SpaceX’in Starlink uydusu yörüngede patladı

Bu süreçte, düşük göreli hıza sahip ve izlenebilir küçük parça kümelerinin de serbest kaldığı belirtildi. Ortaya çıkan tablo olayın sıradan bir arıza değil, patlama benzeri enerjik bir durum olabileceğine işaret ediyor.
Atmosfere girerek yok olacak
SpaceX yetkilileri, uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki mürettebat için herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurgularken aracın önümüzdeki haftalar içinde atmosfere girerek tamamen yanmasının beklendiğini duyurdu. Starlink, uydunun büyük oranda tek parça olduğunun altını çizdi. Kontrol kaybı yaşanan uyduyla tüm iletişimin kesildiği ve sistemlerin yeniden devreye alınamadığı da aktarıldı.
Olay, uzay trafiği açısından dikkat çekici bir dönemde yaşandı. SpaceX’in bu açıklaması, şirketin yalnızca bir hafta önce bir Çin uydusuyla tehlikeli derecede yakın bir geçiş yaşandığını bildirmesinin hemen ardından geldi.
Söz konusu olay yaklaşık 418 kilometre irtifada, yani alçak Dünya yörüngesinde meydana geldi. Bu bölge, halihazırda uydular ve uzay çöpleri dahil olmak üzere 24 binden fazla nesnenin aktif olarak takip edildiği ve giderek kalabalıklaşan bir alan olarak öne çıkıyor.
Önümüzdeki yıllara dair projeksiyonlar ise tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor. On yılın sonuna gelindiğinde alçak Dünya yörüngesinde 70 bine kadar uyduyun faaliyet göstermesi bekleniyor. Büyük bölümü Starlink benzeri uzaydan internet hizmeti sunan mega takım uydularına ait olacak. ABD, Çin ve Avrupa merkezli özel ve kamu kuruluşları bu tip uyduları hızla fırlatıyor.
Starlink uyduları, Dünya atmosferine yeniden girdiklerinde tamamen parçalanacak şekilde tasarlanıyor. Şirket, bu yılın başlarında yüzlerce eski uyduyu atmosfere sokarak hizmet dışı bıraktı. Bununla birlikte şirketin daha önce belirttiği gibi, küçük ama genellikle zararsız bazı parçaların yeniden girişten sağ çıkma olasılığı hala mevcut.