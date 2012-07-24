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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC'ten sadece 875 gram ağırlığa sahip ultrabook: VersaPro UltraLite VG

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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NEC, 875 gramlık ağırlığıyla dünyanın en hafif ultrabooku olarak lanse ettiği VersaPro UltraLite VG'yi, Japonya pazarına sunuyor.
Yaklaşık 14.9 mm kalınlığında ve 875 gram ağırlığında tasarlanan VersaPro UltraLite VG'de, magnezyum-lityum alaşımlı bir kasa yapısı kullanılmış. Taşınabilirlik faktörüne önem verenlerin ve iş dünyasının hedef alındığı ultrabooka, 1.9 GHz saat hızında çalışan Intel Core i7-3517U ''Ivy Bridge'' işlemci, Intel HD4000 grafik birimi ve 4 GB DDR3 RAM güç veriyor. 

13.3-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı ekrana yer verilen ultrabookta depolama çözümü olarak 128 GB'lık SSD'den yana tercih yapılmış. Son olarak ethernet girişi, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, kart okuyucu ve HD web kamera ile donatılan ultrabookun bataryası 8 saate kadar dayanabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın %80'lik kısmı 1 saatlik zaman zarfında şarj oluyor.
NEC, VersaPro UltraLite VG için 3800$ fiyat belirlemiş.

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ufuks36 7 yıl en beğenilen
ultrabook budur, ne varsa yine japonlarda var.
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Menow 7 yıl
Fiyatı biraz fazla uçmuş. 1500 TL'den baslayan canavar gibi ACER ULTRABOOK lar var. EN beyendiğim kasalar gerçekten ACER da. Dehşet inceler ve tasarımları gayet güzel.
Bu cihazın bu donanımla edeceği fiyat MAX 2500$ ki $2500 ken bile almazdım. Benim gözümde 1500$ lık bir cihaz...
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EddyCue 7 yıl
macbook air cok daha ucuz. hatta tasarimsal olarak daha sik ve cekici. os x de cabasi.
nec rezil bir cihaz yapmis acikcasi.
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smart1978 7 yıl
NEC herşeyiyle uçmuş... RAM hariç...
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Solid State Disk 7 yıl
4gb ram bazen yetmemekte, 8gb'den yapılacak tercih daha doğru olacaktı.
Ekran da IPS olmalıydı, o zaman tam bir ultrabook denilebilirdi.
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Stanislas Xavier 7 yıl
LaVie Z modeliyle ne farkı var anlamadım,ismini değiştirmişler desem haberde bahsetmesi gerekir.Dh de haberini yapmıştı.Üstelik daha düşük bir fiyat söz konusu.
donanimhaber.com/...

Öte yandan tasarımı gerçekten çok iyi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mansurmarsak 7 yıl
He he 3800 $ demek.Turkiye fiyatını aklıma getirmek istemiyorum. Bizim bu Türkiye vatandaşlarının hali ne olacak çok merak ediyorum valla.
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Aprowler 7 yıl
Donanimhaber e yakısmayan gec bir haber olmuş bu ultrabook haberi neredeyse 10 gündur etrafta
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ufuks36 7 yıl en beğenilen
ultrabook budur, ne varsa yine japonlarda var.
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