Motorola Razr 70 Ultra rekabete en tepeden dahil oluyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarına Razr markasıyla önemli bir adım atan Motorola, Razr 70 serisi ile çıtayı en yukarıya taşıyor. Motorola Razr 70 Ultra serideki en güçlü model haline geliyor.

Motorola Razr 70 Ultra özellikleri ve fiyatı

6.96 inçlik AMOLED iç ekran

4 inçlik dış ekran

Snapdragon 8 Elite yonga seti

12GB/16GB RAM

256GB/512GB/1TB depolama

Çift 50MP OIS arka kamera

50MP ön kamera

5000mAh batarya, 68W hızlı şarj

1399 Euro başlangıç

Motorola Razr 70 Ultra segmentinde Samsung Galaxy Z Flip 7 ile doğrudan rakip oluyor. İç ekranda 5000 nit parlaklık ve 165Hz tazeleme hızı, dış ekranda 3000 nit parlaklık ve 165Hz tazeleme hızı, 30W kablosuz şarj, 5W tersine şarj gibi özellikleri mevcut.

Yapay zekâ tarafında da vites arttıran Motorola Razr 70 Ultra; Gemini, Microsoft Copilot ve Perplexity platformlarının araçlarından oluşan Moto AI yapay zekâ paketi ile geliyor. Böylece kullanıcılara daha esnek bir kullanım sunuluyor. Motorola Razr 70 Ultra muhtemelen ülkemizde satışa sunulmayacak.

Motorola Razr 70 Ultra özellikleri ve fiyatı

