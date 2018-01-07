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Neutrogena deri sağlığınızı takip edecek bir aksesuar duyurdu

Instagram gibi sosyal ağlarda sürekli boy gösteren biriyseniz ve cildinize özen gösteriyorsanız, Neutrogena’nın yeni aksesuarı ile her zaman parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Cilt bakım sektörünün büyük isimlerinden Neutrogena, kullanıcılara deri sağlığı ile ayrıntılı bilgiler verebilecek yeni aksesuarını CES 2018 fuarında görücüye çıkardı.

SkinScanner fiyatı ve özellikleri

SkinScanner adı verilen aksesuar şu anda iPhone modelleri ile uyumlu. Lightning girişinden telefonunuza taktığınız tarayıcı aksesuarı üzerinde bir kamera, nem ölçer, 30x büyüten bir mercek ve 12 LED ışığı yer alıyor.

Aksesuarı yüzünüz başta olmak üzere problem olduğunu düşündüğünüz veya kontrol etmek istediğiniz bölgelerdeki deriniz üzerinde gezdiriyorsunuz ve Skin 360 adındaki uygulama elde ettiği verileri toplayarak analiz yapıyor. Yapay zeka teknolojilerinin desteklediği uygulama daha sonra deri sağlığınıza 0-100 arasında bir oran veriyor.

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Uygulama yaptığı analizlere göre kullanıcısına nasıl daha iyi bir deri sağlığına sahip olabileceğine dair bilgiler veriyor. Elbette burada Neutrogena ürün tavsiyeleri alıyorsunuz. Ayrıca sürekli tarama tavsiyesinde bulunarak zaman içerisinde derinizin kat ettiği sağlık sürecini de istatistik olarak sunuyor. Böylece sürekli deri sağlığınızı kontrol edebiliyorsunuz.

Telefona takılarak hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelmesi, SkinScanner aksesuarının bağımsız rakiplerine göre en önemli avantajı. Ayrıca 50$ fiyat etiketi de diğer önemli avantaj. Özellikle özçekim tutkunu genç nüfusun aksesuara ilgi göstereceği tahmin ediliyor. Satışa yaz aylarında başlanacak.

 

https://www.engadget.com/2018/01/05/neutrogena-smartphone-skin-scanner/ Yorum Yaz
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obsesoz 1 yıl en beğenilen
Akıl sağlığımızı kontrol eden makina olsa daha iyiydi..
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Astforum 1 yıl
Bu neymiş arkadaş ya.
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Sazankiller 1 yıl
Sony konusu oldukça popüler alan almayan herkes memnun ve ilgili. Herkes Sony yı oven yazılara bol bol artı yı basıyor. Böyle ortamlarda Sony ye laf koydurmayanlar galiba nezaman telefon almaya gitseler ya Samsung yada Apple telefon alıyorlar. Yoksa Sony konularındaki bu ilgi alaka satışlarla paralel değil. Satışlar sürünüyor en çok satanlar diye liste yaptıklarında Sony markasını yazmaya bile gerek duymuyorlar. 1. 2. 3. 4. 5. Nin isimleri Yazılıyor ve diğerleri deniyor. Sony de hezaman o diğerleri yazan yere dahil oluyor.
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obsesoz 1 yıl en beğenilen
Akıl sağlığımızı kontrol eden makina olsa daha iyiydi..
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kadirirdem 1 yıl obsesoz
:) Katılıyorum.
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