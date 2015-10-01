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NASA'dan en gerçekçi uçuş eğitimi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA'dan en gerçekçi uçuş eğitimi
 
Bazı pilot eğitimleri gerçek şartlarda yapılamayacak kadar pahalı, simülasyona güvenilmeyecek kadar da önemli oluyor. Bu eğitimilerin başında havadan havaya yakıt ikmali geliyor ve bu noktada Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ya da kısa adıyla NASA'nın hazırladığı "Harmanlanmış Gerçeklik Sistemi", etkili bir eğitim ve deneyim ortaya koyuyor.
NASA Armstrong Flight Research Center bünyesinde geliştirilen sistem, temel olarak sanal ile gerçek dünyayı bir araya getiriyor. Pilotlar bu eğitim sırasında üzerinde kamera yer alan bir kask takıyor ve bu kas içerisinde özel ekranlar yer alıyor. Bu ekran birimi sayesinde örneğin ufak bir pervaneli uçak kullanılırken, pilotun gözleri önüne getirilen sanal tanker uçaktan yakıt ikmali yapılabiliyor ya da yine sanal olarak dizilmiş savaş uçaklarıyla formasyon uçuşu hiçbir tehlike olmadan gerçekleştirilebiliyor.
Sanal ile arttırılmış gerçekliği harmanlayan sistem, tamamen sanal bir ortam içerisinde uçulması yanında kamera görüntüleri üzerinden gerçek dünyaya sanal objeler de (Uçak vb) ekleyebiliyor. Uçak içi kontrol mekanizmalarını sanal görüntü dışında tutarak sadece camdan görülmesi gereken açıyı işleyebilen sistem, pilotlara gerçek uçuş hissiyatını veriyor ve böylece simülasyondan çıkıldığı zaman yaşanan olası "bocalama" sorunları ortadan kaldırılabiliyor.
NASA'nın Harmanlanmış Gerçeklik Sistemi için hazırladığı açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Sistemin testlerine devam edileceği belirtiliyor.
NASA'dan en gerçekçi uçuş eğitimi
 

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kadirirdem 4 yıl
Fena olmamis iyi gibi...
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Mr.Legend 4 yıl
CaSsErDoDo
Müthiş bir fikir.Uçak kaldırmadan, bir çok maliyete girmeden harika bir eğitim olanağı.

uçak kaldırmadan derken?
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CaSsErDoDo 4 yıl Mr.Legend
Mr.Legend

CaSsErDoDo

Müthiş bir fikir.Uçak kaldırmadan, bir çok maliyete girmeden harika bir eğitim olanağı.


uçak kaldırmadan derken?

Yakıt aktarımını gerçekleştirecek uçaktan bahsediyorum.Bunun dışında formasyon uçuşu yapacak diğer uçaklar da olabilir.
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St Batuhan 4 yıl
Arttırılmış gerçeklik diye hiç mi bir parçasında geçmez. Bu durum aslında arttırılmış gerçeklik dediğimiz şey dahiliyetinde değil mi? Geçmemesine şaşırdım. Neyse olay gerçekten çok güzel zira zorlu koşulları bir nevi deneyim etme adına tamamen sanal yerine harmanlanmış ya da direkt arttırılmış gerçeklik dahiliyetinde olması biraz daha anlamlı kılacaktır. Standart uçuş antrenmanı da oluyor aynı zamanda.
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
grafikler çok berbat gözüküyor nesi gerçekçi anlamadım
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erenagar 4 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

grafikler çok berbat gözüküyor nesi gerçekçi anlamadım

Kardeşim bilim ve teknoloji adına yapılan çoğu simülasyonda amaç göze hitap etmesinden öte fizik motorunun vs kalitesidir en azından gözlemlerim bunu gösteriyor
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CaSsErDoDo 4 yıl
Müthiş bir fikir.Uçak kaldırmadan, bir çok maliyete girmeden harika bir eğitim olanağı.
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thy34. 4 yıl
nasa zaten bütçenin anasını ağlatıyor

bilmem kaç milyar dolar
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Nubermer 4 yıl
Nasa'da Hololens yapmış iyimi.
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