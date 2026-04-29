Motorola Razr 70 Ultra rekabete en tepeden dahil oluyor

Motorola Razr 70 Ultra özellikleri ve fiyatı
- 6.96 inçlik AMOLED iç ekran
- 4 inçlik dış ekran
- Snapdragon 8 Elite yonga seti
- 12GB/16GB RAM
- 256GB/512GB/1TB depolama
- Çift 50MP OIS arka kamera
- 50MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 68W hızlı şarj
- 1399 Euro başlangıç
Motorola Razr 70 Ultra segmentinde Samsung Galaxy Z Flip 7 ile doğrudan rakip oluyor. İç ekranda 5000 nit parlaklık ve 165Hz tazeleme hızı, dış ekranda 3000 nit parlaklık ve 165Hz tazeleme hızı, 30W kablosuz şarj, 5W tersine şarj gibi özellikleri mevcut.
Yapay zekâ tarafında da vites arttıran Motorola Razr 70 Ultra; Gemini, Microsoft Copilot ve Perplexity platformlarının araçlarından oluşan Moto AI yapay zekâ paketi ile geliyor. Böylece kullanıcılara daha esnek bir kullanım sunuluyor. Motorola Razr 70 Ultra muhtemelen ülkemizde satışa sunulmayacak.
