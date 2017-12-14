NASA ve Google, bugün çok önemli bir keşif duyurusu yapmaya hazırlanıyor

ABD uzay ajansı NASA, bugün teknoloji devi Google ile beraber önemli bir keşif duyurusu için hazırlıklar yapıyor. Uzay ajansının gezegen avlayan ünlü uzay aracı Kepler Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilerle ilgili düzenlenecek olan bir medya telekonferansında bir veya birden fazla enteresan keşfin ilk kez açıklanması bekleniyor.



Konusu uzay olan bu basın toplantısında arama devi Google'ın yer alma nedeni ise keşiflerin Google'a ait bir makine öğrenme yazılımı yardımıyla yapılmış olması. Burada makine öğrenmenin öneminden bahseden NASA, yayınlanan basın bildirisinde,"Makine öğrenme, yapay zekaya getirilmiş yeni bir yaklaşım. Kepler'in verilerini analiz etme konusunda yepyeni yollar ortaya koyuyor." ifadelerini kullanıyor.



NASA'nın bugün yapacağı bu büyük duyurunun detayları elbette şu an için bilinmiyor. Ancak toplantıya katılacak olan bilim insanları arasında herhangi bir astrobiyoloğun yer almıyor oluşu nedeniyle duyurunun "uzaylıların keşfiyle" ilgili olmayacağı düşünülüyor. NASA muhtemelen yine keşfedilen yeni ve ilginç bir gezegenin ilk duyurusunu yapacak.



NAS'nın 2009 yılında uzaya fırlattığı Kepler Uzay Teleskobu, geride bıraktığımız 8 yıl içerisinde toplamda 4034 aday ve 2335 onaylanmış gezegen keşfine imza atmış durumda. Bu gezegen kataloğuna her geçen yıl yenilerini eklemeye devam eden Kepler'in, yaşanılabilir bölge sınırlarında keşfettiği gezegen sayısı ise yaklaşık 30. Bakalım Kepler, bu gezegen kataloğuna yarın bir yenisini daha ekleyecek mi.



TSİ 21.00'da başlayacak olan toplantının detaylarını paylaşıyor olacağız.

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-hosts-media-teleconference-to-announce-latest-kepler-discovery