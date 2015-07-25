NASA Dünya'ya benzer bir gezegen keşfetti

Güneş Sistemi dışında insan yaşamına elverişli bir gezegen bulma arayışları bugüne kadar büyük ölçüde sonuçsuz kalmış olsa da, Kepler uzay aracı tarafından geçtiğimiz günlerde keşfedilen yeni bir gezegen NASA'yı yeniden umutlandırdı. NASA tarafından yayınlanan açıklamada, Kepler-452b adını taşıyan bu gezegenin bugüne kadar keşfedilen gezegenler arasında Dünya'ya en benzer gezegen olduğu ve Güneş'e oldukça benzeyen bir yıldızın yörüngesinde yer aldığı açıklandı.

Dünya'dan yaklaşık 1400 ışık yılı uzakta, Kuğu Takımyıldızı içerisinde yer alan Kepler-452b, NASA tarafından Dünya'nın daha yaşlı ve daha büyük kuzeni olarak tanımlandı. NASA tarafından yayınlanan açıklamada, Kepler-452b'nin Güneş Sistemi dışında insan yaşamına elverişli bir gezegen bulma yolundaki en umut verici aday olduğu vurgulandı.



2009 yılında yörüngeye fırlatılan Kepler uzay aracı bugüne kadar Güneş Sistemi dışında 1030 tane gezegen bulmuş olsa da, bu gezegenlerden hemen hemen hiçbiri insan yaşamına elverişli bulunmamıştı. Kepler tarafından bulunan bu gezegenlerin birçoğu Jüpiter benzeri devasa ve aşırı sıcak gaz devleri olurken, Dünya benzeri ufak ve kayalık olanlar ise yörüngesinde döndükleri yıldızlarına insan yaşamı için gerekli sıcaklığın oluşmasına yetecek kadar yakın değillerdi.

Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin kendi yapıları dışında yörüngesinde döndükleri yıldızın yapısının da oldukça önemli olduğu göz önüne alındığında, insan yaşamına elverişli bir gezegen bulmak neredeyse imkansız görünüyordu. Kepler-452b'nin NASA'yı bu kadar heyecanlandırmasının bir numaralı sebebi, kendisinin Dünya'ya benzemesinin yanı sıra yörüngesinde döndüğü yıldızın da Güneş'e oldukça benzer olması.



Kepler-452b'nin yıldızı yaklaşık 6 milyar yaşında, yani Güneş'ten 1.5 milyar yıl daha yaşlı. Bu yıldız Güneş'ten yüzde 10 daha büyük ve yüzde 20 daha parlak olsa da, Güneş'le aynı sıcaklığa sahip. Bu değerler Kepler-452b'nin insan hayatına elverişli olması ihtimalini oldukça arttıryor olsa da, kesin bir sonuca varmak için gezegenin atmosferi gibi önemli faktörlerin de incelenmesi gerekiyor.



http://www.nasa.gov/press/2014/december/nasa-s-kepler-reborn-makes-first-exoplanet-find-of-new-mission