Nokia Power Earbuds duyuruldu

IFA 2019 fuarında pek çok akıllı telefon ve cep telefonu tanıtan Nokia’nın bir de kablosuz kulaklık modeli vardı. Nokia Power Earbuds modeli önceki modele göre biraz daha iyileştirilmiş özelliklere sahip.

Nokia Power Earbuds özellikleri ve fiyatı

Nokia daha önce True Wireless Earbuds adında bir kablosuz kulaklık daha duyurmuştu. Nokia Power Earbuds ise 6mm grafen sürücüler ile ses kalitesini yükseltiyor. Her birinde yer alan 50mAh batarya ise 5 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

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Kulaklıklar IPX7 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında dayanabiliyor. Bluetooth 5.0 üzerinden telefona bağlanan kulaklığın dış kısmı dokunmatik. Bu sayede ses kontrol edilebiliyor veya Google Assistant çağrılabiliyor.

Kulaklıkların konduğu kılıf 3000mAh bataryaya sahip ve 150 saate kadar kullanabilmenizi sağlıyor. Kılıf USB Tip-C ile şarj ediliyor. Nokia Power Earbuds için 79 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.