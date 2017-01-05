Speedx, yeni nesil akıllı bisikleti Unicorn'u tanıttı

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Daha önce Leopard adını verdiği ilk akıllı bisikletini satışa sunan ve bu bisiklet için Kickstarter üzerinden 2 milyon dolar bağış toplamayı başaran Çinli bisiklet üreticisi Speedx, ikinci akıllı bisikletini dün CES’de tanıttı. ‘’Bozulmayan memnuniyet’’ mottosuyla yola çıkan şirket, kullanıcılarına rahat bir sürüş deneyiminin yanı sıra gidilen mesafe, yakılan kalori miktarı, ortalama hız ve nabız ölçer gibi pek çok ekstra özellik sunuyor.

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Özellikle profesyonel bisiklet sürücülerinin yakındığı konuların başında bisikletlerin, kendi gelişimlerini izlemelerine yardımcı ekipmanlara sahip olmamasıdır. Spor salonlarındaki bisikletler her ne kadar hız, mesafe ve süre bilgilerini verme konusunda başarılı da olsa sürekli aynı noktada pedal çevirmek bir süre sonra sıkıcı bir hal alır. Kullanıcılar gidonlarına taktığı farklı ekipmanlar ya da cep telefonlarındaki uygulamalarla bu sorunları çözmeye çalışsa da çok verimli sonuçlar elde edemiyorlardı. Speedx ise zaten ilk akıllı bisikleti Leopard’ın sahip olduğu özellikleri bir adım ileriye götürdü.

Yüksek fiyat, yüksek performans

3200$ civarı yüksek bir fiyata sahip olan Unicorn, sahip olduğu 2.2 inçlik ekranıyla kat edilen mesafe, hız, kalori gibi bilgileri, pedal ve tekerleklerden alarak sizinle paylaşıyor. Üstelik ekrandan uzanan kabloların tamamen gidonun içinde saklanmış olması diğer ekipmanlarda olan görüntü kirliliğin de önüne geçmiş oluyor. Bisiklet ayrıca karbon fiber karışımları kullanarak oluşturduğu ve "Titreşim Kontrol Sistemi" adını verdiği özellik sayesinde her türlü zeminde sarsıntı yaşamadan sürüş keyfi sunuyor.

Tabi Unicorn, bu yüksek fiyatıyla muhtemelen ciddi sürücülerin tercihi olacak ancak akıllı bisiklet sektörüne hız kazandırarak ilerleyen zamanlarda Android veya iOS sistemini barındıran akıllı bisikletler görmemizi sağlayabilir.

Unicorn’un tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

https://www.engadget.com/2017/01/04/speedx-unicorn-bike-ces-hands-on/?ncid=txtlnkusaolp00000595