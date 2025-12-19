Giriş
    SpaceX’in Starlink uydusu yörüngede patladı

    SpaceX, Starlink uydularından birinin kontrolden çıktığını ve patlama benzeri bir anomali sonrası Dünya’ya düşüşe geçtiğini açıkladı. Olay, yörüngede artan uydu yoğunluğunu yeniden gündeme taşıdı.

    SpaceX’in Starlink uydusu yörüngede patladı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Starlink ağında görev yapan bir uydunun kontrolden çıktığını ve Dünya’ya doğru düşüşe geçtiğini açıkladı. Şirketin verdiği bilgilere göre uyduda yaşanan ciddi bir anomali, iletişimin aniden kesilmesine, irtifanın hızla düşmesine ve itki sistemine ait tankta basıncın boşalmasına yol açtı.

    Bu süreçte, düşük göreli hıza sahip ve izlenebilir küçük parça kümelerinin de serbest kaldığı belirtildi. Ortaya çıkan tablo olayın sıradan bir arıza değil, patlama benzeri enerjik bir durum olabileceğine işaret ediyor.

    Atmosfere girerek yok olacak

    SpaceX yetkilileri, uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki mürettebat için herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurgularken aracın önümüzdeki haftalar içinde atmosfere girerek tamamen yanmasının beklendiğini duyurdu. Starlink, uydunun büyük oranda tek parça olduğunun altını çizdi. Kontrol kaybı yaşanan uyduyla tüm iletişimin kesildiği ve sistemlerin yeniden devreye alınamadığı da aktarıldı.

    Olay, uzay trafiği açısından dikkat çekici bir dönemde yaşandı. SpaceX’in bu açıklaması, şirketin yalnızca bir hafta önce bir Çin uydusuyla tehlikeli derecede yakın bir geçiş yaşandığını bildirmesinin hemen ardından geldi.

    SpaceX’in Starlink uydusu yörüngede patladı Tam Boyutta Gör
    Bağımsız uzay izleme şirketi Leo Labs ise yaşanan olaya ilişkin teknik değerlendirmesini paylaştı. Şirket, Starlink 35956 numaralı uyduda meydana gelen olayın bir çarpışmadan kaynaklanmadığını, aksine “içsel ve enerjik bir kaynağın” tetiklediği bir durum olduğunu belirtti. Leo Labs’ın radar ağı, olay sonrasında uydunun çevresinde onlarca yeni nesnenin tespit edildiğini ve bunların patlama ya da benzeri bir iç arıza senaryosunu güçlendirdiğini ifade etti.

    Söz konusu olay yaklaşık 418 kilometre irtifada, yani alçak Dünya yörüngesinde meydana geldi. Bu bölge, halihazırda uydular ve uzay çöpleri dahil olmak üzere 24 binden fazla nesnenin aktif olarak takip edildiği ve giderek kalabalıklaşan bir alan olarak öne çıkıyor.

    Önümüzdeki yıllara dair projeksiyonlar ise tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor. On yılın sonuna gelindiğinde alçak Dünya yörüngesinde 70 bine kadar uyduyun faaliyet göstermesi bekleniyor. Büyük bölümü Starlink benzeri uzaydan internet hizmeti sunan mega takım uydularına ait olacak. ABD, Çin ve Avrupa merkezli özel ve kamu kuruluşları bu tip uyduları hızla fırlatıyor.

    Starlink uyduları, Dünya atmosferine yeniden girdiklerinde tamamen parçalanacak şekilde tasarlanıyor. Şirket, bu yılın başlarında yüzlerce eski uyduyu atmosfere sokarak hizmet dışı bıraktı. Bununla birlikte şirketin daha önce belirttiği gibi, küçük ama genellikle zararsız bazı parçaların yeniden girişten sağ çıkma olasılığı hala mevcut.

