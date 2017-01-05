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Speedx, yeni nesil akıllı bisikleti Unicorn'u tanıttı

Çinli bisiklet üreticisi Speedx; Unicorn adını verdiği yüksek sürüş konforu ve pek çok akıllı özelliğe sahip bisikletini CES 2017'de tanıttı. Oldukça şık olan bisikletle ilgili detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Speedx, yeni nesil akıllı bisikleti Unicorn'u tanıttı
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Daha önce Leopard adını verdiği ilk akıllı bisikletini satışa sunan ve bu bisiklet için Kickstarter üzerinden 2 milyon dolar bağış toplamayı başaran Çinli bisiklet üreticisi Speedx, ikinci akıllı bisikletini dün CES’de tanıttı. ‘’Bozulmayan memnuniyet’’ mottosuyla yola çıkan şirket, kullanıcılarına rahat bir sürüş deneyiminin yanı sıra gidilen mesafe, yakılan kalori miktarı, ortalama hız ve nabız ölçer gibi pek çok ekstra özellik sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Intel, lider harita uygulaması Here Maps'ten hisse satın alacak"

Özellikle profesyonel bisiklet sürücülerinin yakındığı konuların başında bisikletlerin, kendi gelişimlerini izlemelerine yardımcı ekipmanlara sahip olmamasıdır. Spor salonlarındaki bisikletler her ne kadar hız, mesafe ve süre bilgilerini verme konusunda başarılı da olsa sürekli aynı noktada pedal çevirmek bir süre sonra sıkıcı bir hal alır. Kullanıcılar gidonlarına taktığı farklı ekipmanlar ya da cep telefonlarındaki uygulamalarla bu sorunları çözmeye çalışsa da çok verimli sonuçlar elde edemiyorlardı. Speedx ise zaten ilk akıllı bisikleti Leopard’ın sahip olduğu özellikleri bir adım ileriye götürdü.

Yüksek fiyat, yüksek performans

3200$ civarı yüksek bir fiyata sahip olan Unicorn, sahip olduğu 2.2 inçlik ekranıyla kat edilen mesafe, hız, kalori gibi bilgileri, pedal ve tekerleklerden alarak sizinle paylaşıyor. Üstelik ekrandan uzanan kabloların tamamen gidonun içinde saklanmış olması diğer ekipmanlarda olan görüntü kirliliğin de önüne geçmiş oluyor. Bisiklet ayrıca karbon fiber karışımları kullanarak oluşturduğu ve "Titreşim Kontrol Sistemi" adını verdiği özellik sayesinde her türlü zeminde sarsıntı yaşamadan sürüş keyfi sunuyor. 

Tabi Unicorn, bu yüksek fiyatıyla muhtemelen ciddi sürücülerin tercihi olacak ancak akıllı bisiklet sektörüne hız kazandırarak ilerleyen zamanlarda Android veya iOS sistemini barındıran akıllı bisikletler görmemizi sağlayabilir.

Unicorn’un tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:


https://www.engadget.com/2017/01/04/speedx-unicorn-bike-ces-hands-on/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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erdo608 2 yıl
"ciddi sürücü" ifadesi çok saçma olmuş. Ben de gayet ciddi sürücüyüm ama bunu alacak param yok.
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V4LKyR 2 yıl
Ben de 7893 dolara KA-FA 1500 XRT modelini aldım. İlginçtir, bu da diğerleri pedala basınca gidiyor ve beni istediğim destinasyona ulaştırıyor.
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misek 2 yıl V4LKyR
Made in G.O.R.A. yazar muhakkak
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Teknolojinin gelişmesi herşeyi etkiler. Basit bir mekanik parça bile kullanılan malzemenin cinsi, gelişen teknoloji ile geliştiren teknikle birlikte dişli sayısı, bacak mesafesi, gidon, sele yüksekliği, kullanılan materyaller fiyatının değişmesinde etken olacaktır. Bunların getirdiği rahatlık, az eforla yüksek performans tercih sebepleri olacaktır.
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kadirirdem 2 yıl
Android gelirse sorun olabilir , " Fren durduruldu" ," pedal durduruldu" gibi sorunlarla karşılaşabiliriz.
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kalenderkin1987 2 yıl
Böyle maceralara gerek yok,3500 dolara Tarmac SL4 aldım.600 dolarada bir garmin edge 1000.2 senedir keyfime bakıyorum.
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CaRviLLE 2 yıl
Merhabalar çok ayrıntıya girmeden kaba bi hesap yapıcam sram red donanım 1500$ civarında zipp jantlar karbon zipp ler 2000$ civarı karbon kadro 2000$ dan başlar 15000 20000$ a kadar yolu vardır sadece kadro sram red ve jantlar 5500$ dolar yapıyor ki buda 3200$ ın gayet uygun bir fiyat olduğunu gösterir üzerinde ki sensörlere yol bilgisayarına hiç değinmeye bile gerek yok
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Turkforce 2 yıl
Tez konusu olarak binlerce parçadan oluşan arabaların maliyetini seçseydin bu maliyetin az üstüne araba üretildiğini öğrenebilirdin. Cep telefonlarına alacağınız 5-10$ lık uygulamalar veya 50-100$ lık saatler bu fonksitonların çoğunu zaten yerine getiriyor.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Bitirme tezimin konusu akıllı karbon fiber bisiklet tasarımı ve analiziydi. Maliyet analizinde 2000$-3500$ arasında bir değer çıktı. Bu değerlere marka değeri eklenmemişti. Speedx markasını da düşünürsek 3200$ dolar normal bir fiyat. İşin içinde olmayanlar ve pek bilgisi olmayanlar boş konuşup rezil olmasın...
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aktorun 2 yıl
"60-70 liralık sayaçları gömerek" seni tatmin eden bir şeyi 2.000 TL ye elde edebiliyorsan zaten bu bisiklete ihtiyacın yok. Çünkü bu bisiklet akıllı olmasını sağlayan elektronik aksamın dışında zaten bileşenleri nedeniyle pahalı olması beklenir. (özel tasarım fiber karbon kadro, SRAM ın Red eTap grupset i var üzerinde)
Bunun yanında %99 hassasiyet, ayna kola entegre hız ölçerle donatılmış, bir dolu sensöre sahip (GPS, speed, cadence, altitude barometer, a compass, thermometer and movement detector. Connectivity options include ANT+, Bluetooth and Wi-Fi)
Sadece örnek olsun akıllı olmayan bu ayarda bir bisiklet kaça gelir, hem de yerli marka :
Salcano XRS001 RED 15.900 TL salcano.com/...
Salcano ASSOS 10 29 XX1 17.680 TL salcano.com/...
Bu bisikletin detaylı incelemesi : bikeradar.com/...
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zdniz 2 yıl
Milleti enayi diye yolmaya çalışaçak firmalardan biri daha...
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Ac1DBuRN 2 yıl
60-70 liralık sayaçları kadroya gömüp, pedaldan aldığı güçle sınırsız pil ömrü sunmak bu kadar mı zordu firmalar için? Speedx firması iyi güzel yapmış ama bu sistemin 2000'e alınan bir misal bir dağ bisikletinde de olmaması için bir neden yok.
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