Nokia hisseleri 16 yılın zirvesinde: Yapay zeka rüzgarı şirketi uçurdu

Tam Boyutta Gör Bir döneminde telefon devi Nokia, telefon işinden çıksa da, telekomünikasyon sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor.Şirketin hisseleri, savunma sanayii, yapay zeka ve şirket içi stratejik hamlelerin etkisiyle son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nokia'nın hisseleri son bir yılda yaklaşık %170 prim yaptı.

Lockheed Martin ile 5G ortaklığı

Yükselişteki en önemli etkenlerden biri, Nokia ile Lockheed Martin arasında duyurulan yeni savunma ortaklığı oldu. İki şirket, ABD ve müttefik ordular için geliştirilen modüler ve açık mimarili bir 5G çözümünü tanıttı. Nokia’nın operatör seviyesindeki 5G teknolojisi, ABD Savunma Bakanlığı’nın CMOSS altyapısıyla entegre edilerek askeri araçlara ve operasyon platformlarına ticari standartta bağlantı sunmayı hedefliyor.

Bu iş birliği, Mart 2025’te Nokia’nın askeri sınıf 5G teknolojisinin Lockheed Martin’in 5G.MIL hibrit baz istasyonuna entegre edilmesiyle başlayan sürecin devamı niteliğinde görülüyor.

Yapay zeka siparişleri büyümeyi destekledi

Nokia’nın 23 Nisan’da açıkladığı güçlü ilk çeyrek sonuçları da yatırımcı ilgisini artırdı. Şirket, yapay zeka ve bulut müşterilerinden elde ettiği net satışların %49 arttığını duyururken, Optik Ağlar birimindeki büyüme %20’ye ulaştı. Şirketin net satışları 2026 yılının ilk çeyreğinde 4,5 milyar euro'ya yükselirken, faaliyet karı %54 artarak 281 milyon euro'ya ulaştı. Çeyrek boyunca yaklaşık 1 milyar euro değerinde yeni yapay zeka bağlantılı sipariş alan Nokia, Ağ Altyapısı bölümü için 2026 büyüme beklentisini de %12-14 seviyesine yükseltti.

Sabit kablosuz erişim işini devretti

Şirket ayrıca 29 Nisan’da sabit kablosuz erişim (FWA) müşteri ekipmanları işini Inseego’ya devretme kararının olumlu etkilerini de yaşıyor. Anlaşmanın Inseego’nun gelirlerini yaklaşık iki katına çıkarması beklenirken, Nokia da şirkette yaklaşık %11 hisse sahibi olacak. Bu hamle, Nokia’nın odağını mobil ağlar ve veri merkezi altyapısı gibi daha yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlara kaydırdığı şeklinde yorumlanıyor.

Nokia hisseleri 16 yılın zirvesinde: AI rüzgarı şirketi uçurdu

