NASA açıkladı: Mars'ta hayat var mı?

Tam Boyutta Gör Bilim insanları yıllardır Dünya dışında hayat arıyorlar, ancak şimdiye kadar tüm çabalar başarısız oldu ve buna paralel olarak Mars'taki yaşam arayışları da sonuçsuz kalmış durumda. NASA pes etmeyip aramaya devam edecek olsa da, ajansın astrobiyoloğu Heather Graham şimdiye kadar neden bir şey bulamadıklarını açıkladı.

Graham, NASA'nın Youtube kanalındaki kısa bir videoda, Mars'ta yaşamın geçmişte var olmuş olabileceğini, ancak gezegenin mevcut durumunun herhangi bir canlı organizma için neredeyse hiç şans bırakmadığını açıkladı. Ancak, Mars'ta yaşamın imkansızlığından bahsederken, aslında Mars'ın yüzeyindeki yaşam kastediliyor. Araştırmacıların şu anda yaptığı gibi daha derine inmeleri durumunda çok daha yüksek bir "yaşam bulma" şansı elde edileceğine dikkat çekilmiş.

NASA daha kesin cevaplar vermeye hazırlanıyor

Mars'ın iç kısmı, Kızıl Gezegen'in ince atmosferini saran radyasyondan daha iyi korunmakta ve burada defalarca yeraltı sularının izlerine de rastlanmıştı. Bunu doğrulamak için Mars'tan alınan örneklerin Dünya'ya getirilip incelenmesini beklememiz gerekiyor. Perseverance keşif aracı şu anda yeni verilerin elde edilmesine yardımcı oluyor ve gelecekte NASA daha kesin cevaplar verebilecek insanlı bir görev başlatacak.

Şu anda Mars'ta en azından gezegenin evriminin bir noktasında yaşamın var olduğunu kesin olarak söyleyemesek de, Curiosity keşif aracı tarafından Gale Krateri'nde bulunan organik karbon parçacıkları bunu dolaylı olarak doğrulamakta.

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