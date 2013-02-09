Nokia'nın Lumia serisine ait cihaz tasarımı patent başvurusunda ortaya çıktı

LiveSide, Nokia'nın 2011 yılında yaptığı bir patent başvurusunda yer alan ve şirketin bu yıl piyasaya sürmesi beklenen Lumia serisine ait akıllı telefon tasarımını gün yüzüne çıkardı. Daha önce bir konsept videosunda da karşımıza çıkan bu akıllı telefon, eğimli arka kısmı ile dikkat çekiyor.





Cihazın patent başvurusunda yer alması üretime geçirileceği anlamına gelmese de, Lumia 920 tasarımının da 2011'in aralık ayında yapılan bir patent başvurusunda yer aldığını belirtelim. Söz konusu tasarıma sahip bir Windows Phone cihazın Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia tarafından tanıtılacak cihazlar arasında yer alıp almadığı halen merak konusu. Ancak, Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde şirketin Lumia ailesine en az bir yeni üye katması bekleniyor.





Catwalk, EOS ve Laser kod adlarıyla anılan Lumia serisi cihazlarını bu yıl tanıtması beklenen Nokia'nın patent başvurusunda yer alan tasarıma sahip cihazını kullanıcılarının beğenisine sunup sunmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.liveside.net/2013/02/07/yet-another-nokia-windows-phone-revealed-via-design-patent-ahead-of-mobile-world-congress-2013/