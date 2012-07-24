NEC'ten sadece 875 gram ağırlığa sahip ultrabook: VersaPro UltraLite VG

NEC, 875 gramlık ağırlığıyla dünyanın en hafif ultrabooku olarak lanse ettiği VersaPro UltraLite VG'yi, Japonya pazarına sunuyor.



Yaklaşık 14.9 mm kalınlığında ve 875 gram ağırlığında tasarlanan VersaPro UltraLite VG'de, magnezyum-lityum alaşımlı bir kasa yapısı kullanılmış. Taşınabilirlik faktörüne önem verenlerin ve iş dünyasının hedef alındığı ultrabooka, 1.9 GHz saat hızında çalışan Intel Core i7-3517U ''Ivy Bridge'' işlemci, Intel HD4000 grafik birimi ve 4 GB DDR3 RAM güç veriyor.





13.3-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı ekrana yer verilen ultrabookta depolama çözümü olarak 128 GB'lık SSD'den yana tercih yapılmış. Son olarak ethernet girişi, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, kart okuyucu ve HD web kamera ile donatılan ultrabookun bataryası 8 saate kadar dayanabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın %80'lik kısmı 1 saatlik zaman zarfında şarj oluyor.



NEC, VersaPro UltraLite VG için 3800$ fiyat belirlemiş.

