NASA'dan en gerçekçi uçuş eğitimi

Bazı pilot eğitimleri gerçek şartlarda yapılamayacak kadar pahalı, simülasyona güvenilmeyecek kadar da önemli oluyor. Bu eğitimilerin başında havadan havaya yakıt ikmali geliyor ve bu noktada Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ya da kısa adıyla NASA'nın hazırladığı "Harmanlanmış Gerçeklik Sistemi", etkili bir eğitim ve deneyim ortaya koyuyor.

NASA Armstrong Flight Research Center bünyesinde geliştirilen sistem, temel olarak sanal ile gerçek dünyayı bir araya getiriyor. Pilotlar bu eğitim sırasında üzerinde kamera yer alan bir kask takıyor ve bu kas içerisinde özel ekranlar yer alıyor. Bu ekran birimi sayesinde örneğin ufak bir pervaneli uçak kullanılırken, pilotun gözleri önüne getirilen sanal tanker uçaktan yakıt ikmali yapılabiliyor ya da yine sanal olarak dizilmiş savaş uçaklarıyla formasyon uçuşu hiçbir tehlike olmadan gerçekleştirilebiliyor.

Sanal ile arttırılmış gerçekliği harmanlayan sistem, tamamen sanal bir ortam içerisinde uçulması yanında kamera görüntüleri üzerinden gerçek dünyaya sanal objeler de (Uçak vb) ekleyebiliyor. Uçak içi kontrol mekanizmalarını sanal görüntü dışında tutarak sadece camdan görülmesi gereken açıyı işleyebilen sistem, pilotlara gerçek uçuş hissiyatını veriyor ve böylece simülasyondan çıkıldığı zaman yaşanan olası "bocalama" sorunları ortadan kaldırılabiliyor.

NASA'nın Harmanlanmış Gerçeklik Sistemi için hazırladığı açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Sistemin testlerine devam edileceği belirtiliyor.