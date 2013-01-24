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Nokia'nın Symbian ile çalışan son cihazı: Nokia PureView 808

6 yıl
2,5b
1
39
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia'nın Symbian ile çalışan son cihazı: Nokia PureView 808
Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone ile birlikte akıllı telefon pazarında kendine yeni bir sayfa açan Nokia, geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı PureView 808'in Symbian işletim sistemine sahip son telefonu olduğunu resmen duyurdu.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada PureView 808'in şirketin görüntüleme yeteneklerini ortaya koyduğu bir cihaz olarak tanımlayan Nokia, son Symbian cihazının PureView 808 olduğunu açıkladı. Böylece şirketin yıllardır akıllı telefonlarında yer verdiği ve hali hazırda oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Symbian'ın ilerleme süreci de sonlanmış oldu. Symbian, Android ve iOS gibi akıllı telefon arenasındaki rakipleri karşısında ayakta durmakta zorlanmış olsa da, Nokia'nın 2012'nin son çeyreğinde toplamda 2.2 milyon Symbian cihaz satmayı başardığını da belirtelim.
Symbian işletim sisteminin Nokia cephesindeki son temsilcisi olan PureView 808 sahip olduğu görüntüleme teknolojileriyle birçok kullanıcının halen ilk tercihi olsa da, PureView teknolojisine sahip olması beklenen yeni nesil Windows Phone cihazların bu durumu değiştirmesi oldukça muhtemel görünüyor. Nokia her ne kadar üst seviye akıllı telefon pazarında Symbian ile yollarını ayırarak Windows Phone'u tercih etmiş olsa da, giriş seviyesi cihazlarında Symbian Series 40 ile yola devam edeceğini de belirtmekte fayda var.

http://www.engadget.com/2013/01/24/nokia-808-pureview-the-last-symbian-phone/ Yorum Yaz
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SystemApps 6 yıl en beğenilen
symbian zaten tarihe adını yazdırmış bir işletim sistemi akıllı telefonlara geçiş sürecinde en önemli yere sahip bir çok ilki symbianda gördük bluetooth ile oyun oynamayı mesajlaşmayı vs vs... hatırlıyorum arkadaşlar toplanmış siemens bir cep telefonun yanına baktım 3 boyutlu bir oyun oynuyor meşhur bir araba yarışı vardı.tabi o zamanlarda benim pc ile bile alakam yoktu.

işte serüvenim burada başladı zor bela 6600 ım oldu klasör kavramı dosya kavramı ram işlemci nedir bilmeyen ben bu cihazdan yani symbiandan öğrendim.appman progrmıyla ram bilgilerini görebiliyordum rami sıkıştırabiliyordum...hele o meşhur dosya yöneticisi vardı bir fexplorer bide fileman ben daha çok fileman kullanırdım. ogg müzik koleksiyonum vardı 32mb hafızaya 1mbdan bi kaç müzik dinleyebilmenin philips camcorder programıyla sınırsız video çekebilmenin 5milyona yüklettiğim programla mp3 dinleyebilmenin hazzını hiç bir cihazda alamadım.128x176 çözünürlükte 10fps video çekebilmek o zmanlar için büyük bir şeydi.şimdi full hdnin kalitesini eleştiryoruz yeri gelince



512mb hafıza kartı aldığımda hem çalıştırabildiğine sevinirken bu kartı hiç dolduramayacağımı sanıyordum.şimd 4-8gb hafızayı kabul etmiyoruz.java futbol oyunları hele... 6600ların joistiği neden bozulmasın elbetde bozulur o oyunlarla arkadaşlarla vs atarken o hırsa hangi joistik dayanır...

güncellememi? biz öyle şeyler bilmezdik aldığın gibi kullanılırdı kimsede sormazdı zaten. anca servislik bir durum olduğunda versiyon güncellenirse güncellenirdi rom atmakmış custom firmwareymiş vs vs...

şimdi ise bu efsane sistemin barınacak yeri kalmadığı ilan ediliyor. üzülüyorum ama doğru olan bu çünkü hiç bir sistem şartlardan bağımsız varlığını sürdüremez.kısaca elveda efsane symbian


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symbian zaten tarihe adını yazdırmış bir işletim sistemi akıllı telefonlara geçiş sürecinde en önemli yere sahip bir çok ilki symbianda gördük bluetooth ile oy...
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cedric... 6 yıl
Her ne kadar şimdi symbian beğenmesemde beni en etkileyen cihaz n73 olmuştu. N70 kullanıyodum o zamanlar ve elime bir şekilde n73 geçmişti 1 hafta kullanıktan sonra telefonu babam elimden almıştı n70i geri vermişti üzülmüştüm bayağı. Yıllar sonra n95 8 gb , n82 gibi cihazlar kullandım ama nafile modası geçmişti artık n82 yi 2. El 270 tlye almıştık siz düşünün artık ne kadar modası geçtiğini
ha birde düz n95im vardı şarjı 6 saatte biterdi 2 tane bataryayla gezerdim bir yere gidiceğim zaman hayattan soğumuştum o kadar bataryayı şarj etmekte ölüm gibiydi
bir tanede 6260ım vardı çok havalıydı o zamanlar telefonu evirip çevirip video kamera formuna getirince 320x240 pixel çözünürlüğünde 10 fps video çekmenin tadı hiç bir telefonda yoktu ha vga fotoğraf kalitesinide unutmamak lazım
onunda dış ekranı yok diye sevmezdim. Symbianlı telefonlardan hiç memnun kalmama rağmen inatla alırdım hep en fazla 5-6 ay kullanıp ufak bir zarara satardım gerçi başka alternatifde yoktu o zamanlar babam hep söylenirdi daha yeni aldık telefon diye genede kıyamazdı gider başka bir model alırdık. Bu süreçte en sevdiğim telefon motorola v3i olmuştu 1,5 yıl kadar kullanmıştım symbianların arasında nefes almıştım resmen v3i ile. Birde 7610um ve 6630um vardı onuda başka zaman anlatırım symbiandan az çekmedim genede 3 boyutlu tom raider oynamak keyifliydi zaten tek hatırladığım iyi yanı bu symbianın
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freedow 6 yıl
41MP'lik kamerasi mi varmis bu telefonun?
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Dogu-E 6 yıl
Symbian nın ne demek olduğunu liseli ergenler nereden bilecekler... Elveda efsane
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himmet_dal 6 yıl
bir söz vardı lisede arkadaşımla 6600ımızla ngage oyunları oynarken diyorduk, şimdiki lg androit takozuma baktıkça aklıma tekrar tekrar daha şiddetli geliyor ''nokiadan şaşma kendini aşma'' hoşçakal kral.
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darkaura 6 yıl
cogu insan symbianin bugunku akilli telefonlarin yolunu actigini, bugunku akilli telefonlarin ilk symbianlarla bu yerlere geldigini saniyor ama aslinda hic alakasi yok. symbian hic var olmamis olsa bile bugun ayni noktada olurduk. cunku bugunku gercek akilli telefonlar tamamen ayri bir evrimden geliyorlar. telefon gelisimleriyle hic alakalari yok. symbian her yonu ile bir telefon islerim sistemi. ana ozelligi telefon. diger her sey uzerine ekstra ozellik olarak konan seyler. telefondan geldigi icin bugun bile bazi temel islemlerde akilli telefonlardan daha kullanisli. ote yandan akilli telefonlarin kokeni bilgisayar dunyasidir. akilli telefon bilgisayar ozelligi konmus telefon degil, telefon ozelligi eklenmis pda el bilgisayaridir. ilk pda'yida apple newton 1987de cikmisti. gsm den bile daha eski. sonrasinda pda lar telefondan farkli bir yolda bugunku akilli telefonlara kadar gelismislerdir. keza androidde linux cekirdegi uzerine kurulu. sadece iphonedan aldigi seyler var. iste bu yuzden symbian rekabeta dayanamayip piyasadan silindi gitti cunku kuvvetlenen ve daha az enerji tuketen islemciler gercek bilgisayar performansini mobil cihazlari tasidi ve symbian bir bilgisayar isletim sistemi oalrak tasarlanmamisti.
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ALBAY 6 yıl
İlk symbian telefonum

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SystemApps 6 yıl darkaura
darkaura

cogu insan symbianin bugunku akilli telefonlarin yolunu actigini, bugunku akilli telefonlarin ilk symbianlarla bu yerlere geldigini saniyor ama aslinda hic alakasi yok. symbian hic var olmamis olsa bile bugun ayni noktada olurduk. cunku bugunku gercek akilli telefonlar tamamen ayri bir evrimden geliyorlar. telefon gelisimleriyle hic alakalari yok. symbian her yonu ile bir telefon islerim sistemi. ana ozelligi telefon. diger her sey uzerine ekstra ozellik olarak konan seyler. telefondan geldigi icin bugun bile bazi temel islemlerde akilli telefonlardan daha kullanisli. ote yandan akilli telefonlarin kokeni bilgisayar dunyasidir. akilli telefon bilgisayar ozelligi konmus telefon degil, telefon ozelligi eklenmis pda el bilgisayaridir. ilk pda'yida apple newton 1987de cikmisti. gsm den bile daha eski. sonrasinda pda lar telefondan farkli bir yolda bugunku akilli telefonlara kadar gelismislerdir. keza androidde linux cekirdegi uzerine kurulu. sadece iphonedan aldigi seyler var. iste bu yuzden symbian rekabeta dayanamayip piyasadan silindi gitti cunku kuvvetlenen ve daha az enerji tuketen islemciler gercek bilgisayar performansini mobil cihazlari tasidi ve symbian bir bilgisayar isletim sistemi oalrak tasarlanmamisti.

symbianın kökenini okudunuzmu?okumadıysanız buyrun.

http://en.wikipedia.org/wiki/Symbian
dahada kökenine inmek isterseniz:
http://en.wikipedia.org/wiki/EPOC_(operating_system)

akıllı telefonların kökeni tabiki cep telefonlarından geliyor.adı üstünde...zamanla telefonların özellikleri gelişti donanımları gelişti işletim sistemleri oldu program yüklenebilirlik kazandı...

tabiki özellikler donanımlar aracılığı ile geliyor.symbian ise bu donanımları ağırlamış köklü bir işletim sistemi.işletim sistemleri android gibi fırında bile çalıştırılabilir yeterki uygun şartlar oluşturulsun.ve bu uygun şartlar ister fırın olsun ister pda olsun ister telefon olsun ister bilgisayar olsun hepsi aynıdır.hepsinin çalışma mantığı aynıdır.(kabaca) cihazların akıllı sıfatını alabilmesi için sadece bir unsurdur ve nitelediği isme göre tamlamalar çoğaltılarak katagorilere ayrılabilir.

"akilli telefonlarin kokeni bilgisayar dunyasidir." demişsin.bende diyorum ki bilgisayarların kökeni de hesap makinalarıdır.dolayısı ile akıllı telefonların kökenide hesap makinalarıdır. yanlış değil doğru ama burada şu sonuç çıkıyor. ne kadar sistem varsa hepsinin kökeni aynıdır.bu noktada ayrıştırma yapamazsın. gerçi sen symbianı telefondan geldiğini idda ederek zaten sistem mantığına ters bir iddada bulunuyorsun.bir işletim sistemi nasıl telefondan gelebilir?bu kadar saçma bir idda olabilirmi?mantık yok..özellik olarak kastediyorsan da "telefon" akıllı telefonların akıllı kısmının nitelediği bir şeydir.ve her akıllı telefonda vardır. akıllı telefon olabilmesi için zorunlu bir unsurdur.dolayısı ile akıllı telefonları belli bir katagorinin altına sokamazsın(pda dan bilgisayardan geldiğini idda etmek gibi)

symbian, telefonları ; daha gelişmiş bir sistem olan bilgisayar platformuna yaklaştırmakla kalmamış bu platformun bi takım özelliklerini cep telefonlarına entegre edebilmesinde aracı olmuştur.diğer yandan akıllı telefonlar diğer donanımlarıda bünyesine katarak daha da gelişmiş bir yapıya büründüler.yani söz konusu sadece sistemde değil.özellikler de akıllı telefonları akıllı yapan bir unsur.


aslında bahsettiğin şeyleri bir örnekle bile yanlışlayabilirdim.mesela symbian bilgisardaki temel unsurlardan yani gerçek multitaska çok önceden sahipti.pdalarda symbian vardı. ama senin bahsettiğin akıllı telefonlardan ios bunu hiç kazanamamışken andorid ise bunu sonradan kazandı.
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kısaca çok yönlü bir konu daha değinilmesi gereken yerler var ama sanırım bu kadarı yeterlidir.en azından "symbian hiç olmasa bile bugün aynı noktada olurduk" yanılgısının yok olduğunu düşünüyorum.yiğidi öldürün hakkını yemeyin...
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By_SeDo 6 yıl
_Athelas_
808 için yazılım desteğini kestiler,HAKKIMI HELAL ETMİYOM LAN !

Yuh bee 808 galaxy s 2 den sonra çıkmış bir cihaz adamlar dün s2 ye güncelleme verdiler bambaşka bir cihaz oldu Nokia dünkü telefonuna desteği kesiyor bravo Nokia böyle gitmeye devam et ;)
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olağan_şüpheli 6 yıl
hiç mi update almıcak 808 acaba... hdr ve panorama konularında adam gibi gelişme olur diye ümit ediyordum..
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aspirin_00 6 yıl
bazı yorumları okuyorumda Symbian ele avuca sığdıramayan arkadaşları görüyorum. Symbian işletim sistemini dün kullananların yorumu yada haladaha elinden çıkaramadıkları telefonlardır. 2 tane resim at telefona sistem ağırlaşsın takılmalar olsun randımansız performans yani bunu bile bile Symbian günümüz programlarının yaynından geçemez bir zamanlarda üst basmaktı şimdi bodrum katının basamağı oldu.
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_Athelas_ 6 yıl aspirin_00
aspirin_00

bazı yorumları okuyorumda Symbian ele avuca sığdıramayan arkadaşları görüyorum. Symbian işletim sistemini dün kullananların yorumu yada haladaha elinden çıkaramadıkları telefonlardır. 2 tane resim at telefona sistem ağırlaşsın takılmalar olsun randımansız performans yani bunu bile bile Symbian günümüz programlarının yaynından geçemez bir zamanlarda üst basmaktı şimdi bodrum katının basamağı oldu.

+1905
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Sta1ker 6 yıl aspirin_00
aspirin_00
bazı yorumları okuyorumda Symbian ele avuca sığdıramayan arkadaşları görüyorum. Symbian işletim sistemini dün kullananların yorumu yada haladaha elinden çıkaramadıkları telefonlardır. 2 tane resim at telefona sistem ağırlaşsın takılmalar olsun randımansız performans yani bunu bile bile Symbian günümüz programlarının yaynından geçemez bir zamanlarda üst basmaktı şimdi bodrum katının basamağı oldu.

Nokia 700 kullanıyorum içinde 8 gb hafıza kartı tamamen dolu ama telefonda en ufak bir takılma yok, son iki güncelleme ile symbian ios akıcılığına yaklaştı. Kullanmamışsınız son sürümleri bol keseden sallıyorsunuz. Alacağım diğer telefon nokia 808 veya n9 olacak.
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Mr. Jingles 6 yıl
Bu arada haberde son cümlede yanlış var. Bu nasıl habercilik? Symbian S40 ne yahu? S40, S60, S80, S90 vs bunlar işletim sistemi değildir. İşletim sistemi üzerine yazılan arayüzlerdir. S40 da Java tabanlı işletim bir işletim sistemi üzerine yazılmış arayüzdür. Yani Java işletim sistemine üzerindeki arayüz yüzünden Symbian denmiş. Pes!
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_Athelas_ 6 yıl
808 için yazılım desteğini kestiler,HAKKIMI HELAL ETMİYOM LAN !
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Mr. Jingles 6 yıl
Symbian'ın en büyük efsaneleriydiler..

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Ama Symbian'ın gelmiş geçmiş en büyük efsanesi N95'tir. Nokia'nın güncel donanım anlayışının son Symbian cihazıydı ve son amiral gemisiydi. Daha sonra gelen N96, N97, N8 ve 808 hiçbiri onun gibi efsane olamadılar.



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Not: Resim olduğu için mesajı alıntı yapmayın. :)
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aspirin_00 6 yıl
Symbian' mı aman uzak duruk hatta kaçınnnn
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Nokia kamerada en iyilerden. Wp ile iyi işler yapacaktır..
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