Nanoteller sayesinde her yerde elektronik baskı görebiliriz

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Günlük hayatta kullandığımız neredeyse her ürünün içinde olan elektronik devreler, baskılı devre kartı adını verdiğimiz ve genellikle bakır gibi hem yüksek sıcaklığa direnç gösterebilen hem de elektriği iyi iletebilen levhaların üzerinde bulunmakta ancak Duke Üniversitesi’nin araştırma sonuçlarına göre elektronik devreler plastik ve kağıt gibi daha ucuz ve dayanıksız maddeler üzerine de yerleştirilebilecek. Peki nasıl?

Duke Üniversitesi’nden kimya profesörü Benjamin Wiley’in yürüttüğü çalışmaya göre nano-tel adı verilen ve çapı 1 nanometreden daha az olan kablolarla oluşturacak elektrik devreleri, elektriği iyi ileten yüzeylere gerek duyulmadan herhangi bir yüzeye yerleştirilebilecek. Bu gümüş nano-teller; günümüzde baskılı elektronik devrelerde kullanılan nano-partiküllere göre elektriği iletme konusunda 4 bin kat daha iyi bu sayede devrenin yerleştirileceği yüzeyin elektriği iyi iletip iletmemesi pek önem taşımayacak.

Kağıt ve plastik kullanılabilecek

Nano-partiküllerin baskıyı zorlaştıran bir diğer yanı da baskı için yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyulmasıydı. Nano-teller ile yapılan elektronik devreler ise çok düşük sıcaklıklarda dahi yüzeye basılabilecek böylelikle kağıt ve plastik gibi sıcaklığa hassas maddelerde bile çok başarılı sonuçlar alınması mümkün.

Üzerinde çalışmaların halen devam ettiği bu yeni yöntem sayesinde; yakın gelecekte telefon, televizyon ve bilgisayarlarda elektronik devrelerin sadece kağıda basılarak cihazlara yerleştirilmesi mümkün olabilir. Bu sayede baskı işleminin maliyeti oldukça azalarak bu cihazların fiyatlarında düşüşe neden olabilir.

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170103222658.htm