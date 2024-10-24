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Tam Boyutta Gör Android telefonlar söz konusu olduğunda ilk akla gelen markalardan Xiaomi, yeni telefonları Xiaomi 15 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi 15 serisi için ilk tarih bilgisi paylaşıldı.

Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun çıkış tarihi açıklandı

Kaçıranlar için Xiaomi 15 serisi hakkında şimdiye kadar birçok detay paylaşıldı ve telefonlar ilk olarak Çin, daha sonrasında küresel pazara ulaşacak. Yeni yaptığı duyuruda ise Xiaomi, Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun 29 Ekim'de Çin'de tanıtılacağını duyurdu. Bu da Şubat-Mart arasında küresel pazarda satışa çıkacağı anlamına geliyor. Keza Xiaomi 14 ve 14 Pro da 26 Ekim tarihinde tanıtılmış, 25 Şubat tarihinde ise global lansman yapılmıştı.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun yanı sıra yeni lansman etkinliğinde Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ve Xiaomi SU7 Ultra'nın da tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 15 serisi ise, yeni sürüme sahip ilk cihazlar olacak.

Peki Xiaomi 15 ve 15 Pro neler sunacak?

Mevcut sızıntılara göre, Xiaomi 15 serisi daha büyük birincil sensörler, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunacak. Ayrıca Xiaomi 15'in 1,5K çözünürlüklü düz bir ekran, Xiaomi 15 Pro'nun ise, daha dar 2K çözünürlüklü kavisli bir ekrandan güç alması bekleniyor.

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Buna ek olarak Xiaomi 15, 50MP birincil, 50MP ultra geniş açı, 50MP telefoto lens ile donatılacak. Xiaomi 15 Pro'da ise benzer kurulumda daha büyük birincil kamera ile karşılaşacağız.

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Xiaomi 15 serisinin çıkış tarihi paylaşıldı: Ne zaman çıkacak?