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NOFAN'dan pasif yapıda dev işlemci soğutucusu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
110,3b
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45
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sessiz çalışan bir bilgisayara sahip olmak isteyen ancak yüksek performanslı işlemcisine uygun soğutucu çözümü bulmakta sıkıntı yaşayanlar için Kore merkezli NOFAN firmasının dikkat çekici bir önerisi var. Firma tarafından geliştirilen CR-100A model isimli pasif işlemci soğutucusu, Intel ve AMD'nin 100 Watt'a kadar olan işlemcileri için gerekli olan ideal soğutma performansını sağlayabiliyor. Tabi bu durum soğutucunun daha üst seviye (TDP değeri 125-130 Watt civarında olan) işlemcilerle çalışmayacağı anlamına da gelmiyor.
Dairesel bir yapıya sahip olan 783 gram ağırlındaki soğutucuya çok sayıda yaprak eşlik ediyor. İri bir yapıya sahip olan soğutucudan etkili performans elde edebilmek için, iç soğutması yeterli olan ve geniş bir hacim sunan kasalarda kullanılması gerektiğini de ifade edeleim. Japonya'da kullanıma sunulan soğutucu şu anda tek başına satılmıyor ve NOFAN tarafından hazırlanan farklı konfigürasyonlardaki sistemlerin bir parçası olarak geliyor ancak kullanıcıların göstereceği ilgiye bağlı olarak pasif soğutucunun ayrıca satılması da beklenebilir. 

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Tanarri 8 yıl en beğenilen
Çamaşır makinası kazanı gibi xD
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berkkarabacak 5 yıl
Exhaust fan için yer bile kalmamış :)
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rabitelli 5 yıl
buna bi de fan takacan
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miracorhan 8 yıl
çapı ne kadar acaba gereksiz bide daha küçük pasif soğutmalılar var en iyisi aktif soğutma pasifle uğraşamam
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bocekgrafik 8 yıl
Makul ölçülerde üretilmediği müddetçe zor alıcı bulur.
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ferhatsan 8 yıl
pardon varmış ekran kartı, ama büyük resimlerde göremedim ya kartı ondan atladım hemen :)
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ferhatsan 8 yıl
ekran kartını nası yapçaz?
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Muhibbi- 8 yıl
Kimse zorla alın demiyor zaten gidin küçüğünü alın ben sırf duruşu için bile alırım
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MxFxOx 8 yıl
ortası neden boş anlayamadım. Ortasında sıcak hava daha yoğun olacaktır üstünde düşük devirde bir fan şart onun dışında güzel duruyor.Yatay kasalara daha uygun
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wıtchkıng 8 yıl
Kasada baya bi yer iştigal etmiş +middle tower kasalarda egzos fan kullanım dışı. Ama bir görselliği var kasa dışında.
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MIKROP DOGAN 8 yıl
Benim kasaya sığmaz bu
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Luc4sHood 8 yıl
Teknoloji geliştikçe boyutların küçülmesi gerekmez mi ? Ekran kartlarında da aynı şey geçerli.Bu işte bir terslik var.
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Klasör.:X:. 8 yıl
Ortaya şu kapalı mekanlarda kullanılan pencereye takılan havalandırma pervanesini koydukmu tmmdır.
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