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    Anlık Bildirim

    ABD’yi Ay’a geri döndürecek dev roket iptal edilmekle karşı karşıya

    Yeni uzay yarışında NASA, Artemis programının bel kemiği Space Launch System roketini iptal etmeyi düşünüyor. Bunun nedeni ise yaşanan sürekli gecikmeler ve artan maliyetler.
    NASA, ABD’yi Ay’a geri döndürecek dev roketi iptal edebilir Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Artemis programı kapsamında geliştirilen ve insanlığı yarım asır sonra Ay'a döndürmesi beklenen Space Launch System (SLS) roketi, iptal tehlikesiyle karşı karşıya. Ars Technica'nın kıdemli uzay muhabiri Eric Berger’in aldığı bilgilere göre, SLS projesinin iptal edilme olasılığı yüzde 50’yi bulmuş durumda.

    NASA’nın Ay’a dönüş programı Artemis, bir kez daha büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Uzay ajansı, yıllardır devam eden gecikmeler ve milyarlarca doları aşan maliyet artışları nedeniyle programın ana roketi olan SLS’i tamamen, bütünüyle iptal etmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor.

    Maliyetler inanılmaz boyutta

    NASA, ABD’yi Ay’a geri döndürecek dev roketi iptal edebilir Tam Boyutta Gör
    SLS, ilk olarak 2011 yılında Uzay Mekiği (Space Shuttle) programının yerine geçmesi için tasarlandı. Kongre, bu dev roketin ilk fırlatılışını 2016’da gerçekleştirmesini şart koşmuştu. Ancak teknik zorluklar ve üretim problemleri nedeniyle bu tarih sürekli ertelendi ve SLS, 2022’de Artemis I göreviyle ilk kez fırlatılabildi. Bu gecikmeler, Ay’a ilk insanlı iniş görevi olacak Artemis III’ün tarihinin 2025’ten 2026’ya ertelenmesine de neden oldu.

    NASA’nın 2022 yılı itibarıyla SLS için toplamda 23,8 milyar dolar harcadığı ve bütçenin 6 milyar dolar aşıldığı bildiriliyor. SLS’nin yeniden kullanılamaz yapısı, projenin maliyetini daha da artırıyor. Her fırlatma için yeni roket aşamalarının inşa edilmesi gerekiyor. Bu, SpaceX’in tamamen yeniden kullanılabilir tasarımı olan Starship ile büyük bir tezat oluşturuyor.

    NASA, ABD’yi Ay’a geri döndürecek dev roketi iptal edebilir Tam Boyutta Gör
    SLS’nin iptali durumunda, Artemis programını sürdürmek için net bir alternatif bulunmuyor. SpaceX’in Falcon Heavy roketi, Orion uzay aracını Ay’a tek başına taşıyacak kapasitede değil. Aktarılanlara göre Orion, önce Flacon Heavy ile Dünya yörüngesine taşınıp ardından başka bir roketle (belki Centaur V roketi ile) Ay’a gönderilmesi mümkün olabilir. Ancak bu, tamamen bir varsayımdan ibaret. Belki de NASA tamamen SpaceX’in Starship roketine bel bağlayabilir.

    Artemis programının geleceği tartışılırken, bir diğer büyük oyuncu Boeing de uzay sektöründeki varlığını sorguluyor. Şirket, SLS’nin ana yüklenicilerinden biri ve United Launch Alliance (ULA) ortak girişiminde Centaur V roketlerini üretiyor. Ancak Boeing, son dönemdeki Starliner krizleri ve mali baskılar nedeniyle uzay bölümünü satmayı düşünüyor.

    Öte yandan SpaceX, Blue Origin ve diğer özel şirketler, Ay’a dönüş hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını hızlandırıyor. NASA’nın Artemis programında yaşadığı bu kritik dönüm noktası, yalnızca Ay’a yolculuğun değil, uzay yarışının geleceğini de şekillendirecek gibi görünüyor.

    Kaynakça https://jalopnik.com/nasa-considering-canning-its-primary-rocket-back-to-the-1851700567 https://futurism.com/nasa-sls-moon-rocket-might-be-canceled
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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