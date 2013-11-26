Nokia Lumia 625 video inceleme "Büyük ekranlı Lumia mercek altında"

Fx_57,5 sırf can sıkıntısından izliyorum wp arayüzü ile ciddi problemlerim var.iphone 5s incelemesi neden yapımadı merak ediyorum doğrusu
Ayrıca bir arkadaş var. Samsung'a android in yüz karası demiş. Android'e de Linux'un. Samsung'un arayüzünü ben de sevmiyorum ama sevenler olabilir. Yine bir arayüzü yüz karası olarak nitelendirmek ne kadar doğru tartışılır. ve Android'in virüs sorununa gelince selinux ne güne duruyor?
Neyse biraz uzarttım gibi. Burada bitiriyim. :D
Aynen çok basit ve karanlık bir arayüzü var, 5s de ise Apple Türkiye'ye örnek göndermediği için birisinin telefonu almasını bekliyorlar.Yani ben Mesut Çevik yayınların birinde öyle dedi diye hatırlıyorum :)