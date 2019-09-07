Stratejiye dayalı Traps Lab erken erişime açıldı

Bağımsız stüdyo Packet1337 tarafından geliştirilen aksiyon bulmaca oyunu Trap Labs bir süredir mobil platformlar ve PC için yayındaydı. Şimdi Android için erken erişime açıldı. Tek kişilik ve çok oyunculu modlar ile oyun eğlenceli saatler vadediyor.

Trap Labs neler sunuyor?

Oyunda amaç şüpheli bir binada sıkışıp kalan Billy’ye çıkışı bulmasında yardım etmek. Her katta farklı tuzaklar var ve bu tuzakları aşabilmek için çeşitli yollar bulmanız gerekiyor. İlk bölümlerde tek karelik tuzaklar varken sonrasında yanyana sayısı giderek artan tuzaklar işinizi zorlaştırıyor.

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Oldukça başarılı grafiklere ve animasyonlara sahip olan Trap Labs oyunu toplamda 100 bölüme sahip. Bu bölümleri ayrı olarak 16 oyuncuya kadar birlikte oynayabiliyorsunuz. Ayrıca küçük alanlara sahip 100 bölüm daha var ve bunlar biraz daha zor. Yine çok oyunculu modunu da sayarsak toplamda 400 bölüme kadar çıkıyor.

Oyun Android tarafında erken erişime açıldı. iOS tarafında da mevcut. İlk 25 bölüm ile çok oyunculu küçük alan versiyonu ücretsiz olarak sunuluyor. Diğer bölümler ve modlar için ödeme yapmanız gerek. Steam üzerinde ise 9.25TL olarak satılıyor.

http://www.traplabs.net/