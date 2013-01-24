Nokia'nın Symbian ile çalışan son cihazı: Nokia PureView 808

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone ile birlikte akıllı telefon pazarında kendine yeni bir sayfa açan Nokia, geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı PureView 808'in Symbian işletim sistemine sahip son telefonu olduğunu resmen duyurdu.





Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada PureView 808'in şirketin görüntüleme yeteneklerini ortaya koyduğu bir cihaz olarak tanımlayan Nokia, son Symbian cihazının PureView 808 olduğunu açıkladı. Böylece şirketin yıllardır akıllı telefonlarında yer verdiği ve hali hazırda oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Symbian'ın ilerleme süreci de sonlanmış oldu. Symbian, Android ve iOS gibi akıllı telefon arenasındaki rakipleri karşısında ayakta durmakta zorlanmış olsa da, Nokia'nın 2012'nin son çeyreğinde toplamda 2.2 milyon Symbian cihaz satmayı başardığını da belirtelim.

Symbian işletim sisteminin Nokia cephesindeki son temsilcisi olan PureView 808 sahip olduğu görüntüleme teknolojileriyle birçok kullanıcının halen ilk tercihi olsa da, PureView teknolojisine sahip olması beklenen yeni nesil Windows Phone cihazların bu durumu değiştirmesi oldukça muhtemel görünüyor. Nokia her ne kadar üst seviye akıllı telefon pazarında Symbian ile yollarını ayırarak Windows Phone'u tercih etmiş olsa da, giriş seviyesi cihazlarında Symbian Series 40 ile yola devam edeceğini de belirtmekte fayda var.

http://www.engadget.com/2013/01/24/nokia-808-pureview-the-last-symbian-phone/