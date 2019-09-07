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Nokia Power Earbuds duyuruldu

IFA 2019 tüketici elektroniği fuarında tanıtılan Nokia Power Earbuds önceki nesilden farklı olarak grafen sürücüler sayesinde ses kalitesini daha da arttırıyor.
14 sa.
1,7b
3
11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2019 fuarında pek çok akıllı telefon ve cep telefonu tanıtan Nokia’nın bir de kablosuz kulaklık modeli vardı. Nokia Power Earbuds modeli önceki modele göre biraz daha iyileştirilmiş özelliklere sahip.

Nokia Power Earbuds özellikleri ve fiyatı

Nokia daha önce True Wireless Earbuds adında bir kablosuz kulaklık daha duyurmuştu. Nokia Power Earbuds ise 6mm grafen sürücüler ile ses kalitesini yükseltiyor. Her birinde yer alan 50mAh batarya ise 5 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

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Kulaklıklar IPX7 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında dayanabiliyor. Bluetooth 5.0 üzerinden telefona bağlanan kulaklığın dış kısmı dokunmatik. Bu sayede ses kontrol edilebiliyor veya Google Assistant çağrılabiliyor.

Kulaklıkların konduğu kılıf 3000mAh bataryaya sahip ve 150 saate kadar kullanabilmenizi sağlıyor. Kılıf USB Tip-C ile şarj ediliyor. Nokia Power Earbuds için 79 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

 


https://nokiamob.net/2019/09/05/meet-the-nokia-power-earbuds/ Yorum Yaz
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onur1599 13 sa. en beğenilen Fakirdepocu
"Kulaklıkların konduğu kılıf 3000mAh bataryaya sahip..."
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Askaparta 7 sa.
Her yer edü büdü oldu.
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Katalikitci 8 sa.
Kulağa gelen kısmı apple vari olan kulaklıklar yaygınlaşsa keşke. Diğerlerini kullanamıyorum.
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exoss 8 sa.
amazonda 500 türlü çeşidi var bunlarıng almışlar birtanesini çinde kendi markalarını yapıştırıp gazlamışlar . ben kullanıyroum çin malı modellerden bir tanesini ses kalitesi mükemmel . ama mikrofon için aynı şeyi söylemek mümkün değil malesef. mikrofon bir şekilde çevre seslerinden etkilenmenin önüne geçebilmeli nasıl olur bilmiyorum ama yapan firma köşe olacaktır
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mursel1985 4 sa. exoss
Yapan firma var zaten noise cancelling özeliği olanlar var fiyatları daha pahalı oluyor diğerlerinden
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OverClocK1ng 11 sa.
Kılıf gerçekten 3000 mAh ise kulaklığı tahminen 8-9 kere şarj edecektir -ki bu çok iyi bir değer...
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Guest-A6E934D40 11 sa. yeni yorumcu
Apple AirPods gibi en iyisi varken bunlara para vermek anlamsız
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torice 13 sa.
QCY t2c aldım kafam rahat.
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0LDB0Y 13 sa.
nekadar iyi olursa olsun şu kulağın içine sokulan penis vari tarzı kulaklıklarda hiç rahat edemiyorum o yüzden samsung cihazda dahi Apple kulaklık kullanıyorum
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Fakirdepocu 13 sa.
3000 mah mi? Yok artik. Telefonlarda o kadar buyuk bir batarya var. Helal olsun.
Bu fiyata cok iyi sarj suresi gibi gozukuyor ama ses kalitesine de bakmak lazim.
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onur1599 13 sa. Fakirdepocu
"Kulaklıkların konduğu kılıf 3000mAh bataryaya sahip..."
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ifa2019, nokia power earbuds ve
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