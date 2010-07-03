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NZXT'den tasarımıyla öne çıkan yeni fan kontrolcüsü: Sentry LXE

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,2b
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9
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NZXT'den tasarımıyla öne çıkan yeni fan kontrolcüsü: Sentry LXE
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NZXT'den tasarımıyla öne çıkan yeni fan kontrolcüsü: Sentry LXE
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Oyuncular için hazırladığı agresif tasarımlı kasa modelleriyle tanınan NZXT, yeni fan kontrolcüsünü duyurdu. Sentry LXE adı verilen yeni fan kontrolcüsü, renki dokunmatik ekranıyla kasanıza yeni bir görünüm kazandırmayı vaad ediyor. Alüminyum çerçeveye sahip olan Sentry LXE, sahip olduğu ekran üzerinden fan çalışma hızları ve sıcaklık değerleriyle birlikte tarih/zaman bilgisi de sunuyor. Beş adet ısı probu ve 5 adet 10 Watt kanalı ile gelen fan kontrolcüsü, bilgisayar ile bağlantısını sahip olduğu özel PCIe kart ile gerçekleştiriyor.

Özellikle modifiye tutkunları tarafından ilgi gösterilmesi beklenen Sentry LXE, 60$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla yakında kullanıma sunulacak.


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vidoko 9 yıl
bana biraz gereksiz gibi geldi..
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WTUNINGX 8 yıl
Eminimki benim gibi ihtiyacından ötürü bu ürünü almak isteyen arkadaşlar mutlaka vardır .Bu ürünü temin edebilceğimiz Türkiye'de satışta olan bi yer var mı?
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ooppss 9 yıl
oldukça şık görünüyor muhtemelen yine Türkiye de modifiyeciler arasında karaborsaya düşecektir..
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saintroyo 9 yıl
ilginç bir ürün. ben rheobus tan memnunum gerçi.
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