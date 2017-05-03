Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök ile konuştuk. Xtrail ve Qashqai makyajlı modelleri ile ne zaman Türkiye’de olacak? Konsept elektrikli araç Blade Glider ve dahası röportajımızda.

0:44 Nissan’ın dünyada en çok satılan modelleri ve SUV’ler

1:30 Türkiye’de en çok satılan modeller

2:28 Nissan Blade Glider

3:20 Elektrikli araçlar ve yeni nesil teknolojiler

4:48 Nissan Xtrail ve Qashqai yeni modelleri ile ne zaman Türkiye’de olacak?