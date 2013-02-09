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Nokia'nın Lumia serisine ait cihaz tasarımı patent başvurusunda ortaya çıktı

6 yıl
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia'nın Lumia serisine ait cihaz tasarımı patent başvurusunda ortaya çıktı
LiveSide, Nokia'nın 2011 yılında yaptığı bir patent başvurusunda yer alan ve şirketin bu yıl piyasaya sürmesi beklenen Lumia serisine ait akıllı telefon tasarımını gün yüzüne çıkardı. Daha önce bir konsept videosunda da karşımıza çıkan bu akıllı telefon, eğimli arka kısmı ile dikkat çekiyor.

Cihazın patent başvurusunda yer alması üretime geçirileceği anlamına gelmese de, Lumia 920 tasarımının da 2011'in aralık ayında yapılan bir patent başvurusunda yer aldığını belirtelim. Söz konusu tasarıma sahip bir Windows Phone cihazın Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia tarafından tanıtılacak cihazlar arasında yer alıp almadığı halen merak konusu. Ancak, Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde şirketin Lumia ailesine en az bir yeni üye katması bekleniyor.

Catwalk, EOS ve Laser kod adlarıyla anılan Lumia serisi cihazlarını bu yıl tanıtması beklenen Nokia'nın patent başvurusunda yer alan tasarıma sahip cihazını kullanıcılarının beğenisine sunup sunmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.liveside.net/2013/02/07/yet-another-nokia-windows-phone-revealed-via-design-patent-ahead-of-mobile-world-congress-2013/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
lumia 520 yada 720'nin tasarımıdır
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THESTER 6 yıl
Bence bu telefon çıkmaz.. Sanki eski symbian la lumia karışımı gibi olmuş büyük ihtimal Nokia nın tasarım denemelerinden biridir..
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THESTER 6 yıl
SystemApps
mobiNokianın hangi telefonu inceki? Bknz 920: 10.7 820:9.9 falan filan..
2-3 milimetre incelik çok mühim bir şey sanki ince olması için bi sebepmi var?molped reklamıda inceyim diye reklam yapıyor ipad de ne farkı var?ne işe yarıyor milimetrik incelikler hiç anlamıyorum...teknolojinin üstüne incelik konuşulmaz zamanında bi oda dolusu bilgisarlarla geldik bu günlere derdimiz bu olsaydı teknoloji yerinde sayar dururdu...

Ne biliyon molped de milimetrelik değişim olunca birsey olmadığını çok kullandın herhalde :D :D
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DH Misafiri 6 yıl
Bu tasarimin patentini alsan nolur almasan nolur..
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SystemApps 6 yıl
mobi
Nokianın hangi telefonu inceki? Bknz 920: 10.7 820:9.9 falan filan..

2-3 milimetre incelik çok mühim bir şey sanki ince olması için bi sebepmi var?molped reklamıda inceyim diye reklam yapıyor ipad de ne farkı var?ne işe yarıyor milimetrik incelikler hiç anlamıyorum...teknolojinin üstüne incelik konuşulmaz zamanında bi oda dolusu bilgisarlarla geldik bu günlere derdimiz bu olsaydı teknoloji yerinde sayar dururdu...
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burakahmet19 6 yıl
daha milimetrik kalınlığının ne olduğunu bilmiyoruz o yüzden yorum yapmayalım ayrıca nokiaların kalın olmasının sebebi genelde açılan ve değiştirilen kapak olmasıdır bide batarya :)
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mubot 6 yıl
nokia 500 değilmi bu ya :)
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hollowman_ 6 yıl
nokia nın yeni takozu
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wustti 6 yıl
klasik nokia alt segment telefonu. bunun gibi zaten onlarca modeli var symbianlı...
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Salona 6 yıl
Tahta?
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