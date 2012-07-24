NEC'ten sadece 875 gram ağırlığa sahip ultrabook: VersaPro UltraLite VG

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NEC, 875 gramlık ağırlığıyla dünyanın en hafif ultrabooku olarak lanse ettiği VersaPro UltraLite VG'yi, Japonya pazarına sunuyor.
Yaklaşık 14.9 mm kalınlığında ve 875 gram ağırlığında tasarlanan VersaPro UltraLite VG'de, magnezyum-lityum alaşımlı bir kasa yapısı kullanılmış. Taşınabilirlik faktörüne önem verenlerin ve iş dünyasının hedef alındığı ultrabooka, 1.9 GHz saat hızında çalışan Intel Core i7-3517U ''Ivy Bridge'' işlemci, Intel HD4000 grafik birimi ve 4 GB DDR3 RAM güç veriyor.
13.3-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı ekrana yer verilen ultrabookta depolama çözümü olarak 128 GB'lık SSD'den yana tercih yapılmış. Son olarak ethernet girişi, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, kart okuyucu ve HD web kamera ile donatılan ultrabookun bataryası 8 saate kadar dayanabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın %80'lik kısmı 1 saatlik zaman zarfında şarj oluyor.
NEC, VersaPro UltraLite VG için 3800$ fiyat belirlemiş.
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Bu cihazın bu donanımla edeceği fiyat MAX 2500$ ki $2500 ken bile almazdım. Benim gözümde 1500$ lık bir cihaz...
nec rezil bir cihaz yapmis acikcasi.
Ekran da IPS olmalıydı, o zaman tam bir ultrabook denilebilirdi.
donanimhaber.com/...
Öte yandan tasarımı gerçekten çok iyi.