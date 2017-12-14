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NASA ve Google, bugün çok önemli bir keşif duyurusu yapmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük uzay ajansı NASA ve arama devi Google, bugün düzenlenecek olan bir basın toplantısında önemli bir Kepler keşfinin duyurusunu yapacak. Toplantı TSİ 21.00'da başlıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,5b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD uzay ajansı NASA, bugün teknoloji devi Google ile beraber önemli bir keşif duyurusu için hazırlıklar yapıyor. Uzay ajansının gezegen avlayan ünlü uzay aracı Kepler Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilerle ilgili düzenlenecek olan bir medya telekonferansında bir veya birden fazla enteresan keşfin ilk kez açıklanması bekleniyor.

Konusu uzay olan bu basın toplantısında arama devi Google'ın yer alma nedeni ise keşiflerin Google'a ait bir makine öğrenme yazılımı yardımıyla yapılmış olması. Burada makine öğrenmenin öneminden bahseden NASA, yayınlanan basın bildirisinde,"Makine öğrenme, yapay zekaya getirilmiş yeni bir yaklaşım. Kepler'in verilerini analiz etme konusunda yepyeni yollar ortaya koyuyor." ifadelerini kullanıyor.

NASA'nın bugün yapacağı bu büyük duyurunun detayları elbette şu an için bilinmiyor. Ancak toplantıya katılacak olan bilim insanları arasında herhangi bir astrobiyoloğun yer almıyor oluşu nedeniyle duyurunun "uzaylıların keşfiyle" ilgili olmayacağı düşünülüyor. NASA muhtemelen yine keşfedilen yeni ve ilginç bir gezegenin ilk duyurusunu yapacak.

NAS'nın 2009 yılında uzaya fırlattığı Kepler Uzay Teleskobu, geride bıraktığımız 8 yıl içerisinde toplamda 4034 aday ve 2335 onaylanmış gezegen keşfine imza atmış durumda. Bu gezegen kataloğuna her geçen yıl yenilerini eklemeye devam eden Kepler'in, yaşanılabilir bölge sınırlarında keşfettiği gezegen sayısı ise yaklaşık 30. Bakalım Kepler, bu gezegen kataloğuna yarın bir yenisini daha ekleyecek mi.

TSİ 21.00'da başlayacak olan toplantının detaylarını paylaşıyor olacağız.

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-hosts-media-teleconference-to-announce-latest-kepler-discovery Yorum Yaz
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Lumibrite 1 yıl
Dünya benzeri yeni bir gezegen daha bulunmuş olabilir
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DHBSC55 1 yıl
yayını nerden izleyebiliriz bulan varmı?
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sniper23 1 yıl DHBSC55
DHBSC55
yayını nerden izleyebiliriz bulan varmı?

nasa.gov/...
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TetraYazilim 1 yıl
Maşallah NASA ne zamandan beri yaptığı keşifleri insanlarla böyle içten paylaşıyor.
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serafon 1 yıl
Google ne alaka?
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V4LKyR 1 yıl
Boş beleş bir haber olacak.
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tahir40 1 yıl
Hep böyle önemli bişi açıklayacağız deyip; ahan da uzaylı buldular diye heyecan yaptırıyorlar. Sonra; bilmem kaç yüz ışık yılı uzakta karasal gezegen bulduk, belki de yaşama elverişlidir diyorlar...
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denizbay1 1 yıl
Ben kendi adıma Bıktım artık bu tip sansasyönel, içi boş gazlamalardan. Hep aynı terane. Yine pratik hayatımızda hiç bir değişikliği sağlamayacak ama en önemlisi de geleceğimiz içinde neredeyse hiçbir etkisi olmayacak, tamamen bir nevi kitlelerdeki haber, bir şeyler tüketme beklentisini tatmin edecek ve akademik camia ile haber portallarını da bir süre oyalayacak etkisiz bir bilgi olacak. Kaldı ki Nasa'nın bir finans kapital iştiraki özel bir şirket üstü şirket olduğunu da hatıtladığımız da aslında bilgi vermeyeceğini de gayet iyi biliyorum. Veremez hatta. Nasa insanlığın ortak yararına çalışan bir halk örgütü değil, Kapitalist bir şahıslar şirketi kaldı ki..! Kısaca nasıl ki her sene içi boş Wifi ve Pil haberleri çıkıyor, aha bu da bu üçlünün bir parçası işte. Dostlar alışverişte görsün... ;)
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abraxsas 1 yıl
Çok önemli bir bilgiyse vermezler, adamlar o bilgiler için yüksek miktarda paralar harcıyorlar.
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St Batuhan 1 yıl
Yarın mı yoksa bugün mü? Tabii başlık ve saati düşünürsek bize göre bugün ve haberin yapıldığı saate göre Amerika için yarın olabilir ama Türkiye baz alınıp haber yapılırsa yarın şaşırtıyor, karıştırıyor kafayı.
Farklı yaşam formu olsa sanırım çoktan yer yerinden oynardı diyeceğim ama belli de olmaz.
Bence sağlam bir gezegen duyurusu olacaktır eğer büyük bir duyuru hissi varsa gerçekten. Zira makine öğrenme ile 100 gün alacak işi saatler içinde halletme imkanı doğuyor zaten. Eh kim bilir ne kadar veri işlendi ve çalışmaları öteye taşımaya aday şekilde.
Eğer büyük bir duyuru heyecanı yoksa genel olarak, bence Nasa ve Google'ın makine öğrenme ile ilgili yeni bir ortaklığı da olabilir. Bu en kötü ihtimal sınıfında tabii. Yani heyecanı en düşük olay :)
Yoksa uzak galaksileri keşfedip de gerçek manada Tatooine'i ve Luke'un amcasını falan mı buldular oralarda? Hatta belki de r2 ile 3po'nun gezinmelerini, javaları izliyorlardır. Ya da belki Starkiller Base bulundu ve saldırısını kaydettiler :o Dün Star Wars izleyince beklenti de etkilenebiliyor.
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LKLC 1 yıl St Batuhan
Bugün Türkiye saatiyle 21.00 hocam. Her iki ülke için de bugün.
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nasa, kepler ve
4 etiket daha kepler uzay teleskobu Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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