Telefonla konuşurken gelen aramayı görme (arama bekletme) nasıl yapılır?

Telefon görüşmesi yaparken başka biri beni ararsa ne olur? Akıllı telefon kullanıcılarının en çok sorduğu soruların başında geliyor. Bunun yanıtı, operatörünüze göre değişir ancak genelde biriyle konuşurken başka bir arama geldiğinde karşı tarafa meşgul olduğunuzu bildiren bir sinyal gider. Siz de size ulaşmaya çalışan kişiden habersiz kalırsınız. Peki, telefonla konuşurken gelen aramayı görmenin bir yolu yok mu? Tabii ki var. Telefonların meşgulken arayanı görme imkanı veren harika bir özelliği var; Arama bekletme. Çağrı bekletme olarak da geçen bu özellik, özellikle birden fazla telefon hattına sahip, gün içinde yoğun telefon konuşması yapan kişiler için oldukça faydalı. Peki, biriyle konuşurken başkasının aradığını görmek için hangi ayar yapılmalı? Bu rehber yazıda meşgulken arayanı görmek için telefonunuzda yapmanız gereken ayarı göstereceğiz.

Telefonla konuşurken gelen aramayı görme (iPhone) 📲 Tam Boyutta Gör Konuşurken kim arıyor? Arama bekletme seçeneği kapalıysa, bir telefon görüşmesi esnasında arama geldiğinde karşı taraf doğrudan sesli mesaja yönlendirilir. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, hangi operatörden hizmet aldığınız fark etmeksizin, konuşurken (aramadayken) gelen aramayı görmek istiyorsanız arama bekletme seçeneğini açmanız gerekir. iPhone arama bekletme açma nasıl yapılır adım adım görelim: Ayarlar’a girin. Telefon’a dokunun. Aramalar altında “Arama Bekletme”ye dokunun. Arama bekletmeyi açık konuma getirin.

Biriyle konuşurken başkasının aradığını görme (Android) 📱 Tam Boyutta Gör Telefonla konuşurken diğer kişinin aradığını nasıl görebilirim? Çağrı bekletmeyi etkinleştirdiyseniz, aynı anda birden fazla aramayı yönetebilirsiniz. Telefon konuşması yaparken başka biri sizi aradığında ekranınızda kimin aradığı çıkar ve çağrıyı reddetmeniz veya kabul etmeniz için seçenek sunulur. Biriyle konuşurken başkasının aradığını görmek için Android telefonunuzda yapmanız gereken tek bir ayar vardır. Android telefonda arama bekletme nasıl açılır görelim: Samsung arama bekletme açma 🔽 Telefon’a dokunun. Sağ üst köşede üç noktaya dokunun. Ayarlar’a dokunun. Diğer Ayarlar’a dokunun. Arama bekletmeyi açın. Xiaomi & Redmi arama bekletme etkinleştirme 🔽 Telefon simgesine dokunun. Üç noktaya dokunun. Ayarlar’a dokunun. Arayan hesaplar’a dokunun. Arama bekleme üzerine dokunun. SIM 1 veya 2’yi seçip arama bekletmeyi etkinleştirin. Huawei arama bekletme aktif etme 🔽 Telefon’u açın. Ayarlar menüsüne girin. SIM 1 veya SIM 2’yi seçin. Arama bekletmeyi etkinleştirin.

Telefon arama yönlendirme nasıl yapılır? 2 ay önce eklendi

Telefon meşgulken arayanı görme 📞 Tam Boyutta Gör Meşgulken beni arayanları nasıl görebilirim? Operatörlerin çağrı bekletme servisi vardır ve telefonun ayarlarından farklı seçenekler sunarlar. Telefonda konuşurken başka biri aradığında görmek için her operatörün sunduğu seçenekler var. İşte Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’da meşgulken arayanı görmek için yapmanız gereken ayarlar: Turkcell çağrı bekletme açma / kapatma 🟡 *43# tuşlayarak Turkcell arama bekletme özelliğini açabilirsiniz. Çağrı bekletme kapatmak için #43# tuşlamanız yeterlidir. Telefonunuzda kayıtlı olmasa bile arayanın kim olduğunu gösteren UpCall’un ayarlarından da arama bekletmeyi açabilirsiniz. Çağrı bekletme açmak ücretsizdir. Türk Telekom çağrı bekletme açma / kapatma ⚪️ Türk Telekom arama bekletme özelliğini açmak için *43# tuşlayın. Görüşmenizi bekletip diğer aramaya geçmek için bip sesinden sonra 30 saniye içinde kapatma tuşuna basıp 0’ı tuşlayın. Bunu tekrarlayarak ilk görüşmeye dönebilirsiniz. Kapat tuşuna basıp 1’i tuşlayarak ikinci görüşmeye geçebilirsiniz. Çağrı bekletmeyi kapatmak için #43# tuşlayın. Arama bekletme açmak ücretsizdir. Vodafone çağrı bekletme açma / kapatma 🔴 Vodafone’da, arama bekletme kodu *43# tuşlamadan önce müşteri hizmetlerini arayıp servis özelliğini açtırmanız gerekiyor. Sonrasında cihaz menüsünden veya *43# tuşlayarak çağrı bekletme servisini etkinleştirebilirsiniz. Çağrı bekletme servisine kaydolmak ücretsizdir.

Arama bekletme nedir 💡 Tam Boyutta Gör Arama bekletme, devam eden bir telefon görüşmesini beklemeye alarak ikinci gelen aramayı kabul ettiğiniz, amalar arasında da geçiş yapabildiğiniz bir telefon hizmetidir. Çağrı bekletme, görüşme esnasında size başka aramalar geldiğini bildiren hızlı bir sinyal veya çift sinyal sesi sağlar. Konuşurken gelen aramayı görüp yanıtlayıp yanıtlamayacağınıza karar verirsiniz. Aramalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Telefonun ayarlarından arama bekletmeyi açtıysanız, arayan kişi meşgul sinyali almaz, normal çevir sesi duyar. Çağrı bekletme özelliğinin hem arayan hem de aranan kişiye faydası vardır. Acil durumda arayan kişi meşgul sinyaliyle karşılanmaz veya doğrudan sesli mesaja yönlendirilmez. Önemli aramaları kaçırmazsınız. Telefonla konuşurken gelen aramayı görme şansınız olur. Telefon ayarlarından veya operatör yardımıyla açılır. Hem sabit hem de cep telefonlarında çalışır. Gelen arama olduğunda iki ayrı sinyal sesiyle bilgilendirilirsiniz. Arama bekletme ücretsizdir.

Bu rehber yazıda telefonla konuşurken gelen aramayı görmek isteyenler için telefonda yapılması gereken ayardan bahsettik. Biriyle konuşurken başkasının aradığını görmek başka bir deyişle telefon meşgulken arayanı görmek için arama bekletme özelliği nası açılır adım adım anlattık. Ayrıca arama bekletme nedir, neden açılmalıdır? hususuna açıklık getirdik.

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