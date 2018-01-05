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Nokia 6 2018 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

İlk olarak Çin’de satışa sunulacak Nokia 6 2018 modeli önceki nesle göre daha iyi bir işlemci, daha hızlı bir modem ve güçlü çoklu ortam yetenekleri ile geliyor. Nokia 6 2018 özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
10,7b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia 6 2018 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Nokia’nın akıllı telefon pazarına yeniden dönüşünün ilk adımı olarak gösterilen Nokia 6 modeli yeni yıl ile birlikte yenilendi. Nokia 6 2018 modeli artık daha güçlü ve çoklu ortam konusunda yenilikler getiriyor.

Nokia 6 2018 özellikleri ve fiyatı

5.5 inçlik Full HD IPS ekranı devam ettiren Nokia 6 2018 modelinde 2.2GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 630 yonga seti kullanılıyor. Önceki modele göre performans konusunda artış olduğunu söyleyebiliriz. Modem ise 600Mbps indirme hızları sunuyor.

Teknik özelliklerde 4GB RAM belleğin LPDDR4 standardında olduğu belirtiliyor. Bu bakımdan sistem genelinde daha akıcı bir arayüzün çalışacağını söyleyebiliriz. Ayrıca 3GB RAM seçeneği de kaldırılmış.

Ayrıca Bkz. "Apple A12 yonga seti yine TSMC’ye emanet"

32GB/64GB depolama seçenekleri ile desteklenen modelin diğer bir farkı OZO Audio teknolojisi. Nokia’nın geliştirdiği bu teknoloji mekansal sesleri algılayarak 3 boyutlu kayıtlar yapabiliyor. Ayrıca oynatım esnasında da 3 boyutlu olarak sesleri yayabiliyor.

16MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera aynı anda canlı yayın yapabiliyor. Boothie adındaki bu özellik daha önce Nokia 7 ve 8 modellerinde yer alıyordu. Metal kasanın ince işçilik ile şekillendirildiğini de belirtelim. 3000mAh kapasiteli bataryaya sahip modelin 230$-245$ şeklinde fiyatlandırılacağı belirtiliyor. Satışlar ilk olarak Çin’de başlayacak. 


https://www.phonearena.com/news/Nokia-6-2nd-Generation-announced-with-better-CPU-OZO-Audio-and-Bothie-mode_id101307 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
Gayet güzel olmuş. Ülkemizde büyük ihtimalle 1800 liraları görür.
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zotacing 1 yıl
230$ vergili ve kâr marjlı fiyat. Minimum 50$ düş ve fabrikadan direkt distribütör çekecek bunu, 140-150$ civarı bir geliş fiyatı olur Türkiye'ye.
Onun da vergili ve hayvani fahiş kâr marjlı fiyatıyla; 1400-1500TL
Normal şartlarda kâr marjı düzgün olsa 999TL'den giriş yapar ülkeye ve o fiyata alınabilir bir telefon olur. Ancak aç gözlüler bunu yapmayacaktır.
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mkyb 1 yıl
Şu her yeni telefon konusunun altına Xiaomi yazanlara sanırsın Xiaomi yorum başı para veriyor. Acı ama gerçek beyler Xiaomi'nin cihazları Hindistan, Çin, Rusya ve bir kaç ülke harici sandığınız kadar çok satılmıyor. Alım gücü düşük ülkelerde tutuluyor.
Ha Nokia satılıyor mu derseniz o da satılmıyor. Yurtdışında Android olarak sadece Samsung ve Huawei kayda değer satış yapabiliyor.
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landmoon 1 yıl
mevcutta nokia 6 kullanıyorum ; bu telefonunda ondan kayda değer bir farkı yok 1300 seviyesine gelirse alınır, yoksa gerek yok
günümüzde telefon satışlarının büyük çoğunluğu operatörlerde hat üzerine 24 taksit şeklinde oluyor o yüzden "şaomi" operatörlerle anlaşmadığı sürece türkiyede iyi satış rakamları elde edemez, fiyatının uygun olmasının nedeni de bu şekilde resmi bir disteibütör veya operatörle anlaşmadığı için onların kar payı yok telefonun fiyatının üstünde
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Astforum 1 yıl
Piyasayı Apple ve Samsung ele geçirmiş durumda. Fark yaratacak bir telefon çıkarmalı ki Nokia satabilsin. Fiyat veya herhangi bir özellik anlamında...
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anldrms34 1 yıl
Xiaomi gibi daha FP cihazlar çıkarmalı yoksa fiyat konusunda biraz ilerideler
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Simplify 1 yıl
Nokia bence telefon işini bırakıp farklı şeylere yönelmeli. Parça falan satsın büyük şirketlere.
Xiaomi, Huaweii ve Xiaomi varken bunlarla yarışması imkansız.
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SkyTech74 1 yıl
Alıyoruz.
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Yanıcı Madde 1 yıl
5.2" ve max 1800 tl olsa çok güzel olurmuş.
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Mr. Jingles 1 yıl
Donanımı gayet yerinde. Orta sınıf için yeterli. Tasarımı da çok güzel. Fakat Oreo ile neden çıkarılmıyor şu cihazlar? Google'ın bu işe bir el atması lazım.
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Magnetic Power 1 yıl
Ham fiyat 1000 tl civarı giriş yapsa, bayi kârı hariç( vergilerle) 1563,5 TL ödüyoruz.Onu da ekleyince 1750 tl civarı satılır gibi.
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