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Nokia Lumia 625 video inceleme "Büyük ekranlı Lumia mercek altında"

5 yıl
14,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın ülkemizde satılan en büyük ekranlı akıllı telefon modeli Lumia 625'i enine boyuna inceledik. Telefonun donanım özellikleri, genel kullanım yetenekleri ve merak edilen diğer tüm detayları video incelememizde.
 

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DH Misafiri 3 yıl
Avrupada samsung dell huawei arcatell gibi bir çok markanın wp 8 modeli ve 512 mg ramli modeli bulunmakta hepsinide test etttim saygılar..
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izzettinozcan 5 yıl
5 ay önce vatan bilgisayardan lumia 625 aldım.4. kez teleservice'e gönderdim.daha fazla bir şey yazmama gerek var mı bilmiyorum.yasal hakkımı kullanarak iade etmeye çalışıyorum.nokia yatkilileri kadar tuhaf hizmet sunan yer görmedim.uzak durun.hiç bulaşmayın.
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ucantcme 5 yıl
steve jobs ölmemiş, herkesi eksiliyor
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Fiyat olarak bakarsam ÇÖP malesef. 5mpx kamera hala telefona neden koyarlar anlamıyorum.
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UtkuBirkan 5 yıl
Bir telefondan/işletim sisteminden nefret etmeyi bir türlü anlamıyorum. Bir çok seçenek arasında istediğini seçebilirsin. "Dandroidciler baksın" ya da "wp hiç bir şeye benzemiyor" gibi yorumların ne amacı var? Zevkler kişiye göre değişir ve bu konuda tartışarak hiç bir yere varamayız. Herkes bir ürün hakkında objektif yorum yapmalı bence.
Ayrıca bir arkadaş var. Samsung'a android in yüz karası demiş. Android'e de Linux'un. Samsung'un arayüzünü ben de sevmiyorum ama sevenler olabilir. Yine bir arayüzü yüz karası olarak nitelendirmek ne kadar doğru tartışılır. ve Android'in virüs sorununa gelince selinux ne güne duruyor?
Neyse biraz uzarttım gibi. Burada bitiriyim. :D
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Yesil1903 5 yıl
Fiyatına göre çok iyi
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3DMystic 5 yıl
bu plastik kral dandoridçi tayfa hala wp yi geçen seneki düzeyde sanıyor. çıkan 1520den ve çıkcak olan 929lardan haberi yok. ve gelen güncellemeleri hiç bilmezler. icon icon touchwizin içinde boğulun, zaten yaptıgnız tek şey menüler arasına gezip vakit geçirmek uygulama çökmelerinden oyun ikonuna basmaya çekinin durun
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Şekilsiniz ya 5 yıl
Susun beyler leğen tayfaya ne desen boş
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ThePayne 5 yıl
the macmifiil eviting yu cen kontrol
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napolyon07 5 yıl
Özelliklere vs takılmaktansa, alın bir s3, birde lumia 625 , acın iki telefondada asphalt:8 oynayın, arada performans farkı görürseniz, ozaman yazın buraya ki bu telefon dusuk ozellikli ve fiyatı afaki. s3 gibi bir donanıma sahip olan telefonla aynı programları onunla aynı stabilite ile calıstıran bir telefonun fiyatı niye 800 değil de 400 yada 500 olsun ? Bu 2.el bmw 330 almak yada 0 skoda superb almaya benzer. 330 yorgun olur klass aractır, superb te cok iyi araba ve inanın konfor ve kullanım acısından aynı, ve 0 araba..
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tadalar 5 yıl
bu arada remcilere ve 4-8 çekirdekli işlemcilere sesleniyorum tekrar mesela 1gb ram ile 512mb ramin dönüş hızları aynı degildir ve yüksek performans almak için bunların daha hızlı dönerler 512'lere göre buda sonuç olarak daha fazla güç demek buda dogal olarak daha az sarj süresi demektir işlemci kısmında da aynı yani siz 8 çekirdekli bir telefon alıp herşeyi var ancak bunun niye sarjını yüksek tutmuyorlar derseniz istedikleri kadar yüksek tutsunlar 10mm altı incelikte belirli bir performansa takılı kalırsınız sonra etrafta bagırmayın bunlar ne yapıyor ne ediyor pek konuyla alakası olmasada belirtmek istedim burada aynı performansı yakalamak ve pil ömrünü yükseltmek için yazılımla uğraşılmalı donanım yükseltme ile değil bunu artık anlayın
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turker03 5 yıl
Fx_57,5
sırf can sıkıntısından izliyorum wp arayüzü ile ciddi problemlerim var.iphone 5s incelemesi neden yapımadı merak ediyorum doğrusu

Aynen çok basit ve karanlık bir arayüzü var, 5s de ise Apple Türkiye'ye örnek göndermediği için birisinin telefonu almasını bekliyorlar.Yani ben Mesut Çevik yayınların birinde öyle dedi diye hatırlıyorum :)
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