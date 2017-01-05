Speedx, yeni nesil akıllı bisikleti Unicorn'u tanıttı

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Özellikle profesyonel bisiklet sürücülerinin yakındığı konuların başında bisikletlerin, kendi gelişimlerini izlemelerine yardımcı ekipmanlara sahip olmamasıdır. Spor salonlarındaki bisikletler her ne kadar hız, mesafe ve süre bilgilerini verme konusunda başarılı da olsa sürekli aynı noktada pedal çevirmek bir süre sonra sıkıcı bir hal alır. Kullanıcılar gidonlarına taktığı farklı ekipmanlar ya da cep telefonlarındaki uygulamalarla bu sorunları çözmeye çalışsa da çok verimli sonuçlar elde edemiyorlardı. Speedx ise zaten ilk akıllı bisikleti Leopard’ın sahip olduğu özellikleri bir adım ileriye götürdü.
Yüksek fiyat, yüksek performans
3200$ civarı yüksek bir fiyata sahip olan Unicorn, sahip olduğu 2.2 inçlik ekranıyla kat edilen mesafe, hız, kalori gibi bilgileri, pedal ve tekerleklerden alarak sizinle paylaşıyor. Üstelik ekrandan uzanan kabloların tamamen gidonun içinde saklanmış olması diğer ekipmanlarda olan görüntü kirliliğin de önüne geçmiş oluyor. Bisiklet ayrıca karbon fiber karışımları kullanarak oluşturduğu ve "Titreşim Kontrol Sistemi" adını verdiği özellik sayesinde her türlü zeminde sarsıntı yaşamadan sürüş keyfi sunuyor.
Unicorn’un tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
https://www.engadget.com/2017/01/04/speedx-unicorn-bike-ces-hands-on/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Teknolojinin gelişmesi herşeyi etkiler. Basit bir mekanik parça bile kullanılan malzemenin cinsi, gelişen teknoloji ile geliştiren teknikle birlikte dişli sayısı, bacak mesafesi, gidon, sele yüksekliği, kullanılan materyaller fiyatının değişmesinde etken olacaktır. Bunların getirdiği rahatlık, az eforla yüksek performans tercih sebepleri olacaktır.
Bunun yanında %99 hassasiyet, ayna kola entegre hız ölçerle donatılmış, bir dolu sensöre sahip (GPS, speed, cadence, altitude barometer, a compass, thermometer and movement detector. Connectivity options include ANT+, Bluetooth and Wi-Fi)
Sadece örnek olsun akıllı olmayan bu ayarda bir bisiklet kaça gelir, hem de yerli marka :
Salcano XRS001 RED 15.900 TL salcano.com/...
Salcano ASSOS 10 29 XX1 17.680 TL salcano.com/...
Bu bisikletin detaylı incelemesi : bikeradar.com/...