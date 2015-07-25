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NASA Dünya'ya benzer bir gezegen keşfetti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,9b
1
66
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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NASA Dünya'ya benzer bir gezegen keşfetti
 Güneş Sistemi dışında insan yaşamına elverişli bir gezegen bulma arayışları bugüne kadar büyük ölçüde sonuçsuz kalmış olsa da, Kepler uzay aracı tarafından geçtiğimiz günlerde keşfedilen yeni bir gezegen NASA'yı yeniden umutlandırdı. NASA tarafından yayınlanan açıklamada, Kepler-452b adını taşıyan bu gezegenin bugüne kadar keşfedilen gezegenler arasında Dünya'ya en benzer gezegen olduğu ve Güneş'e oldukça benzeyen bir yıldızın yörüngesinde yer aldığı açıklandı.
Dünya'dan yaklaşık 1400 ışık yılı uzakta, Kuğu Takımyıldızı içerisinde yer alan Kepler-452b, NASA tarafından Dünya'nın daha yaşlı ve daha büyük kuzeni olarak tanımlandı. NASA tarafından yayınlanan açıklamada, Kepler-452b'nin Güneş Sistemi dışında insan yaşamına elverişli bir gezegen bulma yolundaki en umut verici aday olduğu vurgulandı.
2009 yılında yörüngeye fırlatılan Kepler uzay aracı bugüne kadar Güneş Sistemi dışında 1030 tane gezegen bulmuş olsa da, bu gezegenlerden hemen hemen hiçbiri insan yaşamına elverişli bulunmamıştı. Kepler tarafından bulunan bu gezegenlerin birçoğu Jüpiter benzeri devasa ve aşırı sıcak gaz devleri olurken, Dünya benzeri ufak ve kayalık olanlar ise yörüngesinde döndükleri yıldızlarına insan yaşamı için gerekli sıcaklığın oluşmasına yetecek kadar yakın değillerdi.
NASA Dünya'ya benzer bir gezegen keşfetti

 Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin kendi yapıları dışında yörüngesinde döndükleri yıldızın yapısının da oldukça önemli olduğu göz önüne alındığında, insan yaşamına elverişli bir gezegen bulmak neredeyse imkansız görünüyordu. Kepler-452b'nin NASA'yı bu kadar heyecanlandırmasının bir numaralı sebebi, kendisinin Dünya'ya benzemesinin yanı sıra yörüngesinde döndüğü yıldızın da Güneş'e oldukça benzer olması.
 Kepler-452b'nin yıldızı yaklaşık 6 milyar yaşında, yani Güneş'ten 1.5 milyar yıl daha yaşlı. Bu yıldız Güneş'ten yüzde 10 daha büyük ve yüzde 20 daha parlak olsa da, Güneş'le aynı sıcaklığa sahip. Bu değerler Kepler-452b'nin insan hayatına elverişli olması ihtimalini oldukça arttıryor olsa da, kesin bir sonuca varmak için gezegenin atmosferi gibi önemli faktörlerin de incelenmesi gerekiyor.

http://www.nasa.gov/press/2014/december/nasa-s-kepler-reborn-makes-first-exoplanet-find-of-new-mission Yorum Yaz
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asderty 4 yıl en beğenilen joven
joven
çok yakınmış yahu siz daha Mars'a gidemediniz 1400 ışık yılı hemde ispatlanmamıştı bir teoriden
ibaret bir gezegende hayat aramaya koyuldular

Bu haberi hemen eskittik ama yinede bi bakayım dedim, yukardaki mesajı görüncede dayanamadım
Mesajın her yeri komedi resmen


Siz daha marsa gidemediniz ne demek yahu? Hayırdır, siz gittinizmi? Adam kendini insanlıktan bile soyutlamış resmen. Ülke olarak bi katkımız yok ama insanlık olarak biz uzaya çıktık mesela (sanıyorum aya çıktığımıza inanmıyorsundur). Siz neler yaptınız?


Gezegen ispatlanmamış, teoriden ibaret ne demek? Engin bilginle bizi aydınlatırmısın?

Ayrıca niye gocundun onu da anlayamadım. Adam istediğini arar sana neki? Senin paranımı harcıyor? Dünya dışı yaşam arayıp bulamazlarsa çok mu sevineceksin? Veya bulunmasından mı korkuyorsun, bulsa ne olacak?
jovençok yakınmış yahu siz daha Mars'a gidemediniz 1400 ışık yılı hemde ispatlanmamıştı bir teoridenibaret bir gezegende hayat aramaya k...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Canis Majoris 4 yıl
Adamın birisi geçenlerde tweet atmıştı.Biz o gezegenin 1400 yıl önceki halini görüyorsak oraya yeni yeni Kuran inmeye başlamıştır diye
Bizim bu haberden çıkaracaklarımız daha öteye gidemiyor maalesef.Birisi de daha ispatlanamamış teori falan bir şeyler saçmalamış. Kim söyledi bunları cami hocan mı? Gezegenin ne demek olduğunu bile bildiğini zannetmiyorum.
Adamın birisi geçenlerde tweet atmıştı.Biz o gezegenin 1400 yıl önceki halini görüyorsak oraya yeni yeni Kuran inmeye başlamıştır diyeBizim bu hab...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Janus_Prospero 4 yıl joven
joven
çok yakınmış yahu siz daha Mars'a gidemediniz 1400 ışık yılı hemde ispatlanmamıştı bir teoriden
ibaret bir gezegende hayat aramaya koyuldular

Teoriden ibaret gezegen mi? Bilimden bu kadar da kopuk olunmaz. Keşif ve teori kavramlarının ne olduğunu bir araştırın. Çünkü bilgisizliğiniz ile burada rezil oluyorsunuz.

Ayrıca bilimsel araştırma uğraşında size dokunan nedir? Keşifler yapmak ve herhangi bir astronomik veriye sahip olmak niçin kötü olsun? Astronomik araştırmalar nasıl kötü veya gereksiz olabilir?
jovençok yakınmış yahu siz daha Mars'a gidemediniz 1400 ışık yılı hemde ispatlanmamıştı bir teoridenibaret bir gezegende hayat aramaya k...
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KinopioTaichou 4 yıl
pandorumdaki gibi gidilebilir.Ama önce insanı dondurmanın gerçekleşmesi lazım ve uzay aracı eskir mi bilmiyorum gidesiye kadar.
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KinopioTaichou 4 yıl
pandorumdaki gibi gidilebilir.Ama önce insanı dondurmanın gerçekleşmesi lazım ve uzay aracı eskir mi bilmiyorum gidesiye kadar.
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Mephalay 4 yıl
O kadar kasmaya gerek yoktu, Kuran da yaziyordu bu gezegenin varligi.
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0rka 4 yıl
1400 ışık yılı mesafeye gidene kadar ordaki gezegende hayat son bulur :)
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ESAras 4 yıl
bilmem kaç yıl sonra yenı bır yasam olucak orda vay be
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Mesudum 4 yıl
joven
çok yakınmış yahu siz daha Marsa gidemediniz 1400 ışık yılı hemde ispatlanmamıştı bir teoridenibaret bir gezegende hayat aramaya koyuldular

Hayat ararken senin gibi birini bulmalarına gerek yok,
bakteri falan bulsalar yeterli
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V4LKyR 4 yıl
WarSaw
ışık hızı savunucularının relativ zaman kavramı üzerinden 1400 ışık hızı yılı ama dıştan bakanın gözüne göre 1400yıl cart curt gibi saçma sapan teorileri var göya sen ışık hızına çıkınca 12senede diğer galaksiye varmış oluyormuşsun güneş sistemine en yakın alpha centuri yıldızına ise ışık hızıyla gidilince 2 senede gidiliyormuş fakat gidip dünyaya tekrar döndüğünde sana 2 yıl geçen zaman dünyaya 100yıl vs gibi bir zaman oluyormuş lan oğlum bu işim sana bana ona buna göresi mi var. hız hızdır mesafede mesafe hızını al mesafeye böl süreyi bul senin gitmen gelmen seni bağlar dünyadakiyle yolculuktaki adam aynı yaşlanı aynı zamanı yaşar senin tek farkın sadece ama sadece çok hızlı gidip gelmek. ışıkhızıyla gitti geldi kendine 2 yıl geçti dünyadakilere 100 yıl ozaman azıcık hızlanan herkes diğerlerine fark attı uçağa binenler mach2 yapınca diğer sabit duranlara göre daha genç kaldı yerdekiler 10 dakika yaşladı ozaman değilmi. kısaca hasip tir ordan. hasip nasip kısmet bu işler.

Asadlkjasklddasldjasl :D
Troll mü, yoksa ciddi mi tam emin olamadım. Ciddiyse yazık. :(
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asderty 4 yıl
Ve işte beklenen son! Görelilik kuramı da böylece tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Einstein bu günleri görmüştü zaten, benim teorilerim de yanlışlanacak, geliştirilecek demişti...
Bu forum sayesinde her gün bilim baştan yazılıyor, emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilirim.
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WarSaw 4 yıl
ışık hızı savunucularının relativ zaman kavramı üzerinden 1400 ışık hızı yılı ama dıştan bakanın gözüne göre 1400yıl cart curt gibi saçma sapan teorileri var göya sen ışık hızına çıkınca 12senede diğer galaksiye varmış oluyormuşsun güneş sistemine en yakın alpha centuri yıldızına ise ışık hızıyla gidilince 2 senede gidiliyormuş fakat gidip dünyaya tekrar döndüğünde sana 2 yıl geçen zaman dünyaya 100yıl vs gibi bir zaman oluyormuş lan oğlum bu işim sana bana ona buna göresi mi var. hız hızdır mesafede mesafe hızını al mesafeye böl süreyi bul senin gitmen gelmen seni bağlar dünyadakiyle yolculuktaki adam aynı yaşlanı aynı zamanı yaşar senin tek farkın sadece ama sadece çok hızlı gidip gelmek. ışıkhızıyla gitti geldi kendine 2 yıl geçti dünyadakilere 100 yıl ozaman azıcık hızlanan herkes diğerlerine fark attı uçağa binenler mach2 yapınca diğer sabit duranlara göre daha genç kaldı yerdekiler 10 dakika yaşladı ozaman değilmi. kısaca hasip tir ordan. hasip nasip kısmet bu işler.
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draconist 4 yıl WarSaw
WarSaw

ışık hızı savunucularının relativ zaman kavramı üzerinden 1400 ışık hızı yılı ama dıştan bakanın gözüne göre 1400yıl cart curt gibi saçma sapan teorileri var göya sen ışık hızına çıkınca 12senede diğer galaksiye varmış oluyormuşsun güneş sistemine en yakın alpha centuri yıldızına ise ışık hızıyla gidilince 2 senede gidiliyormuş fakat gidip dünyaya tekrar döndüğünde sana 2 yıl geçen zaman dünyaya 100yıl vs gibi bir zaman oluyormuş lan oğlum bu işim sana bana ona buna göresi mi var. hız hızdır mesafede mesafe hızını al mesafeye böl süreyi bul senin gitmen gelmen seni bağlar dünyadakiyle yolculuktaki adam aynı yaşlanı aynı zamanı yaşar senin tek farkın sadece ama sadece çok hızlı gidip gelmek. ışıkhızıyla gitti geldi kendine 2 yıl geçti dünyadakilere 100 yıl ozaman azıcık hızlanan herkes diğerlerine fark attı uçağa binenler mach2 yapınca diğer sabit duranlara göre daha genç kaldı yerdekiler 10 dakika yaşladı ozaman değilmi. kısaca hasip tir ordan. hasip nasip kısmet bu işler.

Beyin Error vermiş, ardından kabullenememe başlayıp, Türkçe bilgisi unutulmuş ve harflerin yeri değişerek aklı ile ispat edemediğini küfür ile kabullendirmeye çalışma başlamıştır, normaldir, beynin algı kapasitesi bazı insanlarda belirli bir IQ seviyesini geçmediğinden anlayamaz ve dll dosyası bulunamaz.

7 yaşında çocuğa anlatır gibi göstere göstere anlatmak gerekir.

youtu.be/...
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Mephalay 4 yıl WarSaw
WarSaw
ışık hızı savunucularının relativ zaman kavramı üzerinden 1400 ışık hızı yılı ama dıştan bakanın gözüne göre 1400yıl cart curt gibi saçma sapan teorileri var göya sen ışık hızına çıkınca 12senede diğer galaksiye varmış oluyormuşsun güneş sistemine en yakın alpha centuri yıldızına ise ışık hızıyla gidilince 2 senede gidiliyormuş fakat gidip dünyaya tekrar döndüğünde sana 2 yıl geçen zaman dünyaya 100yıl vs gibi bir zaman oluyormuş lan oğlum bu işim sana bana ona buna göresi mi var. hız hızdır mesafede mesafe hızını al mesafeye böl süreyi bul senin gitmen gelmen seni bağlar dünyadakiyle yolculuktaki adam aynı yaşlanı aynı zamanı yaşar senin tek farkın sadece ama sadece çok hızlı gidip gelmek. ışıkhızıyla gitti geldi kendine 2 yıl geçti dünyadakilere 100 yıl ozaman azıcık hızlanan herkes diğerlerine fark attı uçağa binenler mach2 yapınca diğer sabit duranlara göre daha genç kaldı yerdekiler 10 dakika yaşladı ozaman değilmi. kısaca hasip tir ordan. hasip nasip kısmet bu işler.

Hahahah aklima sahan in dunya donmuyor skeci geldi okurken. Cehalet nasil, mutlu ediyor di mi: )
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pastadanadam 4 yıl
EstrEmO
Işık hızını bulun öyle gelin canım.

Işık hızını bulsak bile oraya gitmek 1400 yıl sürüyor canım.
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