ekranda 3000 nit pik parlaklık ve 165Hz tazeleme hızı, dış ekranda 2400 nit parlaklık ve 165Hz tazeleme hızı, 15W kablosuz şarj, 5W hızlı şarj Moto AI yapay zekâ paketi şeklinde özellikler yer alıyor.
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    dashwood 6 saat önce

    aynı haber açılmış

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boyner hediye çeki 2019 sigara fiyatları golf battle arkadaş ekleme electrolux çamaşır makinesi yorumları göz ölçüm kağıdı okuma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum