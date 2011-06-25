NOFAN'dan pasif yapıda dev işlemci soğutucusu

Sessiz çalışan bir bilgisayara sahip olmak isteyen ancak yüksek performanslı işlemcisine uygun soğutucu çözümü bulmakta sıkıntı yaşayanlar için Kore merkezli NOFAN firmasının dikkat çekici bir önerisi var. Firma tarafından geliştirilen CR-100A model isimli pasif işlemci soğutucusu, Intel ve AMD'nin 100 Watt'a kadar olan işlemcileri için gerekli olan ideal soğutma performansını sağlayabiliyor. Tabi bu durum soğutucunun daha üst seviye (TDP değeri 125-130 Watt civarında olan) işlemcilerle çalışmayacağı anlamına da gelmiyor.

Dairesel bir yapıya sahip olan 783 gram ağırlındaki soğutucuya çok sayıda yaprak eşlik ediyor. İri bir yapıya sahip olan soğutucudan etkili performans elde edebilmek için, iç soğutması yeterli olan ve geniş bir hacim sunan kasalarda kullanılması gerektiğini de ifade edeleim. Japonya'da kullanıma sunulan soğutucu şu anda tek başına satılmıyor ve NOFAN tarafından hazırlanan farklı konfigürasyonlardaki sistemlerin bir parçası olarak geliyor ancak kullanıcıların göstereceği ilgiye bağlı olarak pasif soğutucunun ayrıca satılması da beklenebilir.