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NASA'nın geliştirdiği en güçlü roket uçuşa bir adım daha yaklaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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NASA'nın geliştirdiği en güçlü roket uçuşa bir adım daha yaklaştı
 NASA'nın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü roket olması beklenen Space Launch System (SLS) önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. Başta Mars olmak üzere daha önce insanlı uzay araçlarının ulaşamadığı uzak istikametlere ulaşmayı mümkün hale getirecek olan Space Launch System, yapım sürecinin en önemli aşamalarından biri olan tasarım incelemesini tamamladı.
 11 hafta süren inceleme süreci boyunca NASA mühendis ve bilim insanlarından oluşan 13 ayrı ekip, binden fazla belgeyi inceleyerek devasa roketin üretim aşamasına geçmeye uygun olup olmadığına karar verdiler. NASA ekiplerinin incelemesini başarıyla tamamlayan Space Launch System projesi, şimdi de projede yer almayan uzmanlardan oluşan inceleme kuruluna sunulacak.
En küçüğü 98, en büyüğü 117 metre uzunluğunda olmak üzere üç farklı alternatif tasarımla incelemeye sunulan ve dört RS-25 motora sahip olacak Space Launch System, Apollo Projesi'nin en gelişmiş roketi olan Saturn V'ten yüzde 20 daha fazla itiş gücüne sahip olacak.

http://www.gizmag.com/nasa-space-launch-system-sls-critical-design-review/38612/ Yorum Yaz
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tricore 4 yıl en beğenilen
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Gene geliyorlar
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mentor23 4 yıl

panelci
V4LKyR
Infinitum Nihil
...11 hafta süren inceleme süreci boyunca NASA mühendis ve bilim insanlarından oluşan 13 ayrı ekip, binden fazla belgeyi inceleyerek devasa roketin üretim aşamasına geçmeye uygun olup olmadığına karar verdiler...


Kim acaba bunlar? Hangi okulları bitirmişler? Yetkinlikleri neler? Neden biz de onlar gibi olamıyoruz? Ne özellikleri var?

Birbirinden gelişmiş islam ülkeleri varya daha ne istiyosun..

İslammı sana araştırma okuma diyor islam'ın ilk emri oku dur
panelciV4LKyRInfinitum Nihil...11 hafta süren inceleme süreci boyuncaNASA mühendis ve b...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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V4LKyR 4 yıl
Infinitum Nihil
...11 hafta süren inceleme süreci boyunca NASA mühendis ve bilim insanlarından oluşan 13 ayrı ekip, binden fazla belgeyi inceleyerek devasa roketin üretim aşamasına geçmeye uygun olup olmadığına karar verdiler...


Kim acaba bunlar? Hangi okulları bitirmişler? Yetkinlikleri neler? Neden biz de onlar gibi olamıyoruz? Ne özellikleri var?
Infinitum Nihil...11 hafta süren inceleme süreci boyuncaNASA mühendis ve bilim insanlarından oluşan 13 ayrı ekip, binden fazla be...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 4 yıl
Yakıt teknolojisi değişmediği sürece veya yeni bir itiş gücü bulunmadığı sürece bunlar sadece iyileştirmeden ibaret ve sadece dünya kaynaklarını tüketiyorlar. Umarım ilerde daha iyi sistemler keşfedip kullanılacaktır.
Bu arada çabuk bulsunlar. Tüm dünya uzaya çıksın nasıl olsa Nasa yeni bir gezegende buldu. Dünya bize kalsın :)
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Aslanayolgosterenadam 4 yıl
Almak lazım bundan bi tane
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furandor 4 yıl
Beyin hücreleri plastikten olanlar...islamın ne suçu var İslam sana zaten araştırma yap oku üret faydalı ol diyor..tembellik eden insandır..İslamiyet insanı çalışkanlığı teşvik eder tembelliğe değil..ki allah tembelliği sevmez..islamiyet nerenize batıyor.
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Leonard Snart 4 yıl
Tebrikler. İnsanlığı ileriye taşıyacak şeyler desteklenmelidir.
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tricore 4 yıl
Arkadaşlar bence polemiğe doğru gidiyor konuşmanız, Rahattı adamlar yaptılar , kendi aralarında uzaya gitme yarışları yaparken bizim manevi farklılıklarımızdan yararlanıp oyaladılar , bu coğrafyada kalabilmenin bedeli bu oldu bizlere malesef.
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exent4246o 4 yıl
Eğitim sistemin varsa yaparsın yoksa izlersin, bu kadar basit.
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kımyasal 4 yıl
Nükleer güçle çalışan roketler yapıldığında o zaman bu iş daha hızlı ve kolay olacak.
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s_mail 4 yıl
panelci
V4LKyR
Infinitum Nihil ...11 hafta süren inceleme süreci boyunca NASA mühendis ve bilim insanlarından oluşan 13 ayrı ekip, binden fazla belgeyi inceleyerek devasa roketin üretim aşamasına geçmeye uygun olup olmadığına karar verdiler...
Kim acaba bunlar? Hangi okulları bitirmişler? Yetkinlikleri neler? Neden biz de onlar gibi olamıyoruz? Ne özellikleri var?
Birbirinden gelişmiş islam ülkeleri varya daha ne istiyosun..

aha islam ile kuyruk acısı olan biri. + blok
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doctor_bey 4 yıl
"Son zamanlarda çok bilim haberi yapıyorsunuz, burası donanım haber, donanım haberi yapın! "cılar gelmeden (bunlar yeni versiyon, bir kaç güne türerler) adamların çok güzel şeyler yaptığını ve onlara başarılar dilediğimi bildiren bir mesaj atarak gidiyorum. Darısı başımıza efenim.
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koçari 4 yıl


mekik şeklindeki roketler 22 ton taşıyormuş ama bu yeni roket 63 ton taşıyacakmış. hatta yanlış anlamadıysa 120 tona kadar da çıkacakmış bu kapasite.
2 Yanıt Yanıtla +3
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tricore 4 yıl en beğenilen
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Gene geliyorlar
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