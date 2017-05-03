Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Nissan Xtrail ve Qashqai yeni modelleri ile ne zaman Türkiye’de olacak?

2 yıl
23,8b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök ile konuştuk. Xtrail ve Qashqai makyajlı modelleri ile ne zaman Türkiye’de olacak? Konsept elektrikli araç Blade Glider ve dahası röportajımızda.

  • 0:44 Nissan’ın dünyada en çok satılan modelleri ve SUV’ler
  • 1:30 Türkiye’de en çok satılan modeller
  • 2:28 Nissan Blade Glider
  • 3:20 Elektrikli araçlar ve yeni nesil teknolojiler
  • 4:48 Nissan Xtrail ve Qashqai yeni modelleri ile ne zaman Türkiye’de olacak?
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratkaya 2 yıl
Sorar mısınız şanzıman arızası yapan araçlarında değişim için 35000 lira istemeye devam edecekler miymiş?
Nissan mı... bana uzak Allah'a yakın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 2 yıl
nissan ilkönce adam gibi 4 kapı sedan getirsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapry 2 yıl
Adam(müdür) elektrikli otomobilde Şanzıman Var dedi yaaaaa içimin yağları eridi gitti resmen.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 2 yıl lapry
lapry

Adam(müdür) elektrikli otomobilde Şanzıman Var dedi yaaaaa içimin yağları eridi gitti resmen.

Yazmasan izlemiyecektim gerçekten adam %100 elektirkli araçta şanzımandan bahsediyor vallaha yazık. Nasıl heyacanlandıysa . Bari düşük emisyon demedi onada dua etmek lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 2 yıl lapry
Sanırım onu kastetmedi. çünkü o cümleden sonra 0 emisyona yakın gibi bir cümle kurdu. Muhtemelen ileriye dönük planlarına istinaden, bu aracın teknolojisinden faydalanarak sensörleri, elektrik yapısını standart ve hibrit araçlara da uygulama planlarından bahsediyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,2b izlenme · 21 sa. yeni video
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,7b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
08:10
Mercedes'in Türkiye'den dünyaya yazılım çözümleri üreten merkezi
15,2b izlenme · 9 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
03:38
99 bin liradan başlayan fiyatı ile dikkat çeken Hyundai Kona’yı konuştuk
18,7b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,1b izlenme · 2 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim