NASA'nın geliştirdiği en güçlü roket uçuşa bir adım daha yaklaştı

NASA'nın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü roket olması beklenen Space Launch System (SLS) önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. Başta Mars olmak üzere daha önce insanlı uzay araçlarının ulaşamadığı uzak istikametlere ulaşmayı mümkün hale getirecek olan Space Launch System, yapım sürecinin en önemli aşamalarından biri olan tasarım incelemesini tamamladı.



11 hafta süren inceleme süreci boyunca NASA mühendis ve bilim insanlarından oluşan 13 ayrı ekip, binden fazla belgeyi inceleyerek devasa roketin üretim aşamasına geçmeye uygun olup olmadığına karar verdiler. NASA ekiplerinin incelemesini başarıyla tamamlayan Space Launch System projesi, şimdi de projede yer almayan uzmanlardan oluşan inceleme kuruluna sunulacak.



En küçüğü 98, en büyüğü 117 metre uzunluğunda olmak üzere üç farklı alternatif tasarımla incelemeye sunulan ve dört RS-25 motora sahip olacak Space Launch System, Apollo Projesi'nin en gelişmiş roketi olan Saturn V'ten yüzde 20 daha fazla itiş gücüne sahip olacak.



http://www.gizmag.com/nasa-space-launch-system-sls-critical-design-review/38612/