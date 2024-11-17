ABD’yi Ay’a geri döndürecek dev roket iptal edilmekle karşı karşıya

NASA’nın Ay’a dönüş programı Artemis, bir kez daha büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Uzay ajansı, yıllardır devam eden gecikmeler ve milyarlarca doları aşan maliyet artışları nedeniyle programın ana roketi olan SLS’i tamamen, bütünüyle iptal etmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor.
Maliyetler inanılmaz boyutta
NASA’nın 2022 yılı itibarıyla SLS için toplamda 23,8 milyar dolar harcadığı ve bütçenin 6 milyar dolar aşıldığı bildiriliyor. SLS’nin yeniden kullanılamaz yapısı, projenin maliyetini daha da artırıyor. Her fırlatma için yeni roket aşamalarının inşa edilmesi gerekiyor. Bu, SpaceX’in tamamen yeniden kullanılabilir tasarımı olan Starship ile büyük bir tezat oluşturuyor.
Artemis programının geleceği tartışılırken, bir diğer büyük oyuncu Boeing de uzay sektöründeki varlığını sorguluyor. Şirket, SLS’nin ana yüklenicilerinden biri ve United Launch Alliance (ULA) ortak girişiminde Centaur V roketlerini üretiyor. Ancak Boeing, son dönemdeki Starliner krizleri ve mali baskılar nedeniyle uzay bölümünü satmayı düşünüyor.
Öte yandan SpaceX, Blue Origin ve diğer özel şirketler, Ay’a dönüş hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını hızlandırıyor. NASA’nın Artemis programında yaşadığı bu kritik dönüm noktası, yalnızca Ay’a yolculuğun değil, uzay yarışının geleceğini de şekillendirecek gibi görünüyor.Kaynakça https://jalopnik.com/nasa-considering-canning-its-primary-rocket-back-to-the-1851700567 https://futurism.com/nasa-sls-moon-rocket-might-be-canceled Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir