Nokia'nın Symbian ile çalışan son cihazı: Nokia PureView 808

Haber Editörü
Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone ile birlikte akıllı telefon pazarında kendine yeni bir sayfa açan Nokia, geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı PureView 808'in Symbian işletim sistemine sahip son telefonu olduğunu resmen duyurdu.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada PureView 808'in şirketin görüntüleme yeteneklerini ortaya koyduğu bir cihaz olarak tanımlayan Nokia, son Symbian cihazının PureView 808 olduğunu açıkladı. Böylece şirketin yıllardır akıllı telefonlarında yer verdiği ve hali hazırda oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Symbian'ın ilerleme süreci de sonlanmış oldu. Symbian, Android ve iOS gibi akıllı telefon arenasındaki rakipleri karşısında ayakta durmakta zorlanmış olsa da, Nokia'nın 2012'nin son çeyreğinde toplamda 2.2 milyon Symbian cihaz satmayı başardığını da belirtelim.
Symbian işletim sisteminin Nokia cephesindeki son temsilcisi olan PureView 808 sahip olduğu görüntüleme teknolojileriyle birçok kullanıcının halen ilk tercihi olsa da, PureView teknolojisine sahip olması beklenen yeni nesil Windows Phone cihazların bu durumu değiştirmesi oldukça muhtemel görünüyor. Nokia her ne kadar üst seviye akıllı telefon pazarında Symbian ile yollarını ayırarak Windows Phone'u tercih etmiş olsa da, giriş seviyesi cihazlarında Symbian Series 40 ile yola devam edeceğini de belirtmekte fayda var.
http://www.engadget.com/2013/01/24/nokia-808-pureview-the-last-symbian-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
işte serüvenim burada başladı zor bela 6600 ım oldu klasör kavramı dosya kavramı ram işlemci nedir bilmeyen ben bu cihazdan yani symbiandan öğrendim.appman progrmıyla ram bilgilerini görebiliyordum rami sıkıştırabiliyordum...hele o meşhur dosya yöneticisi vardı bir fexplorer bide fileman ben daha çok fileman kullanırdım. ogg müzik koleksiyonum vardı 32mb hafızaya 1mbdan bi kaç müzik dinleyebilmenin philips camcorder programıyla sınırsız video çekebilmenin 5milyona yüklettiğim programla mp3 dinleyebilmenin hazzını hiç bir cihazda alamadım.128x176 çözünürlükte 10fps video çekebilmek o zmanlar için büyük bir şeydi.şimdi full hdnin kalitesini eleştiryoruz yeri gelince
512mb hafıza kartı aldığımda hem çalıştırabildiğine sevinirken bu kartı hiç dolduramayacağımı sanıyordum.şimd 4-8gb hafızayı kabul etmiyoruz.java futbol oyunları hele... 6600ların joistiği neden bozulmasın elbetde bozulur o oyunlarla arkadaşlarla vs atarken o hırsa hangi joistik dayanır...
güncellememi? biz öyle şeyler bilmezdik aldığın gibi kullanılırdı kimsede sormazdı zaten. anca servislik bir durum olduğunda versiyon güncellenirse güncellenirdi rom atmakmış custom firmwareymiş vs vs...
şimdi ise bu efsane sistemin barınacak yeri kalmadığı ilan ediliyor. üzülüyorum ama doğru olan bu çünkü hiç bir sistem şartlardan bağımsız varlığını sürdüremez.kısaca elveda efsane symbian