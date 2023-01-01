NASA açıkladı: Mars'ta hayat var mı?

Graham, NASA'nın Youtube kanalındaki kısa bir videoda, Mars'ta yaşamın geçmişte var olmuş olabileceğini, ancak gezegenin mevcut durumunun herhangi bir canlı organizma için neredeyse hiç şans bırakmadığını açıkladı. Ancak, Mars'ta yaşamın imkansızlığından bahsederken, aslında Mars'ın yüzeyindeki yaşam kastediliyor. Araştırmacıların şu anda yaptığı gibi daha derine inmeleri durumunda çok daha yüksek bir "yaşam bulma" şansı elde edileceğine dikkat çekilmiş.
NASA daha kesin cevaplar vermeye hazırlanıyor
Mars'ın iç kısmı, Kızıl Gezegen'in ince atmosferini saran radyasyondan daha iyi korunmakta ve burada defalarca yeraltı sularının izlerine de rastlanmıştı. Bunu doğrulamak için Mars'tan alınan örneklerin Dünya'ya getirilip incelenmesini beklememiz gerekiyor. Perseverance keşif aracı şu anda yeni verilerin elde edilmesine yardımcı oluyor ve gelecekte NASA daha kesin cevaplar verebilecek insanlı bir görev başlatacak.
Şu anda Mars'ta en azından gezegenin evriminin bir noktasında yaşamın var olduğunu kesin olarak söyleyemesek de, Curiosity keşif aracı tarafından Gale Krateri'nde bulunan organik karbon parçacıkları bunu dolaylı olarak doğrulamakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
104 Kişi Okuyor (68 Üye, 36 Misafir) 4 Masaüstü 100 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1200 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
nasa, Mars ve