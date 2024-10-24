Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun çıkış tarihi açıklandı
Kaçıranlar için Xiaomi 15 serisi hakkında şimdiye kadar birçok detay paylaşıldı ve telefonlar ilk olarak Çin, daha sonrasında küresel pazara ulaşacak. Yeni yaptığı duyuruda ise Xiaomi, Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun 29 Ekim'de Çin'de tanıtılacağını duyurdu. Bu da Şubat-Mart arasında küresel pazarda satışa çıkacağı anlamına geliyor. Keza Xiaomi 14 ve 14 Pro da 26 Ekim tarihinde tanıtılmış, 25 Şubat tarihinde ise global lansman yapılmıştı.
Peki Xiaomi 15 ve 15 Pro neler sunacak?
Mevcut sızıntılara göre, Xiaomi 15 serisi daha büyük birincil sensörler, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunacak. Ayrıca Xiaomi 15'in 1,5K çözünürlüklü düz bir ekran, Xiaomi 15 Pro'nun ise, daha dar 2K çözünürlüklü kavisli bir ekrandan güç alması bekleniyor.
Buna ek olarak Xiaomi 15, 50MP birincil, 50MP ultra geniş açı, 50MP telefoto lens ile donatılacak. Xiaomi 15 Pro'da ise benzer kurulumda daha büyük birincil kamera ile karşılaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu