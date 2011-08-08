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Nokia X2-01 video inceleme

7 yıl
81,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Nokia'nın Symbian S40 işletim sisteminin 6. sürümüne sahip olan X2-01'i inceledik. Nokia'nın yeni telefonu merak edilen yönleriyle bu videoda.

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cgdincer 7 yıl
3g varken tabikide wifi koymak çok anlamsız. bence gayet iyi fiyatına göre...
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darkaura 7 yıl cgdincer
cgdincer

3g varken tabikide wifi koymak çok anlamsız. bence gayet iyi fiyatına göre...


ama bu cihazda 3g de yok.
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Spartan 117 7 yıl
Avea kampanyası vardı 96 tl ye aldım 3 hafta önce.96 Tl için çok iyi bir telefon.
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darkaura 7 yıl
cemal9547
göster bakalım 300 liraya klavyeli daha iyi bir model

hepsiburada.com/...
240tl wifi ve 2mp kamera. daha ne kadar iyi olsun.
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artcraft35 7 yıl

darkaura

cemal9547

göster bakalım 300 liraya klavyeli daha iyi bir model


hepsiburada.com/...

240tl wifi ve 2mp kamera. daha ne kadar iyi olsun.


2 mp tamam hadi fotografta geçti video çözünürlüğü 176 X 144 nokia x2 ise 320 X 240 bi + mı şimdi ayrıca fotograf kalitesinde önemli olan boyut değil lens ve mercek kalitesidir 100 liraya da 12 mp fotograf çekebilen kamera var 1000 liraya da.gelelim konuya o telefonu alıp kullandıysanız eğer wifi olsa ne olmasa ne, dersiniz wifi açıkken bluetooth bile açılmıyor. nokia bu modelini telefonu telefon olarak kullanacak kişilere yönelik hazırlamış hayla akıllı telefonlarla kıyaslama peşindesiniz
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darkaura 7 yıl
birden 5 sene oncesine dejavu yasadim. 55mb hafiza, 64mb ram, vga kamera...
ama olsun fiyatinda kabul edilebilir. gelelim amacina
Okisht
klavyeli telefonu özellikler gençler tercih ediyor. olgunlar zaten iş için genelde blackberry gibi telefonları tercih ediyorlar.diğer orta yaş grubu bu telefonu almaz kullanmayı beceremem diye. gençlerde donanımından dolayı almaz. bence nokia gereksiz bi model üretmiş. genel satıcı kitlesine bile hitap etmiyor.

aynen katiliyorum. hic bir hedef kitleye hitap etmiyor. qwerty telefonu kim alir? cok mesaj yazan is dunyasi yada gencler. telefonda wifi yok, 3g yok. emailli, facebooku unut. bu durumda is dunyasini en bastan ele. genclere gelirsek facebook email disinda mesaj atcak bir sms kaliyor. oda eskisi kadar populer degil. eskiden konusma pahaliydi bu yuzden ozellikle gencler daha cok mesajlasirdi ama artik acip konusmak daha ekonomik hale geldi. kisa bir kac marjinal gurup disinda bu telefonun hitap ettigi kimseyi goremiyorum.
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mstfckmk 7 yıl
:) bu telefonu neden inceleme gereği duydunuz ki :P
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ErTuFx 7 yıl
cok güzel telefon Nokia her bütceye göre telefonlar yapiyor bu da onlardan birtanesi diyebiliriz herkez ne berbat telefon dese de Nokia bundna sonra cikaracagi akilli telefonlar yaninda böyle düsük özellikli bütceye uygun telefonlar hep cikaracaktir
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createemir 7 yıl
Her incelemede aynı müzik :D
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Virtual Reality 7 yıl
Hala Symbian işletim sistemi diyor Nokia Allah Allah
Batmaya mahkum bu şirket
Arkadaşlar kusura bakmayın ama Nokia ...... yemiş
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Al PaC 7 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Hala Symbian işletim sistemi diyor Nokia Allah Allah

Batmaya mahkum bu şirket



Arkadaşlar kusura bakmayın ama Nokia ...... yemiş


Bu telefonda Symbian işletim sistemi yok. Yukarıda mesajımda belirttim zaten. Bilgi hatası var. Aynı şeyi başkası da yazmış. Biraz okuyun sağı solu lütfen.
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artcraft35 7 yıl
K_Spartakus
cemal9547
K_Spartakus
cemal9547herkes atıp tutmuş kendince bişeyler ama telefon zaten size hitap etmiyor, adam internet e-posta wifi nedir bilmezken gidip 1000 liralık telefon mu alsın. mantıklı olalım lütfen
vallahi arkadaşım kimse gidip 1000 tllik telefon alsın demiyoruz ama bu paraya ekstra özellikler veren başka markaların modelleride var . bence sende mantıklı ol .
göster bakalım 300 liraya klavyeli daha iyi bir model
Hazır cevap bekleme , aç bak internette çok var , bu cevaplar senin gibi Nokia fanboyunu çok rahatsız etti galiba , işinize gelince göster işinize gelmeyince hemen cevap yetistir . Isteyen aradığını bulur bu kadar basit

hazır cevap beklemiyorum bu fiyatta rakiplerinin benzer modeli pek olmadığından söylüyorum samsung chat ve lg c305 başka yok trident mridenti saymıyorum. ayrıca nokia fan filan da değilim kendi kullandığım telefon samsung. ama her yapılana da negatif yönden bakılmamalı illa internet için telefon alacak kişiler mi qwerty klavyeden faydalanabilecek diğer insanlar teknolojiden yararlanamıcak mı yani anlatmaya çalıştığım bu nokia geriliyo diye hiçbir model de mi beğenilmez mi. bana göre tek kusur tasarım
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janparey 7 yıl artcraft35
cemal9547

K_Spartakus

cemal9547
K_Spartakus
cemal9547herkes atıp tutmuş kendince bişeyler ama telefon zaten size hitap etmiyor, adam internet e-posta wifi nedir bilmezken gidip 1000 liralık telefon mu alsın. mantıklı olalım lütfen
vallahi arkadaşım kimse gidip 1000 tllik telefon alsın demiyoruz ama bu paraya ekstra özellikler veren başka markaların modelleride var . bence sende mantıklı ol .
göster bakalım 300 liraya klavyeli daha iyi bir model
Hazır cevap bekleme , aç bak internette çok var , bu cevaplar senin gibi Nokia fanboyunu çok rahatsız etti galiba , işinize gelince göster işinize gelmeyince hemen cevap yetistir . Isteyen aradığını bulur bu kadar basit


hazır cevap beklemiyorum bu fiyatta rakiplerinin benzer modeli pek olmadığından söylüyorum samsung chat ve lg c305 başka yok trident mridenti saymıyorum. ayrıca nokia fan filan da değilim kendi kullandığım telefon samsung. ama her yapılana da negatif yönden bakılmamalı illa internet için telefon alacak kişiler mi qwerty klavyeden faydalanabilecek diğer insanlar teknolojiden yararlanamıcak mı yani anlatmaya çalıştığım bu nokia geriliyo diye hiçbir model de mi beğenilmez mi. bana göre tek kusur tasarım



O fiyat aralığında gerçekten arkadaşın dediği kadar telefon var,c3222,ks360,s3353,c3-00,gw305,b3310 vs vs vs .Bunlar sadece 1 dakikalık arama sonuçları gerisini siz düşünün.Ayrsıca bu devirde 0.3 megapiksellik kamerayı koysa ne olur koymasa ne olur,hatta koymayıp fiyatı düşürseydi bari,yada yerine wi-fi koysaydı.
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mumma 7 yıl
Nokia, Symbian'dan vazgeçmediği sürece eski günlerini rüyasında bile göremez.
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