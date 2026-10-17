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    NASA’nın Mars aracı rekor kırdı: Gözünü 100 kilometreye dikti

    NASA’nın Perseverance aracı, Mars’ta 45,22 kilometre yol katederek rekor kırdı. İlk görev hedefini çoktan aşan keşif aracının 100 kilometreye ulaşması bekleniyor.

    NASA’nın Mars aracı rekor kırdı: Gözünü 100 kilometreye dikti Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Perseverance keşif aracı, geçtiğimiz günlerde kilometre sayacının 45,22 kilometreye ulaşmasıyla Mars yüzeyinde en uzun mesafeyi katetme rekorunu kırdı. Böylece daha önce 45,16 kilometrelik sürüş mesafesiyle rekoru elinde tutan Opportunity aracını geride bıraktı. Yaklaşık 5,5 yılda bu başarıya ulaşan araç, yeni rotalar keşfetmeye ve Mars’ın geçmişine ilişkin önemli ipuçları toplamaya devam edecek.

    Hedefi 20 km yapmaktı

    Mars’ta 2021 yılının şubat ayında Jezero Krateri’ne iniş yapan Perseverance, bu mesafeye yaklaşık 5,5 yılda ve görevindeki 2.006’ncı Mars gününde ulaştı. Opportunity ise 2004 ile 2018 yılları arasında devam eden görevinde 5.111 Mars günü boyunca çalışarak önceki rekora 14 yılda sahip olmuştu.

    Öte yandan NASA’nın Perseverance için hazırladığı ilk görev planında toplam sürüş mesafesi yaklaşık 20 kilometreyle sınırlandırılmıştı. Ancak araç, bu mesafeyi çoktan aşarak başlangıçtaki beklentilerin ötesine geçti. Görev ekibi, Perseverance’ın toplamda 100 kilometreye kadar yol katedebileceğini düşünüyor. Bu kapsamda NASA, Perseverance’ın görev süresini yakın zamanda yaklaşık 2028 yılının sonuna kadar uzattı.

    Sürüşün yüzde 90’ından fazlası otonom gerçekleşti

    NASA’nın Mars aracı rekor kırdı: Gözünü 100 kilometreye dikti Tam Boyutta Gör
    Perseverance’ın başarısında otonom sürüş teknolojisi önemli rol oynuyor. Dünya ile Mars arasındaki büyük mesafe nedeniyle aracı her an doğrudan kontrol etmek mümkün olmuyor. Bu nedenle NASA’daki ekipler, gidilecek noktaları belirleyip araca gönderiyor, araç ise çevresindeki araziyi değerlendirerek en güvenli rotayı büyük ölçüde kendi oluşturuyor.

    NASA’nın verilerine göre aracın bugüne kadar katettiği toplam mesafenin yüzde 90’ından fazlası otonom sürüş sistemiyle gerçekleştirildi. Perseverance, önceki Mars araçlarından edinilen deneyimler doğrultusunda geliştirilen tekerlekleri, navigasyon sistemi ve yerleşik donanımlarıyla zorlu arazi koşullarında daha verimli hareket edebiliyor.

    Mars araçlarının rekor yarışı

    Perseverance, NASA’nın Mars yüzeyini keşfetmek için gönderdiği araçlar arasında uzun yıllara yayılan bir gelişim sürecinin son halkasını oluşturuyor.

    NASA’nın Mars aracı rekor kırdı: Gözünü 100 kilometreye dikti Tam Boyutta Gör

    1997’de görev yapan Sojourner, NASA’nın Mars’a gönderdiği ilk keşif aracıydı ve 83 Mars günü süren görevinde yaklaşık 100 metre yol katetmişti. Spirit ve Opportunity araçları daha sonra gezegenin farklı bölgelerini inceleyerek NASA’nın yüzey araştırmalarındaki deneyimini artırdı.

    2004’te Mars’a ulaşan Opportunity, 45,16 kilometrelik sürüş mesafesinin yanı sıra NASA’nın başka bir gök cisminde tamamlanan ilk maraton olarak nitelendirdiği yolculuğuyla da öne çıkmıştı. Araç, 2018 yılına kadar görevini sürdürmüştü.

    2012’de Mars’a inen Curiosity ise Perseverance’tan daha uzun süredir gezegende bulunmasına rağmen bugüne kadar yaklaşık 38,06 kilometre yol katetti. Bu araçların her biri, Perseverance’ın daha gelişmiş sürüş sistemlerinin ve bilimsel donanımlarının geliştirilmesine katkı sağladı.

    Perseverance’ın yeni hedefi: Rainbow Falls

    NASA’nın Mars aracı rekor kırdı: Gözünü 100 kilometreye dikti Tam Boyutta Gör

    Perseverance’ın rekoru kırmasının ardından Mars’taki keşifleri devam edecek. Görev ekibi, aracın Jezero Krateri’nin güney kesimindeki krater kenarı boyunca ilerlemesini ve burada bulunan farklı kaya oluşumlarını incelemesini planlıyor.

    Jezero Krateri, milyarlarca yıl önce bir asteroid veya kuyruklu yıldızın çarpmasıyla oluştu. Perseverance’ın önceki araştırmaları, kraterin geçmişte uzun süreler boyunca bir göle ev sahipliği yaptığını ortaya koydu. Bu nedenle bölge, Mars’ın eski iklimini ve suyun gezegenin yüzeyindeki etkilerini anlamak isteyen bilim insanları için büyük önem taşıyor.

    Kraterin kenarında bulunan bazı kaya parçalarının ise Jezero oluşmadan önceki dönemlerden kaldığı düşünülüyor. Çarpmanın etkisiyle yer değiştiren veya kraterin jeolojik katmanlarına karışan bu kayaçlar, Mars’ın çok daha eski kabuğuna ilişkin bilgi sağlayabilir. Araştırmacılar, bu tür oluşumların gezegenin erken dönemlerini incelemek için önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor.

    Aracın güney yönündeki yeni rotasında yer alan Rainbow Falls bölgesi, özellikle kil mineralleri bakımından dikkat çekiyor. NASA ekibi, burada suyun kayaçlarla etkileşimi sonucunda oluşabilen kaolinit adlı kil mineralinin bulunabileceğini düşünüyor.

    Kaolinit ve benzeri minerallerin incelenmesi, milyarlarca yıl önce Jezero Krateri’nde su bulunduğu dönemdeki çevresel koşulların anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bu araştırmalar, Mars’ın geçmişte yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip olup olmadığı sorusuna da ışık tutabilir. Bilim insanları, kil minerallerini incelerken yaşam için elverişli koşulların ve olası biyolojik izlerin araştırılmasını da gündemde tutuyor. Perseverance’ın Rainbow Falls bölgesinde yapacağı incelemeler, bu açıdan yeni bulgular ortaya çıkarabilir.

    Kaynakça https://www.ndtv.com/science/nasas-perseverance-rover-sets-world-record-for-longest-drive-on-mars-12194103 https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-perseverance-sets-off-world-record-for-total-distance-driven/
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