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Nikon Coolpix S800C "Android işletim sistemli ilk fotoğraf makinesi" video inceleme

6 yıl
5,5b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dijital fotoğraf makinesi ve Android işletim sisteminin dünyadaki ilk buluşma noktası olan Nikon Coolpix S800C'yi sizler için değerlendirdik. 
Nikon Coolpix S800C ile çekilmiş örnek görüntüleri indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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HectorBarbossa 6 yıl en beğenilen
Samsung'un reklam gücü işte.(!) Benim bu fotoğraf makinesinden hiç haberim yoktu. İlk Android işletim sistemli fotoğraf makinesi Galaxy camera zannediyordum. :/
Samsung'un reklam gücü işte.(!) Benim bu fotoğraf makinesinden hiç haberim yoktu. İlk Android işletim sistemli fotoğraf makinesi Galaxy camera zannediyordum. :...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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LesEnfantsTerribles 6 yıl
Merhabalar, cihazın pozlama süresinib değişkenliği ortam ve kadraj alanındaki ısık miktarına göre değişiyor... aydınlatma anlamında yeterli olan durumlarda hızlı pozlama yetersiz durumlardaysa nispeten daha uzun pozlama süresi gerekiyor..
Saygılar
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oktayakgoz 6 yıl
bugün gittim samsungunkini gördüm. açıkçası fotoğraf makinasında temple run oynamak çok aptalca geldi.
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Versioons_TR 6 yıl
Onu bunu bilmem hacılar ne Androidi ne İOS'u bende İOS kullanıcısıyım emma ben her iki sistemide Fotoğraf makinesinde görmek istemiyırum madem amaç paylaşmak bi WEB Browser koyarsın bi Facebook uygulaması bi Twit bide Instagram koyarsın yeter hacı yok Androşt çok zart yok zurt ii o zmn bizim fırındada android var tavuk bi başka pişiyo bende 2 senedir amatör olarak fotoğrafla ilgileniyorum böyle saçma iş yok bence amaç payleşmaksa Web Browser yeter loa !
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oktayakgoz 6 yıl
android olması yada olmaması diil de olacaksa cep telefonu gibi yapmasalar iyi olacaktı. güzel bir arayüz ile gelmesi gerekirdi. müzik ikonu nu orda görmek fotoğraf makinasından soğutuyor beni.
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Vash The Stampede 6 yıl
ios çıkarırsa daha iyi olur mu, en iyisi ios olur...
10 yaşında çocuk yorum yaparsa bu kadar oluyor tabi.
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MarjinaL_Kedi 6 yıl
bende panasonic lumix fs11 var buna 1000 basar android diye övülüyo daha enstande özellliği 1/4000 benim 1/6000
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-OD- 6 yıl
pek guzel gelmedi bana ya neyse alan olucaktir elbet
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Sunstorms 6 yıl
İnceleme için teşekküller ama çok gereksiz bir makina ortaya çıkmış
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aspirin_00 6 yıl
netlik tartışılır cep telefonu gibi çekmiş tek farkı 16 mp olması paramla bu makineyi almam kısacası
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TeufeL-07 6 yıl
Nokia n8 bundan daha iyi çekiyor :D Özellikle focus , gece focus , ve gece flsh focus lu sahnelerde. Üstelik bu makinanın flaşı led flaş gibi resime beyazlık vermiş. N8 in xenonu bundan daha başarılı :D Resim geçişlerindeki kasmalara hiç deyinmeyeceğim.
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Gaydurugububak 6 yıl
kıyafetlerin güncellenmesi gerekiyo gömleklerde hala eski logo var
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alperencsm 6 yıl
Bu android işi tutmaz.
Tutması için, fotoğraf makinasının kendi işletim sisteminden tamamen ayrı olmalı.
Paylaşmak istediğimde "tık" androidi açmalıyım.
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peters 6 yıl
Fotoğraf çekimlerinde telefondan çektiğimde kar taneleri gözükmüyordu resimde hava sisliymiş gibi oluyor.Ama bunda çekilen resimler güzel geldi.Birde videonun sonunda kaan bey bozuldu gibi hissettim çünkü iki kişilik sunum yapıldığında sunumun sonunda iki kişilik konuşmak bana pek etik gelmedi.
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