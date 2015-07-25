NASA Dünya'ya benzer bir gezegen keşfetti

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Güneş Sistemi dışında insan yaşamına elverişli bir gezegen bulma arayışları bugüne kadar büyük ölçüde sonuçsuz kalmış olsa da, Kepler uzay aracı tarafından geçtiğimiz günlerde keşfedilen yeni bir gezegen NASA'yı yeniden umutlandırdı. NASA tarafından yayınlanan açıklamada, Kepler-452b adını taşıyan bu gezegenin bugüne kadar keşfedilen gezegenler arasında Dünya'ya en benzer gezegen olduğu ve Güneş'e oldukça benzeyen bir yıldızın yörüngesinde yer aldığı açıklandı.
Dünya'dan yaklaşık 1400 ışık yılı uzakta, Kuğu Takımyıldızı içerisinde yer alan Kepler-452b, NASA tarafından Dünya'nın daha yaşlı ve daha büyük kuzeni olarak tanımlandı. NASA tarafından yayınlanan açıklamada, Kepler-452b'nin Güneş Sistemi dışında insan yaşamına elverişli bir gezegen bulma yolundaki en umut verici aday olduğu vurgulandı.
2009 yılında yörüngeye fırlatılan Kepler uzay aracı bugüne kadar Güneş Sistemi dışında 1030 tane gezegen bulmuş olsa da, bu gezegenlerden hemen hemen hiçbiri insan yaşamına elverişli bulunmamıştı. Kepler tarafından bulunan bu gezegenlerin birçoğu Jüpiter benzeri devasa ve aşırı sıcak gaz devleri olurken, Dünya benzeri ufak ve kayalık olanlar ise yörüngesinde döndükleri yıldızlarına insan yaşamı için gerekli sıcaklığın oluşmasına yetecek kadar yakın değillerdi.
Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin kendi yapıları dışında yörüngesinde döndükleri yıldızın yapısının da oldukça önemli olduğu göz önüne alındığında, insan yaşamına elverişli bir gezegen bulmak neredeyse imkansız görünüyordu. Kepler-452b'nin NASA'yı bu kadar heyecanlandırmasının bir numaralı sebebi, kendisinin Dünya'ya benzemesinin yanı sıra yörüngesinde döndüğü yıldızın da Güneş'e oldukça benzer olması.
Kepler-452b'nin yıldızı yaklaşık 6 milyar yaşında, yani Güneş'ten 1.5 milyar yıl daha yaşlı. Bu yıldız Güneş'ten yüzde 10 daha büyük ve yüzde 20 daha parlak olsa da, Güneş'le aynı sıcaklığa sahip. Bu değerler Kepler-452b'nin insan hayatına elverişli olması ihtimalini oldukça arttıryor olsa da, kesin bir sonuca varmak için gezegenin atmosferi gibi önemli faktörlerin de incelenmesi gerekiyor.
http://www.nasa.gov/press/2014/december/nasa-s-kepler-reborn-makes-first-exoplanet-find-of-new-mission Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu haberi hemen eskittik ama yinede bi bakayım dedim, yukardaki mesajı görüncede dayanamadım Mesajın her yeri komedi resmen
Siz daha marsa gidemediniz ne demek yahu? Hayırdır, siz gittinizmi? Adam kendini insanlıktan bile soyutlamış resmen. Ülke olarak bi katkımız yok ama insanlık olarak biz uzaya çıktık mesela (sanıyorum aya çıktığımıza inanmıyorsundur). Siz neler yaptınız?
Gezegen ispatlanmamış, teoriden ibaret ne demek? Engin bilginle bizi aydınlatırmısın?
Ayrıca niye gocundun onu da anlayamadım. Adam istediğini arar sana neki? Senin paranımı harcıyor? Dünya dışı yaşam arayıp bulamazlarsa çok mu sevineceksin? Veya bulunmasından mı korkuyorsun, bulsa ne olacak?
Teoriden ibaret gezegen mi? Bilimden bu kadar da kopuk olunmaz. Keşif ve teori kavramlarının ne olduğunu bir araştırın. Çünkü bilgisizliğiniz ile burada rezil oluyorsunuz.
Ayrıca bilimsel araştırma uğraşında size dokunan nedir? Keşifler yapmak ve herhangi bir astronomik veriye sahip olmak niçin kötü olsun? Astronomik araştırmalar nasıl kötü veya gereksiz olabilir?