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New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme

3 ay
9,8b
2
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Aslen Kasım 2012'de Wii U'ya çıkan ve konsolun en çok satan oyunları arasına giren, şimdi de Deluxe sürümüyle Switch'e çıkış yapan New Super Mario Bros. U'ya yakından bakıyoruz.
Herkese merhabalar,

Nintendo Switch’in çıkışından bu yana, aslen Wii U’ya çıkış yapan ama konsolun beklenen ilgiyi görememesiyle kendini yeterince gösterme fırsatı bulamayan oyunlar birer birer Switch için çıkış yapmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de aslen Kasım 2012’de çıkış yapan ve 2019 itibariyle Switch versiyonuyla karşımızda olan New Super Mario Bros. U Deluxe. Aslında 6 milyona yakın satış adediyle Wii U’nun en çok satan oyunlarından biri de olmuştu ama konsolun çabuk unutulması ve Switch’in yükselen ivmesi, Wii U’daki diğer başarılı yapımları olduğu gibi bu oyunu da yeni sürümüyle birlikte Switch’e taşıdı.

New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme
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Super Mario serisi bilindiği üzere 2 boyuttan 3 boyuta, platformdan, yarışa pek çok tür için bugüne kadar onlarca oyunla karşımıza çıktı. Ancak tabi ki Mario denildiğinde ilk akla gelen klasik, 2 boyutlu platform oyunu. İşte New Super Mario Bros. U Deluxe’te tam bu noktaya, yani serinin köklerine dönüş yapıyor. Deluxe sürüm, içerisinde standart oyun ve New Super Luigi U genişleme paketiyle birlikte toplamda 160’dan fazla bölümü barındırıyor. Ayrıca Deluxe sürüme özel olarak Toadette ve Nabbit isimli 2 yeni oynanabilir karakterimiz var.

Mario deyip geçmemek lazım. Zira 30 küsür yıldır her oyunda aynı prensesin peşinden koşup aynı düşmanlarla mücadele ediyoruz ama her Mario oyunu çıktığı dönemde adından söz ettirmeyi başarıyor. Demek ki burada yapımcıların doğru yaptığı bir şey var ki bu seri yıllardır dimdik ayakta. Peki New Super Mario Bros. U Deluxe özelinde konuşacak olursak bu oyunun dikkat çeken yanları neler? Gelin birlikte bakalım.

New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme
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Oyunda hikaye modu, challenges, boost rush ve coin battle gibi modlar bulunuyor. Bu modları 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla oynamanız mümkün. Coin Battle modunda dilerseniz oyundaki bölümlerin çeşitli noktalarına coinler koyabilir ve daha sonrasında arkadaşlarınızla birlikte bunları toplamak için mücadele edebilirsiniz. Boost Rush modunda farklı zorluk seviyelerindeki seçenekler içerisinde coin toplayarak hızlanıp bölümleri rekor sürelerle bitirmeye çalışıyorsunuz. Challenges kısmındaysa adından da anlaşılacağı üzere çeşitli mücadeleler bulunuyor. Kimi görevler bir bölümü belirli bir sürenin altında bitirmenizi isterken kimileriyse bir bölüm içerisinde belirli sayıda coinden fazla toplamanızı istiyor veya ardı sıra gelen ateşlerden en uzun süre kaçmaya çalışıyorsunuz. Bölüm sonunda yaptığınız dereceye göre altın, gümüş veya bronz madalyayla ödüllendiriliyorsunuz. Ayrıca önceden oluşturduğunuz bir Mii karakteriniz varsa bu üç modu onunla da oynayabilirsiniz.

New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme
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Gelelim oyunun hikaye moduna. Aslında Mario oyunlarının hikayesi daha önce de bahsettiğim gibi, Prenses Peach’in, Bowser tarafından kaçırılmasını ve Mario’nun onu kurtarmak için yola düşmesini konu alıyor. Tabi bu uğurda geçmeniz gereken bölümler, bölüm tasarımları, platform öğeleri, oyundan oyuna farklılık gösterdiği için aslında Mario oyunları da hikayesi için değil bu öğeler için oynanıyor. New Super Mario Bros. U Deluxe’te de birbirinden eğlenceli ve zorlayıcı bölümler var. Bölüm içerisinde gizlenen yollardan, borular aracılığıyla ulaştığınız mini oyunlara, karakter seçiminize göre oynanışa etki eden unsurlardan kazandığınız öğeleri kullanma stratejinize kadar ilerleyişinize etki eden pek çok unsur var.

New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme
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Dilerseniz karakter seçiminizin oynanışa etkisinden başlayalım. Oyunu Mario, Luigi veya Toad ile oynarsanız aslında standart sürümdekinden farklı bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Ancak yeni eklenen karakterler Toadette ve Nabbit olayı farklı bir boyuta taşıyor. Örneğin Toadette, kraliçe tacını aldığında Peacehette’ye dönüşüyor. Bu da çift zıplama ve zıpladıktan sonra süzülme özellikleriyle oyuncuya avantaj sağlıyor. Nabbit ise bambaşka bir seviye. Çünkü Nabbit düşmanlardan hasar almıyor. Yani tek yapmanız gereken bir yerlerden düşmemek. Düşmanların içinden geçe geçe bölümleri bitirmeniz mümkün.

New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme
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Gelelim kazanılan öğelere. Haritada ilerledikçe çeşitli bulmacaların veya mini oyunların olduğu bölümlere denk geliyorsunuz. Burada sizden isteneni yapmayı başarırsanız karşılığında yıldız, mantar, kostüm gibi ödüller kazanabiliyorsunuz. Bunları bir karaktere tanımlarsanız bir sonraki gireceğiniz bölüme örneğin büyük Mario ile veya direk kostümle başlayabiliyorsunuz. Tabi bunları yerli yersiz harcamamak ve geçmekte zorlanacağınız bölümlere saklamakta fayda var. Bu da ilerleyiş için stratejik öneme sahip. Haritaya şöyle bir göz atacak olursak geçmenizi bekleyen pek çok bölüm ve boss savaşı olduğunu görebilirsiniz. Başlangıçta bölümler genel itibariyle kolay. Boss savaşları ise neredeyse oyun boyunca kolay. Aynı durum Odyssey’de de mevcuttu. Bowser hariç diğer düşmanlar ilerlemeniz boyunca aşırı derecede zorlamıyor. Tabi yine de tedbiri elden bırakmayıp mümkün olduğunca donanımlı bir şekilde karşılarına çıkmakta fayda var. Bazı boss savaşlarına veya mini oyunlara, özel güçler sağlayan kostümlerle gitmek işinizi bir hayli kolaylaştıracaktır.

New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme
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Eğer normal bölümleri bitirdiyseniz ve daha zorlayıcı bölümlerle kendinizi test etmek istiyorsanız New Super Luigi U ile gelen bölümler tam size göre. Yeniden tasarlanmış bölümler, 100 saniyelik zaman limiti ve son adımda bile hata yapsanız en başa döndüğünüz bir oynanış. Ayrıca bu moda özel olarak daha fazla zıplama özelliğine sahibiz. Genel hatlarıyla Mario ile yaptığınız ilerlemeye benzer olsa da daha zorlayıcı olması farklı bir mücadeleye itiyor.

2 boyutlu Mario oyunları yıllardır çizgisini koruyarak ve sürekli üstüne ekleyerek yoluna devam ediyor. Dolayısıyla oynanış anlamında da gayet akıcı bir oyun var karşımızda. Kontroller eğer ki türe aşina değilseniz biraz alışma süreci gerektiriyor. Sonrasında rahatlıkla oyunun keyfini çıkarabiliyorsunuz. Aynı müziklerin sürekli tekrar ediyor oluşu belki sıkıcı gelebilir. Şayet müzik konusunda çeşit arayan biriyseniz New Super Mario Bros. U Deluxe’ün bu konuda sizi tatmin edemeyeceğini söyleyebilirim. Kayıt sistemi biraz oyuncuyu sinir eden türden. Yalnızca bazı bölümleri tamamladığınızda kayıt etme seçeneği çıkıyor ve bu da insanı biraz geriyor. Hele ki binbir zorlukla geçtiğiniz bir bölümden sonra bir şekilde oyundan çıkmanız gerekse veya başka bir durum olsa ilerlemenizi kaybediyorsunuz. Bu da ister istemez bazı zamanlarda can sıkıcı olabiliyor. Görsel anlamda iyi bir iş çıkartılmış ve canlı renkleriyle, karakterleriyle, bölüm tasarımlarıyla serinin her zamanki havasını yaşatan bir atmosfer oluşturulmuş. Ancak yine de oyun 2012’de Wii U’ya çıkmış olduğunu hissettiriyor. Özellikle Super Mario Odyssey gibi bir oyunu oynadıktan sonra bir nesil geriye gitmiş gibi hissedebilirsiniz. Gönül ister ki tamamen Switch için hazırlanmış yeni bir 2 boyutlu Mario oyunu görelim ama onun da elbet bir zamanı vardır.

New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme
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Oyunu daha çekici kılan bir detay da var ki aslında Switch’e çıkmış olması. İstediğin her yerde oynayabiliyor olmak, bu tarz bölüm bölüm ilerleyen bir oyun için yolculuk gibi zamanları değerlendirme adına güzel bir fırsat. Tabi bu noktada tek bir handikap var o da oyunun yeni bir tam sürüm oyun fiyatıyla çıkması. Aslen 7 yıl önce çıkmış bir oyunu ve günümüz oyun fiyatlarını düşününce New Super Mario Bros. U Deluxe, serinin hayranlarını bile oyunu alma noktasında düşündürebilir. Eğer Wii U’da oynama fırsatınız olmadıysa ve merak ediyorsanız Switch sürümünü alarak gerek tek başınıza gerekse de arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

Bu videomuzda New Super Mario Bros. U Deluxe’ü inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.
 

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Erkansins 3 ay
oyun cemu emulatör ile pc de oynanıyor hatta switch emulatör bile çıktı. switch almanıza gerek yok..
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intel7mix 3 ay
Cihazı aslında ucuz bunun. Oyunları o kadar pahalı ki asıl o dert. Yılda 3 oyun alsanız aletin parasına denk geliyor. 2.el deseniz oda yok gibi bir şey sayılır.
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PSN_vs_XBOXLive 3 ay intel7mix
Hocam konsol hacklendi zaten oyunları oynuyoruz SD card üzerinden.
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soneday 3 ay
Türkçe yamasını yapmıştım

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Seyrim 3 ay
Bu oyun için makine aldıracaklar bize..
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