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Nokia, 41MP kameralı yeni akıllı telefonu Lumia 1020'yi anlatıyor

5 yıl
17,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Lumia 1020'nin Türkiye lansmanında, mikrofonumuzu, Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek İcan Uyansoy'a uzattık. Hem 41MP kameralı Lumia 1020'yi sorduk, hem de Microsoft satın almasının yansımalarını. Detaylar özel röportajımızda.
 

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FreeRun 5 yıl en beğenilen
güzel de çok pahalı çıkardılar neyse önce godomanları kazıklasınlar fiyat düşünce bikaç ay sonrada biz alırız.
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Aaron Paul 5 yıl
Dev firmaların ' Türkiye ' temsilcilerin de büyük sorunlar var. DH sayesinde bir sürü Lansmana şahit olduk. Bir sürü Röportaj'a kulak verdik. Fakat; Temsilcileri nasıl seçiyorlar :S şaka gibi gerçekten. Zaten bilgi ve yetki açısından zayıflar. Onun dışında hepsi teknik bilgiden bihaber... Tuhaf ve boş konuşuyorlar telefonun 2 - 3 özelliğine bakıyorlar katalog dan ezbere konuşuyorlar. Sorulara cevap veremiyorlar. Üzücü gerçekten...
Dev firmaların ' Türkiye ' temsilcilerin de büyük sorunlar var. DH sayesinde bir sürü Lansmana şahit olduk. Bir sürü Röportaj'a kulak verdik. Fakat; Temsilci...
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Golden Gate 5 yıl
Lumia 1020 bir telefon için iyi kamera eyvallah . İlk mesajlarda profesyonel makinelerle kıyaslayanlar olmuş . Komiğime gitti



Iphone 5s ' te 1/3.0'' civarı sensör var . Htc One'da 1/3.0'' , Lumia 1020 ' de ise 1/1.5'' sensör var. Lumia 1020 ' deki 2 kat büyük sensör , 2 kat daha fazla ışık ve 2 kat daha iyi iso performansı anlamına geliyor . Nokia 808 ' de ise 1/1.2'' sensör var yani hepsinden büyük ...


Compact makinelerin çoğunda 1/2.3'' sensör var . Ama görüntü işlemcileri çok iyi . Saf yani raw halleri çok iyi olmasada resmi o kadar iyi işliyorlarki, Lumia 1020 ' den daha iyi performans sergiliyorlar .

Dslr'larda ise bunlardan 20 kat büyük sensör var


Büyük sensör en önemlisi. Daha sonrasında ise görüntü işlemcisi geliyor . Telefonlardaki işlemciler çokta başarılı değil çünkü onlar multimedya ve çeşitli görevler için yaratılmış. Fotoğraf makinelerindekiler ise direk resim işlemek için yapılıyor(digic5 , bionz , expeed3 vb. işlemciler)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Telefonlarda sensör çok fazla büyüyemediği için , ufacık gelişmeleri ballandıra ballandıra anlatıyorlar Oysaki şu dslr makineler f2.8 lenslerle , öyle bir ışık alıp resim çekiyorki , anlatılmaz . İnsanlarda sanıyorki Lumia 1020 alıp , arkadaşın profesyonel makinesini tokatlayacam . Yukardaki yorumlardan bunu çıkardım .

Ama sen ilk önce en basit compact makineleri tokatlamayı dene telefonunla

Lumia 1020 bir telefon için iyi kamera eyvallah . İlk mesajlarda profesyonel makinelerle kıyaslayanlar olmuş . Komiğime gittiIp...
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ensar_cakmak 5 yıl
Lumia da kameradan başka hiçbir şey değişmiyo zaten bi kamera içinde okadar para vermeye değmez
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VETERINARY 5 yıl
16.2mp d7000'imi satıp 41mp lumia 1020 alıyorum.
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-xenon 5 yıl VETERINARY
Jess27
16.2mp d7000'imi satıp 41mp lumia 1020 alıyorum.

Abi sen essekten ata binmiş olacan.baksana canın dandik 16 mp Nokia 41 ezer geçer la nerdeyse 3 kat fark var
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4lone 5 yıl
tutmaz
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar siteye üye değilim fakat yorumları okuyunca yazma gereği duydum.öncelikle burada nokia'yı kötüleyen arkadaşlar bir çoğu wp8 işletim sistemini kullanmadan yorum yaptıkları ve sadece okuduğu-gördüğü kadar konuştukları aşikar bir durum.lütfen öncelikle kullanın öyle yorum yapın he mutlaka kullanıp yorum yapan arkadaşlarda vardır.şimdi wp8 ve nokia gayet stabil ve hızlı çalışan bir birliktelik.bakarsak bende hem 820 hemde 920 kullanıyorum şuan ve o kadar memnunum ki bende çok düşündüm almadan önce fakat pişman olmadım.uygulamalar yeterli çünkü 4/3 ü kaliteli oyunlar keza zaten xbox yapıyor ücretler tartışılır bence de fazla ama değer.donanım olarak gayet yeterli ki ekran kalitesi tartışılmaz derecede iyi hem 820 hemde 920 için kameralar öyle dayanıklılık aynı şekilde üst seviye sayılabilir bir s4 bunlar kadar dayanıklı değil.uzun oldu ama dediğim gibi kullanmadan lütfen yorum yapmayın wp8 sistemine katılmayın hatta arkadaşlar bu şekilde gayet mutlu ve rahatız sizin androidiniz yeterli olacaktır size.tekrar söylüyorum wp8'in mağazasında da yorumlarda görüyorum arkadaşlar memnun olmayan satsın ve saçma sapan yorumlar yapmaktan vazgeçsin herkes mutlu olduğu işletim sistemini kullansın artık
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Nehalem 5 yıl
Çiçek Hanım Türkiye'den sıkılmış ki Lumia 1020'nin fiyatını DonanımHaber Editörlerinin belirlediği Psikolojik sınırdan piyasa sürdüki Nokia Türkiye faaliyetleri bitip geldiği ülkeye geri gitsin.
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onur01651 5 yıl
Cevabımızı alamadık, 8.1 i alacak mı ????
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ismibilinmeyen 5 yıl
O değilde biri reklamda çalan şarkının ismini söyleyebilir mi ? :)
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Nu.D.38 5 yıl ismibilinmeyen
ismibilinmeyen

O değilde biri reklamda çalan şarkının ismini söyleyebilir mi ? :)

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doctor5945 5 yıl
TurboCore
zeytun389577gerizekalı android malları 2000 TL te gider canon nikon fotorof makinesi alırım diyonuz mal oglu mallar o canon nikon hayvan gibi taşıması zor sadece fotoraf cekiyo baska bi işe yarıyomu bi düşünün bakyıım / ama bu lumia 1020 zaten nikon kadar süper fotoroflar cekiyo ve incecik bi yapıda bunun yanı sıra akıllı telefon özellikleride üst düzey bi cihaz siz 2000 tl ye canon falan alınca akıllı telefon özellikleri oluyomu olmuyo böyle gelip android fanboylugu yapmayın / nedense nokia düşük donanım koyuyo diye çöp diyodunuz adamlar lumia 1520 yaptı 2 gb ram 6 inc ekran snapdrogan 800 işlemci 20 mp kamera yine çöp diyonuz la amk ogulları bu donanımın aynısını kullanan samsung htc sony cihazları bu lumianın hazına yetişemezler anlıyonuzmu bi ha daaha sonra bi tutturmuşunuz market kötü falan filan andorid marktte 700.000 uygulama olabilr ama kaliteli uygulama sayısı emin ol 1000 taneyi geçmez wp markette az uygulama olabilr ama kaliteli uygulamalar var anlıyonuzmuuu .......
Hoca dibine kadar haklısın tüm dediklerimi özetlemişsin biraz daha kibar olabilirdin. Ama bu fandroidlere ne kadar anlatsan da boş bırak onlar çakma apk larıyla takılsınlar. Windows Phone her baba yiğidin harcı değildir

dostum doğru konuşmuşsun da bu yazıyı ayık kafaylamı yazdın
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E.Sahin 5 yıl doctor5945
doctor5945

TurboCore

zeytun389577gerizekalı android malları 2000 TL te gider canon nikon fotorof makinesi alırım diyonuz mal oglu mallar o canon nikon hayvan gibi taşıması zor sadece fotoraf cekiyo baska bi işe yarıyomu bi düşünün bakyıım / ama bu lumia 1020 zaten nikon kadar süper fotoroflar cekiyo ve incecik bi yapıda bunun yanı sıra akıllı telefon özellikleride üst düzey bi cihaz siz 2000 tl ye canon falan alınca akıllı telefon özellikleri oluyomu olmuyo böyle gelip android fanboylugu yapmayın / nedense nokia düşük donanım koyuyo diye çöp diyodunuz adamlar lumia 1520 yaptı 2 gb ram 6 inc ekran snapdrogan 800 işlemci 20 mp kamera yine çöp diyonuz la amk ogulları bu donanımın aynısını kullanan samsung htc sony cihazları bu lumianın hazına yetişemezler anlıyonuzmu bi ha daaha sonra bi tutturmuşunuz market kötü falan filan andorid marktte 700.000 uygulama olabilr ama kaliteli uygulama sayısı emin ol 1000 taneyi geçmez wp markette az uygulama olabilr ama kaliteli uygulamalar var anlıyonuzmuuu .......
Hoca dibine kadar haklısın tüm dediklerimi özetlemişsin biraz daha kibar olabilirdin. Ama bu fandroidlere ne kadar anlatsan da boş bırak onlar çakma apk larıyla takılsınlar. Windows Phone her baba yiğidin harcı değildir


dostum doğru konuşmuşsun da bu yazıyı ayık kafaylamı yazdın

Tamamen katılıyorum arkadaşım sana,
Hayır birde o paraya canon/nikon + telefon alırım diyenler var, çok merak ediyorum 2bin seviyesine 2sini nasıl buluşturacaklar?
1000tl civarındaki çoğu makineden iyi çeken bir 1020 varken hadi onu geçtim geriye kalan 1000e ne alacaklar kasmayacak ? s3 falan diyenin ağzına kürekle vururum s3 devri bitti, yok yine lumia alırım diyecekse madem w8 işine geliyor lumia işine geliyor kalkıp hem fotoğraf makinesi hem telefon taşımanın kolay yolu varken neden böyle farklı yollarla uğraşıyorsunuz, android fanlarını anlamak çok güç zaten, neymiş 2bin etmezmiş donanım bilmem neymiş tek yanı kameraymış uygulama yokmuş,

-Sanki bana android kullanan herkesin telefonunda 611562 tane uygulama yüklü
-En kral androide bile yükleyin bakim 50tane uygulama ne hale gelir o telefon
-Samsungta samsung diyenler farkında mı note3 ün ? elime almamla geri bırakmam bir oldu bana kalırsa s4 bile daha kaliteli kasa olarak
-donanıma gelirsek, sizin 2gbli androidlerinizi birkaç güncelleme ve yüklü uygulamalar sonrasında göreceğiz bakalım "yok ısınıyor yok kasıyor" diyecekmisiniz
-herşeyden önce bu bir rekabet işi, lumia piyasaya girmese samsung apple arasında giden bir rekabetti, rekabette ne kadar çeşitlilik o kadar yarar kullanıcıya seçenek açısından

Ayrıca bu tamamen bir tercih meselesi, sen dersinki ergence bin liralık makineyi boynuma takarım telefonuda pek çıkarmam cebimden takılsın kassın önemli değil nikon/canon sahibi olim durma al tercihlerin böyleyse,

Ama yok ben boynumda makine taşımam onun yerine benzer kalitede çekim yapan L1020 yi taşırım, gerektiği yerde "Çıkarır masaya vururum" diyorsan buda tercihtir ;)

Yorumlarımdan anlaşılacağı üzere ben çıkarıp masaya vuranlardan olacağım ;)
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Utku 5 yıl
Bombos yorumlar.
Lumia 820'den LG Optimus 54x'e gectim; en cok aradigim seylerden biri 820'nin kamerasi ve Nokia Pro Cam.
Bir telefonun iyi fotograf cekiyor olmasi cok cok onemli.
Bazi kullanicilar icin sadece objelerin belli olmasi yeter; fakat bazi kullanicilar da cektigi fotgraflarda kalite ister, manual ayar secenekleri gelismis olsun ister.
Kaciniz fotograf makinenizi yaniniza alip gezoyor? Herkes bir sey gordugunde hemen cep telefonunun kamerasini aciyor.
Nokia da mukemmel bir kamerayi bu pratiklikle tuketiciye sunuyor. Bu mukemmel bir sey. Ayrica; oldukca gelismis manual ayar seceneklerini kullanabilen birisi icin otomatik moddan cok daha kaliteli fotograflar cekmek mumkun.
2000 liraya kamera alinir olayina hic girmeye luzum yok; alsaniz bile beraberinde bir telefonunuz zaten olmak zorunda.
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erci501 5 yıl
"içine şarj koyduk" teknik bilgi konusunda çığır açmışlar :)
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