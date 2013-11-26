Nokia Lumia 625 video inceleme "Büyük ekranlı Lumia mercek altında"

Nokia'nın ülkemizde satılan en büyük ekranlı akıllı telefon modeli Lumia 625'i enine boyuna inceledik. Telefonun donanım özellikleri, genel kullanım yetenekleri ve merak edilen diğer tüm detayları video incelememizde.

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