Neutrogena deri sağlığınızı takip edecek bir aksesuar duyurdu

Cilt bakım sektörünün büyük isimlerinden Neutrogena, kullanıcılara deri sağlığı ile ayrıntılı bilgiler verebilecek yeni aksesuarını CES 2018 fuarında görücüye çıkardı.

SkinScanner fiyatı ve özellikleri

SkinScanner adı verilen aksesuar şu anda iPhone modelleri ile uyumlu. Lightning girişinden telefonunuza taktığınız tarayıcı aksesuarı üzerinde bir kamera, nem ölçer, 30x büyüten bir mercek ve 12 LED ışığı yer alıyor.

Aksesuarı yüzünüz başta olmak üzere problem olduğunu düşündüğünüz veya kontrol etmek istediğiniz bölgelerdeki deriniz üzerinde gezdiriyorsunuz ve Skin 360 adındaki uygulama elde ettiği verileri toplayarak analiz yapıyor. Yapay zeka teknolojilerinin desteklediği uygulama daha sonra deri sağlığınıza 0-100 arasında bir oran veriyor.

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Uygulama yaptığı analizlere göre kullanıcısına nasıl daha iyi bir deri sağlığına sahip olabileceğine dair bilgiler veriyor. Elbette burada Neutrogena ürün tavsiyeleri alıyorsunuz. Ayrıca sürekli tarama tavsiyesinde bulunarak zaman içerisinde derinizin kat ettiği sağlık sürecini de istatistik olarak sunuyor. Böylece sürekli deri sağlığınızı kontrol edebiliyorsunuz.

Telefona takılarak hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelmesi, SkinScanner aksesuarının bağımsız rakiplerine göre en önemli avantajı. Ayrıca 50$ fiyat etiketi de diğer önemli avantaj. Özellikle özçekim tutkunu genç nüfusun aksesuara ilgi göstereceği tahmin ediliyor. Satışa yaz aylarında başlanacak.