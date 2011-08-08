Nokia X2-01 video inceleme

cgdincer 3g varken tabikide wifi koymak çok anlamsız. bence gayet iyi fiyatına göre...
cemal9547 göster bakalım 300 liraya klavyeli daha iyi bir model
darkaura cemal9547 göster bakalım 300 liraya klavyeli daha iyi bir model hepsiburada.com/... 240tl wifi ve 2mp kamera. daha ne kadar iyi olsun.
cemal9547 göster bakalım 300 liraya klavyeli daha iyi bir model
Okisht klavyeli telefonu özellikler gençler tercih ediyor. olgunlar zaten iş için genelde blackberry gibi telefonları tercih ediyorlar.diğer orta yaş grubu bu telefonu almaz kullanmayı beceremem diye. gençlerde donanımından dolayı almaz. bence nokia gereksiz bi model üretmiş. genel satıcı kitlesine bile hitap etmiyor.
ilker_xxx Hala Symbian işletim sistemi diyor Nokia Allah Allah Batmaya mahkum bu şirket Arkadaşlar kusura bakmayın ama Nokia ...... yemiş
K_Spartakus cemal9547 K_Spartakus cemal9547herkes atıp tutmuş kendince bişeyler ama telefon zaten size hitap etmiyor, adam internet e-posta wifi nedir bilmezken gidip 1000 liralık telefon mu alsın. mantıklı olalım lütfenvallahi arkadaşım kimse gidip 1000 tllik telefon alsın demiyoruz ama bu paraya ekstra özellikler veren başka markaların modelleride var . bence sende mantıklı ol . göster bakalım 300 liraya klavyeli daha iyi bir model Hazır cevap bekleme , aç bak internette çok var , bu cevaplar senin gibi Nokia fanboyunu çok rahatsız etti galiba , işinize gelince göster işinize gelmeyince hemen cevap yetistir . Isteyen aradığını bulur bu kadar basit
cemal9547 K_Spartakus cemal9547herkes atıp tutmuş kendince bişeyler ama telefon zaten size hitap etmiyor, adam internet e-posta wifi nedir bilmezken gidip 1000 liralık telefon mu alsın. mantıklı olalım lütfenvallahi arkadaşım kimse gidip 1000 tllik telefon alsın demiyoruz ama bu paraya ekstra özellikler veren başka markaların modelleride var . bence sende mantıklı ol . göster bakalım 300 liraya klavyeli daha iyi bir model
K_Spartakus cemal9547herkes atıp tutmuş kendince bişeyler ama telefon zaten size hitap etmiyor, adam internet e-posta wifi nedir bilmezken gidip 1000 liralık telefon mu alsın. mantıklı olalım lütfenvallahi arkadaşım kimse gidip 1000 tllik telefon alsın demiyoruz ama bu paraya ekstra özellikler veren başka markaların modelleride var . bence sende mantıklı ol .
cemal9547herkes atıp tutmuş kendince bişeyler ama telefon zaten size hitap etmiyor, adam internet e-posta wifi nedir bilmezken gidip 1000 liralık telefon mu alsın. mantıklı olalım lütfen
cemal9547 K_Spartakus cemal9547 K_Spartakus cemal9547herkes atıp tutmuş kendince bişeyler ama telefon zaten size hitap etmiyor, adam internet e-posta wifi nedir bilmezken gidip 1000 liralık telefon mu alsın. mantıklı olalım lütfenvallahi arkadaşım kimse gidip 1000 tllik telefon alsın demiyoruz ama bu paraya ekstra özellikler veren başka markaların modelleride var . bence sende mantıklı ol . göster bakalım 300 liraya klavyeli daha iyi bir model Hazır cevap bekleme , aç bak internette çok var , bu cevaplar senin gibi Nokia fanboyunu çok rahatsız etti galiba , işinize gelince göster işinize gelmeyince hemen cevap yetistir . Isteyen aradığını bulur bu kadar basit hazır cevap beklemiyorum bu fiyatta rakiplerinin benzer modeli pek olmadığından söylüyorum samsung chat ve lg c305 başka yok trident mridenti saymıyorum. ayrıca nokia fan filan da değilim kendi kullandığım telefon samsung. ama her yapılana da negatif yönden bakılmamalı illa internet için telefon alacak kişiler mi qwerty klavyeden faydalanabilecek diğer insanlar teknolojiden yararlanamıcak mı yani anlatmaya çalıştığım bu nokia geriliyo diye hiçbir model de mi beğenilmez mi. bana göre tek kusur tasarım
K_Spartakus cemal9547 K_Spartakus cemal9547herkes atıp tutmuş kendince bişeyler ama telefon zaten size hitap etmiyor, adam internet e-posta wifi nedir bilmezken gidip 1000 liralık telefon mu alsın. mantıklı olalım lütfenvallahi arkadaşım kimse gidip 1000 tllik telefon alsın demiyoruz ama bu paraya ekstra özellikler veren başka markaların modelleride var . bence sende mantıklı ol . göster bakalım 300 liraya klavyeli daha iyi bir model Hazır cevap bekleme , aç bak internette çok var , bu cevaplar senin gibi Nokia fanboyunu çok rahatsız etti galiba , işinize gelince göster işinize gelmeyince hemen cevap yetistir . Isteyen aradığını bulur bu kadar basit
ama bu cihazda 3g de yok.
hepsiburada.com/...
240tl wifi ve 2mp kamera. daha ne kadar iyi olsun.
2 mp tamam hadi fotografta geçti video çözünürlüğü 176 X 144 nokia x2 ise 320 X 240 bi + mı şimdi ayrıca fotograf kalitesinde önemli olan boyut değil lens ve mercek kalitesidir 100 liraya da 12 mp fotograf çekebilen kamera var 1000 liraya da.gelelim konuya o telefonu alıp kullandıysanız eğer wifi olsa ne olmasa ne, dersiniz wifi açıkken bluetooth bile açılmıyor. nokia bu modelini telefonu telefon olarak kullanacak kişilere yönelik hazırlamış hayla akıllı telefonlarla kıyaslama peşindesiniz
ama olsun fiyatinda kabul edilebilir. gelelim amacina
aynen katiliyorum. hic bir hedef kitleye hitap etmiyor. qwerty telefonu kim alir? cok mesaj yazan is dunyasi yada gencler. telefonda wifi yok, 3g yok. emailli, facebooku unut. bu durumda is dunyasini en bastan ele. genclere gelirsek facebook email disinda mesaj atcak bir sms kaliyor. oda eskisi kadar populer degil. eskiden konusma pahaliydi bu yuzden ozellikle gencler daha cok mesajlasirdi ama artik acip konusmak daha ekonomik hale geldi. kisa bir kac marjinal gurup disinda bu telefonun hitap ettigi kimseyi goremiyorum.
Batmaya mahkum bu şirket
Arkadaşlar kusura bakmayın ama Nokia ...... yemiş
Bu telefonda Symbian işletim sistemi yok. Yukarıda mesajımda belirttim zaten. Bilgi hatası var. Aynı şeyi başkası da yazmış. Biraz okuyun sağı solu lütfen.
hazır cevap beklemiyorum bu fiyatta rakiplerinin benzer modeli pek olmadığından söylüyorum samsung chat ve lg c305 başka yok trident mridenti saymıyorum. ayrıca nokia fan filan da değilim kendi kullandığım telefon samsung. ama her yapılana da negatif yönden bakılmamalı illa internet için telefon alacak kişiler mi qwerty klavyeden faydalanabilecek diğer insanlar teknolojiden yararlanamıcak mı yani anlatmaya çalıştığım bu nokia geriliyo diye hiçbir model de mi beğenilmez mi. bana göre tek kusur tasarım
O fiyat aralığında gerçekten arkadaşın dediği kadar telefon var,c3222,ks360,s3353,c3-00,gw305,b3310 vs vs vs .Bunlar sadece 1 dakikalık arama sonuçları gerisini siz düşünün.Ayrsıca bu devirde 0.3 megapiksellik kamerayı koysa ne olur koymasa ne olur,hatta koymayıp fiyatı düşürseydi bari,yada yerine wi-fi koysaydı.