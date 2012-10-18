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NZXT, şık tasarımlı full tower bilgisayar kasası Phantom 820'yi duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,5b
1
14
Kasa
knight
Haber Editörü
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NZXT, şık tasarımlı full tower bilgisayar kasası Phantom 820'yi duyurdu
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Bilgisayar donanımı tutkunlarınca yakından tanınan kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümleri üreticisi NZXT, full tower formunda hazırladığı ''Crafted'' serisi yeni modeli Phantom 820'yi duyurarak ürün yelpazesini genişletiyor.
235 mm x 650 mm x 612 mm boyutlarında ve yaklaşık 15 kg ağırlığında şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Phantom 820, dahili bileşenlerin oluşturacağı ek ağırlık faktörü de göz önünde bulundurulduğunda kullanıcılar için taşıma konusunda sıkıntılar çıkarabilir. Çelik ve plastikten imal edilen Phantom 820, Micro ATX, ATX, XL-ATX, E-ATX formunda anakartlara, maksimum 333 mm uzunluğunda üst düzey ekran kartlarına ve yan panele fan eklenmediğinde maksimum 183 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek veriyor.
NZXT'nin yeni kasası, su soğutma meraklıları için de ideal görünmekte. Zira kasanın üst bölümüne 280 mm veya 360 mm'lik radyatör, alt bölümüne 240 mm veya 280 mm'lik radyatör yerleştirebiliyorsunuz. Kasanın arkasında ise 4 adet hortum çıkışı konumlandırılmış.
4 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 6 adet 3.5-inç / 2.5-inç sürücü bölmesine ve 9 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna ev sahipliği yapan Phantom 820'de, gerekli hava sirkülasyonu için öne 1 x 200 mm fan, arkaya 1 x 140 mm fan, üste 1 x 200 mm fan ve yan panele 1 x 200 mm fan monte edilmiş. Eğer NZXT'nin monte ettiği fanların yetersiz geleceğini düşünüyorsanız alta 2 x 120 mm / 140 mm fan, sabit disklerin bulunduğu bölüme 1 x 120 mm / 140 mm fan (bu fanın hava üfleme yönü değiştirilebiliyor) ve üst bölüme 2 x 200 mm / 2 x 140 mm /  3 x 120 mm fan ekleyebiliyorsunuz. Kasa içi hava sirkülasyonunun olumsuz yönde etkilenmemesi ve kablo kargaşası yaşanmaması adına kauçuklu kablo kanallarının unutulmadığını görüyoruz. Kasanın altında tozun önüne geçmek için 2 adet çıkarılabilir fan filtresi mevcut.
Entegre LED aydınlatma sistemiyle ön plana çıkan Phantom 820, son olarak 2 adet USB 3.0 portu, 4 adet USB 2.0 portu, ses çıkışı, mikrofon girişi, 4 kanallı (15 watt) fan kontrolcü ve SD kart okuyucu ile donatılmış.
Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Phantom 820'nin yurtdışı satış fiyatı 250$ olarak açıklanmış. Phantom 820'e ait 65 adet görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
NZXT, şık tasarımlı full tower bilgisayar kasası Phantom 820'yi duyurdu
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NZXT, şık tasarımlı full tower bilgisayar kasası Phantom 820'yi duyurdu
Tam Boyutta Gör
NZXT, şık tasarımlı full tower bilgisayar kasası Phantom 820'yi duyurdu
Tam Boyutta Gör
NZXT, şık tasarımlı full tower bilgisayar kasası Phantom 820'yi duyurdu
Tam Boyutta Gör

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MxFxOx 7 yıl
kasanın eksiği yok.Soğutma sistemi enteresan işlemciden çıkan boru ekran kartlarını soğutmada kullanılıyor ve 4 ekran kartı için tek boru kullanılıyor.Eğer böyle bişey varsa tek radyatör tüm sistemi soğutmak mümkün.
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saintroyo 7 yıl
bu kasa 6 aydan beri satışta zaten... benim de çok hoşuma gidiyor açıkçası..

edit.: bu değilmiş o.. @£mre uyarın için teşekkürler..
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Krone 7 yıl
İnceleme yapmış gibi destan yazmışsınız , altı üstü kasa saatlerce onunla mı ilgileneceksin yoksa pc ile mi ?
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damn2u 7 yıl
NZXT tasarımları çoğu zaman böyle hoş oluyor, gerçi full tower kasaya resmen doydum fakat yiğidi öldür hakkını yeme hesabı.
Yalnız her zaman ki olduğu gibi bu markanın Türkiyede güncel ürünleri satılmıyor cümlesini söylemeden edemeyeceğim.
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lyridder 7 yıl
Güzel tasarım.
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quzman 7 yıl
yenerbalcı
235 mm x 650 mm x 612 mm kullanılan malzemeye yazık tasarım berbat şık tasarım böyle olur
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İlk resmi görünce panel radyatör sandım .
Hoş ikinci ve üçüncü de kasayı andırmıyor ya ...
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darklord4 7 yıl
Kasa dan çok 32. resimdeki sisteme takıldım :D
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Chris Brown 7 yıl
Nzxt yapmış yine yapacağını. Keşke ülkemizde de satılsa.
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