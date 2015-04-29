NZXT, Noctis 450 mid tower kasasını duyurdu

Soğutma sistemleri ve bilgisayar kasaları ile yakından tanıdığımız NZXT, ödüllü H440 kasasının modern çizgilerini miras alan Noctis 450 adında oyunculara yönelik olarak tasarladığı mid tower kasasını duyurdu.





Noctis 450 mid tower kasa H440 modelinin moden çizgileri yanında NZXT firmasının da agresif tasarım tarzını bünyesinde topluyor. Kasanın havalandırma panelleri yeni bir değişken düzene sahipken panellerin altındaki LED aydınlatma dikkat çekiyor. Yeni değişken düzen sayesinde H440 modeline göre 10 kat daha geniş bir hava alma alanı elde edilmiş.





Kasada NZXT'nin klasik I/O LED bildirimleri de bulunurken, aydınlatma tuşu farklı ışık kombinasyonları yapılabilmesi adına güncellenmiş. Kasa içerisinde 8 adede kadar fana imkan tanıyan bir PWM fan merkezi yer alıyor. Bu merkezi verimli kullanabilmek için kullanıcılar PWM sinyallerinin dönüştürülmesi için anakarta bağlayabiliyor.





Ayrıca bu merkez bir Kraken ürününe bağlanarak CAM uygulaması üzerinden fanların hızının ayarlanmasına da imkan tanıyor. Kasa içerisinde ön kısımda 3 adet FN V2 120mm fan, arka kısımda da bir adet FN V2 140mm fan kurulu gelirken, üst ve ön çelik panellere 360mm'ye kadar Kraken serisi fanlar da takılabiliyor.





Kablo yönetimi konusunda da başarılı olan Noctis 450, ödüllü güç kaynağı yuvası sayesinde kabloların karışmasını ve kötü bir görüntü arz etmesini engelliyor. Kasanın üst kısmına iki adet SSD yuvası, ön kısmına ise 5 adet modüler çelik hard disk yuvası entegre edilmiş.





Noctis 450 mid tower kasa, siyah renk üzerinde kırmızı LED ve beyaz renk üzerinde mavi LED kombinasyonları ile ön siparişe çıktı. Kasanın fiyatı 140$ ve 140 Avro şeklinde belirlenmiş.

http://www.guru3d.com/news-story/nzxt-launches-noctis-450-mid-tower-case.html