Togg’a Dijital Premium Paket üyeliği geldi: Avantajları neler?

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Tam Boyutta Gör Togg kullanıcılarına yeni hizmeti duyurdu. Togg T10X sahipleri için Dijital Premium Paket üyeliği kullanıma sunuldu. Dijital Premium Paket nedir? Dijital Premium Paket özellikleri neler?

Togg’a dijital özellikler eklenmeye devam ediyor. Bu defa Togg’a Dijital Premium Paket aboneliği geldi. Dijital Premium Paket üyeleri, hücresel bağlantı ve çeşitli ek özelliklere erişim imkanı elde edecek. Daha önce ücretsiz olarak sunulan Dijital Anahtar ve hücresel bağlantı gibi özellikler için artık bu pakete abone olmak gerekecek.

Togg daha önce de Adaptif Sürüş Paketi’ni satışa sunmuştu. Togg T10X’e Dur Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici ve Adaptif Sürüş Asistanı gibi özellikler ekleyen bu paket 30.000 TL olarak ücretlendiriliyor. Yeni satışa sunulan Dijital Premium Paket’te bu özellikler bulunmuyor. Kullanıcıların ayrıca satın alması gerekiyor.

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Togg Dijital Premium Paket Nedir?

Togg’un Dijital Premium Paket üyeliği, Togg kullanıcıları için yeni dijital özelliklere erişim ve hücresel bağlantı imkanı sunuyor. Bu pakete abone olan Togg sahipleri, araçlarında daha fazla özelliğe sahip olacak.

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Togg Dijital Premium Paket Abonelik Fiyatı Ne Kadar?

T10X'in Dijital Premium Paket üyelik ücreti 6 ay için 1.079,94 TL olarak belirlendi. Aylık 180 TL’ye denk geliyor ancak taksit seçeneği bulunmuyor. Trumore uygulaması üzerinden pakete abone olabilirsiniz.

Dijital Premium Paket Avantajları Neler?

Dijital Premium Paket abonelerine sunulacak özellikler ve avantajlar şöyle:

Yapay Zeka Destekli Dijital Asistan : Tek komutunuzla her şey elinizin altında! Seyahat önerileri, yemek tarifleri, çocuğunuz için eğlenceli hikayeler ve daha fazlası. Yapay zeka destekli dijital asistan ile günlük hayatınızı kolaylaştırın, eğlenceli bir yolculuk deneyimi yaşayın.

: Tek komutunuzla her şey elinizin altında! Seyahat önerileri, yemek tarifleri, çocuğunuz için eğlenceli hikayeler ve daha fazlası. Yapay zeka destekli dijital asistan ile günlük hayatınızı kolaylaştırın, eğlenceli bir yolculuk deneyimi yaşayın. Kesintisiz Hücresel Bağlantı : Kesintisiz hücresel bağlantı ile T10X’inizle gittiğiniz her yerde çevrim içi olun. Tru.Store uygulamalarıyla dünya elinizin altında olsun.

: Kesintisiz hücresel bağlantı ile T10X’inizle gittiğiniz her yerde çevrim içi olun. Tru.Store uygulamalarıyla dünya elinizin altında olsun. Dijital Anahtar Paylaşımı : Yakınlarınız Trumore Akıllı Cihazım’la T10X’inize erişerek yolculuklarını başlatabilir.

: Yakınlarınız Trumore Akıllı Cihazım’la T10X’inize erişerek yolculuklarını başlatabilir. Statü Mili Kazanma Ayrıcalığı: T10X’inizle her sürüşünüzü kazandıran bir deneyime dönüştürebilir, T10X’inizle gittiğiniz her 5.000 kilometre için Miles&Smiles’tan 500 Statü Mili ve 500 mil kazanabilirsiniz.

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Togg’a Dijital Premium Paket üyeliği geldi: Avantajları neler?

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