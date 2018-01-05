Nokia 6 2018 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Nokia’nın akıllı telefon pazarına yeniden dönüşünün ilk adımı olarak gösterilen Nokia 6 modeli yeni yıl ile birlikte yenilendi. Nokia 6 2018 modeli artık daha güçlü ve çoklu ortam konusunda yenilikler getiriyor.

Nokia 6 2018 özellikleri ve fiyatı

5.5 inçlik Full HD IPS ekranı devam ettiren Nokia 6 2018 modelinde 2.2GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 630 yonga seti kullanılıyor. Önceki modele göre performans konusunda artış olduğunu söyleyebiliriz. Modem ise 600Mbps indirme hızları sunuyor.

Teknik özelliklerde 4GB RAM belleğin LPDDR4 standardında olduğu belirtiliyor. Bu bakımdan sistem genelinde daha akıcı bir arayüzün çalışacağını söyleyebiliriz. Ayrıca 3GB RAM seçeneği de kaldırılmış.

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32GB/64GB depolama seçenekleri ile desteklenen modelin diğer bir farkı OZO Audio teknolojisi. Nokia’nın geliştirdiği bu teknoloji mekansal sesleri algılayarak 3 boyutlu kayıtlar yapabiliyor. Ayrıca oynatım esnasında da 3 boyutlu olarak sesleri yayabiliyor.

16MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera aynı anda canlı yayın yapabiliyor. Boothie adındaki bu özellik daha önce Nokia 7 ve 8 modellerinde yer alıyordu. Metal kasanın ince işçilik ile şekillendirildiğini de belirtelim. 3000mAh kapasiteli bataryaya sahip modelin 230$-245$ şeklinde fiyatlandırılacağı belirtiliyor. Satışlar ilk olarak Çin’de başlayacak.