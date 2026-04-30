Türkiye'ye gelmesi muhtemel Motorola Razr 70 ve Razr 70 Plus tanıtıldı

Motorola Razr 70 özellikleri ve fiyatı
- 6.90 inçlik AMOLED iç ekran
- 3.63 inçlik dış ekran
- Dimensity 7450X yonga seti
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB/512GB depolama
- Çift 50MP arka kamera
- 32MP ön kamera
- 4800mAh batarya, 30W hızlı şarj
- 869 Euro başlangıç
Türkiye'ye gelmesi en muhtemel model olarak gösterebileceğimiz Motorola Razr 70 modeli iç ekranda 120Hz tazeleme hızı ve 3000 nit pik parlaklık, dış ekranda 90Hz tazeleme hızı ve 1700 nit pik parlaklık, 15W kablosuz şarj, Gemini, Microsoft Copilot ve Perplexity platformlarının araçlarından oluşan Moto AI yapay zekâ paketi şeklinde özellikler mevcut.
Motorola Razr 70 Plus özellikleri ve fiyatı
- 6.90 inçlik AMOLED iç ekran
- 4 inçlik dış ekran
- Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti
- 12GB RAM
- 256GB/512GB depolama
- Çift 50MP OIS arka kamera
- 32MP ön kamera
- 4500mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 1149 Euro başlangıç
Türkiye pazarı biraz şüpheli olan Motorola Razr 70 Plus modelinde ise iç ekranda 3000 nit pik parlaklık ve 165Hz tazeleme hızı, dış ekranda 2400 nit parlaklık ve 165Hz tazeleme hızı, 15W kablosuz şarj, 5W hızlı şarj Moto AI yapay zekâ paketi şeklinde özellikler yer alıyor.
