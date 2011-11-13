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Nokia Türkiye yeni telefonlarla ilgili sorularımızı yanıtladı
7 yıl
59,9b
1
Cep Telefonları
1958
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Türkiye Ürün ve Portföy Müdürü Timuçin Şentürk ile Nokia World 2011 etkinliği çerçevesinde firmanın yeni telefonlarını konuştuk, merak edilen soruları sorduk.
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DH Misafiri
7 yıl
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Video Playerınız düzeltseniz süper olucak ne ses açabiliniyo nede hd ye geçiliyo ayrıca SAÇMA tivibu reklamınıda izlemek zorunda kalıyoruz bilginize...
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gurbab
7 yıl
editörün seçimi
FAHİŞ FİYAT... adi malllll.... Yüksek KAR...
İphone ile GSM dünyasında devrim oldu....
çok daha uygun fiyatlara çok çok çok çook çok daha kaliteli telefonlar üretilebiliniyormuşş....
kim bilir nokia bu takozlara kaç milyar isteyecek....
mallarda ram bile :)))
5 GHZ işlemci olsa ne yazar... donanım desteklemedikten sonra...
acaba hangi operatörle milleti soyacaklar... :))
Teknolojide KEPAZELİĞİN Daniskası Nokia...
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Excision
7 yıl
editörün seçimi
nokia çok geride kaldı.hala symbianda symbian.ya illaki android olcak diye bişey yokki.başka os(işletim sistemi) yapsın.windows phone geçtide noldu.onu geliştirsinler bari bişey yapsınlar.en son n73 kullanıyordum.bir oyun oynayım diyordum.hep donuyordu.bir resimimi açıyım diyordum donuyordu.telefonu kırdım sonunda,gittim lg optimus me aldım.hem o hem ben rahatız :) canavar gibi telefon cyanogen mod'da var tamam :)
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DH Misafiri
7 yıl
editörün seçimi
nokıa n700 de mesajlara şfre koyulur mu ?
1 Yanıt
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redpover
7 yıl
editörün seçimi
DH Misafiri
DH Misafiri
nokıa n700 de mesajlara şfre koyulur mu ?
konulamıyor sadece güvenlik kilidi ile telefonu korumaya alırsın.
Ayrıca sayfanın başlarında çatışma çıkmış resmen
Bu derece ciddi şikayetlerinizi nokia türkiye ye bildirin arkadaşlar burada sadece dertleşiriz sonuç çıkmaz.
Öte yandan da samsung ve iphone arasındaki kapışmayı biliyorsunuz...Gözlemlediğim kadarıyla bu pazarda en çok ikisi kapışıyor yani ikisi bir birine rakip cihazlar çıkartıyor.Kanımca Nokia farklı kulvarda koşuyor.Bu yüzden kıyaslamalara dikkat etmenizi öneririm.Diğer adam 1.4 ghz kullanıyosa Nokia'nın bunu üretemiyeceğini düşünen olamaz herhalde.
Birde merak ediyorum iphone daha ne kadar yaşayacak yani ne kadar yenilik getirecek telefonlarına(tepki niteliğinde bir cümle değildir merak uyandırdı)
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ahmetjem
7 yıl
editörün seçimi
nokıa forever ... bu yenı wındows tabanlı telefonlar superrrr andorıd kullananlar google kendı telefonunu cıkarınca sızın halınızı merak edıyorum ;)
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+-2
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DnR
7 yıl
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Telefon çok çok güzel olmuş. Yazılımın ve donanımın devleri birleşmiş. Symbian serisininde ölmesinin tek sebebi donanımın çokhantal kalmasıydı. Nokia doğru yolda.
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K084K
7 yıl
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nokia rekabete ortak olacak orası kesin...ne kadar iddalı olduğunu ilerleyen modellerde göreceğiz bence n9 ve lumia 710 ve 800 modellerinden sonra...bence bu cihazlarla bir giriş yaptı...
n9 modelinin devamının olmaması çok kötü oldu...meego hiçte fena değildi oysa...
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Eminens
7 yıl
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Bakın tamam Nokia artık popüler değil androidden sonra da çok gözden düştü. AMA bizim insanımız hala Nokia diyor. Ve alıyorlar yok Samsung kalitesiz cart curt yaw kardeşim bilgisizler, Androidle Symbian arasında fark yok derler. Samsung a yanaşmazlar. Bakın çıksın gene bu telefonlar gene gidip alırlar. Arkadaşlar çevremizde o kadar Nokia telefon var ki :/ Malesef durum bu.
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hidrojenperoksit
7 yıl
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samsung coktan nokıanın tahtını elıne aldı. ozellıkle son cıkan aldı. sadece nokıanın basıt telefonlarını kullanan yaslı bır kesım var . mantık yanı nokıa kullanımı basıt.
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mmandev
7 yıl
editörün seçimi
videoları hala oynatmıyor ve ceptelefonundaki uygulama çalışmıyor
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DH Misafiri
7 yıl
editörün seçimi
ben 2 yıla yakındır 5230 kullanıyorum. Sizinkinden farkı basitçe wifi si olmaması ve kamerasının kötü olması. Ne internette( ki çoğu zaman telefonu kullanırım maillerime bakmak internette gezinmek ve dhye bakmak için) ne navigasyonda ne müzik dinlerken veya video izlerken sıkıntı yaşadım. O hatalar telefon hafızasının dolmasından kaynaklanıyor. Uygulamaları hafıza kartına yüklerseniz sorun kalmaz. Rezistif ekranlar yapıları gereği biraz bastırılarak kjllanılır. Çünkü telefonla ekran arasında bir çeşitsıvı vardır ve sizekrana dokumduğunuzda bu sıvı çekilir ve devre tamamlanır. Busayede ekran tepki verir. Bunu 5800 alırken bilmeniz gerekirdi. Sonradan kapasitif ekranla kıyaslayıp 5800 çok kötü demek ne kadar hakkaniyete sığar tartışılır.
Malzeme kalitesi anlamında bir htcveya samsung olamaz. Haklısınız ama çin telleri gibide çıt kırıldım değil. Ha işletim sstemini eleştirirsiniz anlarım,pil perf. Eleştirirsiniz anlarım ama telfonun üretim tekmolojisini veya kullanıö şeklinden kaynaklanan hatalrı anlayamam.
--------------------------------------------------------
telefon hafızası boş zaten son sürüme yükselttim ayrıca tarayıcısı da değişmiş oldu yani telefonun en son halini kullanıyorum ama sizin bi yanlışınız var ben alırken ekran çeşitlerini filan herşeyi oturup bilmek zorunda değilim çünkü ben mühendis değilim ben kullanıcıyım nokia bana al kardeşim bunu yaptık diyip rafa koyuyorsa o telefon her haliyle hazır ve iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyo olması gerekir kaldı ki o zamanlar nokia nın en üst segmentteki telefonu bu telefon... dedğim gibi müzik dinleyemiyorum (radio özellikle) tarayıcısıyla internette gezemiyorum bikaç site sonra hata veriyor hatta ovide gezerken bile hata veriyor bi kaç sayfa atlayınca... ovi demişken oviye üye oldum telefonumun markasını filan girdim telefonumla ilgili uygulamaları geziyorum bedava danan uygulamaları indiriyorum paralı çıkıyor ya da demo halbuki demo olduğu belirtilmemiş bedava diyor... bi araba yarışı açtım 5800 oynatmıyor görüntü var saniyede 1 kare alıyorum nerdeyse ama oviye konulmuş nokia bidir işte girdiğinizde bi kaç güzel tema dışında 5800 gibi telefonlar için adam gibi bi içerik yok.. düşündükçe birsürü eksiği çıkıyo aletin kafayı yiyorum ama nokia beni 1 kere kazıklar 2 kere değil...
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DH Misafiri
7 yıl
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Nokia yöneticileride bilsinki artık nokia sıktı. Oyuncak gibi telefonu isteyen yok!
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nightsoldier
7 yıl
editörün seçimi
ben 2 yıla yakındır 5230 kullanıyorum. Sizinkinden farkı basitçe wifi si olmaması ve kamerasının kötü olması. Ne internette( ki çoğu zaman telefonu kullanırım maillerime bakmak internette gezinmek ve dhye bakmak için) ne navigasyonda ne müzik dinlerken veya video izlerken sıkıntı yaşadım. O hatalar telefon hafızasının dolmasından kaynaklanıyor. Uygulamaları hafıza kartına yüklerseniz sorun kalmaz. Rezistif ekranlar yapıları gereği biraz bastırılarak kjllanılır. Çünkü telefonla ekran arasında bir çeşitsıvı vardır ve sizekrana dokumduğunuzda bu sıvı çekilir ve devre tamamlanır. Busayede ekran tepki verir. Bunu 5800 alırken bilmeniz gerekirdi. Sonradan kapasitif ekranla kıyaslayıp 5800 çok kötü demek ne kadar hakkaniyete sığar tartışılır.
Malzeme kalitesi anlamında bir htcveya samsung olamaz. Haklısınız ama çin telleri gibide çıt kırıldım değil. Ha işletim sstemini eleştirirsiniz anlarım,pil perf. Eleştirirsiniz anlarım ama telfonun üretim tekmolojisini veya kullanıö şeklinden kaynaklanan hatalrı anlayamam.
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İphone ile GSM dünyasında devrim oldu....
çok daha uygun fiyatlara çok çok çok çook çok daha kaliteli telefonlar üretilebiliniyormuşş....
kim bilir nokia bu takozlara kaç milyar isteyecek....
mallarda ram bile :)))
5 GHZ işlemci olsa ne yazar... donanım desteklemedikten sonra...
acaba hangi operatörle milleti soyacaklar... :))
Teknolojide KEPAZELİĞİN Daniskası Nokia...
konulamıyor sadece güvenlik kilidi ile telefonu korumaya alırsın.
Ayrıca sayfanın başlarında çatışma çıkmış resmen
Bu derece ciddi şikayetlerinizi nokia türkiye ye bildirin arkadaşlar burada sadece dertleşiriz sonuç çıkmaz.
Öte yandan da samsung ve iphone arasındaki kapışmayı biliyorsunuz...Gözlemlediğim kadarıyla bu pazarda en çok ikisi kapışıyor yani ikisi bir birine rakip cihazlar çıkartıyor.Kanımca Nokia farklı kulvarda koşuyor.Bu yüzden kıyaslamalara dikkat etmenizi öneririm.Diğer adam 1.4 ghz kullanıyosa Nokia'nın bunu üretemiyeceğini düşünen olamaz herhalde.
Birde merak ediyorum iphone daha ne kadar yaşayacak yani ne kadar yenilik getirecek telefonlarına(tepki niteliğinde bir cümle değildir merak uyandırdı)
n9 modelinin devamının olmaması çok kötü oldu...meego hiçte fena değildi oysa...
Malzeme kalitesi anlamında bir htcveya samsung olamaz. Haklısınız ama çin telleri gibide çıt kırıldım değil. Ha işletim sstemini eleştirirsiniz anlarım,pil perf. Eleştirirsiniz anlarım ama telfonun üretim tekmolojisini veya kullanıö şeklinden kaynaklanan hatalrı anlayamam.
--------------------------------------------------------
telefon hafızası boş zaten son sürüme yükselttim ayrıca tarayıcısı da değişmiş oldu yani telefonun en son halini kullanıyorum ama sizin bi yanlışınız var ben alırken ekran çeşitlerini filan herşeyi oturup bilmek zorunda değilim çünkü ben mühendis değilim ben kullanıcıyım nokia bana al kardeşim bunu yaptık diyip rafa koyuyorsa o telefon her haliyle hazır ve iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyo olması gerekir kaldı ki o zamanlar nokia nın en üst segmentteki telefonu bu telefon... dedğim gibi müzik dinleyemiyorum (radio özellikle) tarayıcısıyla internette gezemiyorum bikaç site sonra hata veriyor hatta ovide gezerken bile hata veriyor bi kaç sayfa atlayınca... ovi demişken oviye üye oldum telefonumun markasını filan girdim telefonumla ilgili uygulamaları geziyorum bedava danan uygulamaları indiriyorum paralı çıkıyor ya da demo halbuki demo olduğu belirtilmemiş bedava diyor... bi araba yarışı açtım 5800 oynatmıyor görüntü var saniyede 1 kare alıyorum nerdeyse ama oviye konulmuş nokia bidir işte girdiğinizde bi kaç güzel tema dışında 5800 gibi telefonlar için adam gibi bi içerik yok.. düşündükçe birsürü eksiği çıkıyo aletin kafayı yiyorum ama nokia beni 1 kere kazıklar 2 kere değil...
Malzeme kalitesi anlamında bir htcveya samsung olamaz. Haklısınız ama çin telleri gibide çıt kırıldım değil. Ha işletim sstemini eleştirirsiniz anlarım,pil perf. Eleştirirsiniz anlarım ama telfonun üretim tekmolojisini veya kullanıö şeklinden kaynaklanan hatalrı anlayamam.