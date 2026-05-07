PC ve mobilde oynayabileceğiniz en iyi dövüş oyunları

Kökenleri oyun dünyasının ilk yıllarına kadar uzanan dövüş oyunları; strateji, refleks ve teknik becerinin en saf halini bire bir mücadelenin adrenalin dolu doğasıyla sunar. Atari salonlarında jetonlarla başlayan yolculuğunu zamanla konsol ve PC'lere, oradan da mobil cihazlara taşıyan bu tür; Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken gibi artık klasikleşmiş olan serileri de oyun dünyasına kazandırdı.

Keyifle Oynayabileceğiniz En İyi Dövüş Oyunları

Bu listemizde, 2026 itibarıyla keyifle oynayabileceğiniz en iyi dövüş oyunlarını derledik. Listeyi hazırlarken hem tür içinde önemli yeri olan modern klasiklere, hem de en güncel versiyonlar arasında öne çıkan yapımlara yer verdik. İşte bugün keyifle oynayabileceğiniz en iyi dövüş oyunları:

Street Fighter 6

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Mortal Kombat 1

Tekken 8

EA Sports UFC 5

Fight Night Champion

Dragon Ball FighterZ

Guilty Gear -Strive-

Soulcalibur VI

King of Fighters XV

Fatal Fury: City of the Wolves

Injustice 2

2XKO

Sifu

1️⃣ Street Fighter 6

Tam Boyutta Gör Dövüş oyunları dünyasının en köklü serilerinden olan Street Fighter, altıncı oyunuyla seriye yeni bir soluk kazandırdı. Capcom, bu oyunda klasik dövüş formülünü "Drive System" gibi stratejik derinliği artıran mekaniklerle birleştirirken, seriyi de yeni karakterlerle tazeledi.

Bugün dünyada en çok oynanan dövüş oyunlarından olan oyunda, her biri kendine has dövüş stiline sahip ikonik karakterlerin yanı sıra, kendi karakterinizi yarattığınız "World Tour" modu da bulunuyor. Bu modda oyuncular yarı açık bir dünyayı karakteriyle dolaşıp başkalarıyla dövüşlere girebiliyor. Dövüş sistemi, reflekslerin yanı sıra "Drive Gauge" yönetimini de ön plana çıkararak işin içine taktiksel bir yaklaşım da katıyor. Modern kontrol seçenekleri sayesinde kombo yapmak kolaylaşsa da oyunun derinliklerinde ustalaşmak hâlâ büyük bir emek istiyor.

2️⃣ Street Fighter 30th Anniversary Collection

Tam Boyutta Gör Street Fighter 6 ile yenilenen serinin daha klasik hâlini tercih edenler ise Street Fighter 30th Anniversary Collection ile serinin unutulmaz yapımlarını yeniden deneyimleyebilir. Özellikle atari günlerini özleyenler için ideal olabilecek bu koleksiyon, tam bir zaman tüneli niteliğinde. Street Fighter I’den efsanevi üçüncü oyuna kadar 12 farklı oyunu içeren bu paket, dövüş oyunlarının evrimini bizzat deneyimleme şansı sunuyor.

3️⃣ Mortal Kombat 1

Tam Boyutta Gör Street Fighter serisinde olduğu gibi Mortal Kombat cephesinde de bugün hâlâ keyifle oynanabilecek pek çok oyun bulunuyor. Şu anda bunlar arasından sıyrılan bir numaralı oyun ise Mortal Kombat 1. Seriyi yeniden başlatan bu yapım, dövüş oyunlarında nadir görülen kalitede bir sinematik hikaye modu sunuyor.

Oyunda, yeniden yaratılan bir evrende tanıdık karakterlerin farklı rollerini ve maceralarını takip ediyoruz. En büyük yenilik olan "kameo" sistemi, dövüş sırasında size destek olan bir yardımcı karakter seçmenize izin vererek kombo çeşitliliğini artırıyor. Vahşet seviyesi serinin şanına yakışır şekilde en üst seviyede. Diğer yandan akıcı animasyonlar ve detaylı çevre tasarımları dövüşleri görsel bir şölene dönüştürüyor. Hem tek kişilik bir macera hem de arkadaşlarınızla rekabet etmek için en ideal seçeneklerden biri.

4️⃣ Tekken 8

Tam Boyutta Gör Mortal Kombat’ın 2D düzlemindeki dövüşlerinden 3D arenaların derinliğine geçmek istediğinizde, Tekken 8 türün mutlak hükümdarı olarak sizi karşılıyor. Serinin yıllardır süregelen teknik yapısını "Heat System" ile daha agresif bir hale getiren oyun, savunma yerine sürekli baskı kurmayı ödüllendiren bir yapıya bürünmüş.

Mishima ailesinin bitmek bilmeyen güç mücadelesini konu alan hikaye modu, muazzam grafiklerle desteklenerek oyuncuyu atmosferin içine çekiyor. Her bir vuruşun ağırlığını ve etkisini hissettiren fizik motoru, Tekken 8'i rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerden biri. Karakterlerin binlerce kareden oluşan hareket listelerini ezberlemek ve saniyelik zamanlamalarla karşılık vermek, teknik dövüş severler için eşsiz bir tatmin sağlıyor.

5️⃣ EA Sports UFC 5

Tam Boyutta Gör Atari kökenli bu seriler yerine tamamen gerçekçi bir dövüş deneyimi peşindeyseniz EA Sports UFC 5 başlıca seçenek olarak değerlendiriliyor. Karma dövüş sanatlarını (MMA) bir oyunun ötesinde bir spor simülasyonuna dönüştüren yapım, özellikle yer dövüşü ve fiziksel hasar konusunda çıtayı çok yukarı taşıyor.

Oyunda aldığınız darbeler sadece can barınızı azaltmıyor; "Gerçek Darbe" sistemi sayesinde farklı handikaplara da sebep oluyor; kaşınızın açılması görüşünüzü bozabiliyor veya bacağınızın hasar alması hareket kabiliyetinizi kısıtlayabiliyor. Kariyer modunda kendi dövüşçünüzü sıfırdan zirveye taşırken, stratejik hamleler yapmanız ve rakibinizin zayıf yönlerini okumanız gerekiyor.

6️⃣ Fight Night Champion

Tam Boyutta Gör Gerçekçi bir dövüş deneyimi arayanlar için öne çıkan bir diğer seçenek de Fight Night Champion. 2010 yılında çıkan bu boks oyunu, aradan 16 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün hâlâ keyifle oynanabiliyor. Bugün hala boksu bu kadar iyi temsil eden başka bir yapım gelmemiş olması, oyunun ne kadar özel olduğunun bir kanıtı. Özellikle "Champion Mode" ile sunduğu dramatik hikaye, bir boksörün yükselişini ve düşüşünü harika bir atmosferle yansıtıyor. Ayrıca bugün hala online maçlar bulmak da mümkün.

7️⃣ Dragon Ball FighterZ

Tam Boyutta Gör Gerçekçi simülasyonlardan tamamen kopup, ekranın patlamalar ve yüksek hızla dolduğu animevari bir deneyim arıyorsanız Dragon Ball FighterZ tam size göre. Arc System Works’ün anime estetiğini oyuna aktarma başarısı, dövüş oyunları tarihinde bir dönüm noktası olarak görülüyor. 3v3 takım tabanlı yapısı, ikonik "Kamehameha" gibi saldırıları ve dinamik sahneleriyle oyun, kendinizi bir anime bölümünün içindeymiş gibi hissettiriyor.

8️⃣ Guilty Gear -Strive-

Tam Boyutta Gör Dragon Ball FighterZ FighterZ’ın sunduğu o yüksek hızı ve anime ruhunu daha stilize, daha ağır metal estetiğiyle birleştiren Guilty Gear -Strive-, 2D dövüş oyunlarının en estetik örneklerinden biri. Her karakterin kendine has ve öğrenmesi oldukça vakit alan bir mekaniği olması, oyunu uzun vadeli bir hobiye dönüştürüyor. Muazzam soundtrack’leri ve akıcı netcode altyapısı sayesinde çevrimiçi maçlar, teknik bir dansa dönüşüyor.

9️⃣ Soulcalibur VI

Tam Boyutta Gör Yumrukların yerini kılıçların ve mızrakların aldığı bir arena arayanlar için Soulcalibur VI, silah tabanlı dövüşlerin en başarılı örneklerinden biri. 3D düzlemde arenayı 360 derece kullanmanıza olanak tanıyan "8-Way Run" sistemi, mesafe kontrolünü ve zamanlamayı hayati kılıyor. Tarihsel fantezi atmosferi ve detaylı karakter yaratma moduyla kendi efsanenizi yazmanıza olanak tanıyan yapım, silahlı düelloların o dinamik yapısını başarıyla yansıtıyor.

🔟 King of Fighters XV

Tam Boyutta Gör Klasik 2D dövüş ekolünü, 3 kişilik takımlarla birleştirerek stratejik bir boyuta taşıyan King of Fighters XV, özellikle nostaljik SNK ruhunu modern sistemlerde yaşamak isteyenler için birebir. Her karakterin sırasının ve enerjisinin dövüşün genel gidişatını etkilediği bu yapım, hızlı oynanışı ve geniş karakter yelpazesiyle taktiksel bir dövüş tecrübesi sunuyor.

11) Fatal Fury: City of the Wolves

Tam Boyutta Gör Dövüş oyunları alt türünün efsanelerinden olan Fatal Fury serisi, geçtiğimiz yıl dikkat çekici bir oyunla geri döndü. Fatal Fury serisini on yıllar sonra geri getiren City of the Wolves, hem klasik hayranlara hitap eden o ağırbaşlı yapısını koruyor hem de yeni mekaniklerle türün geleceğine göz kırpıyor. SNK’nın bu yeni harikası, dövüş oyunlarının altın çağına duyulan özlemi modern bir cila ile gideriyor.

12) Injustice 2

Tam Boyutta Gör Mortal Kombat’ı da yapan NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Injustice 2, DC evreninin süper kahramanlarını ve kötülerini karşı karşıya getiriyor. Oyun, sadece bir dövüş arenası sunmakla kalmıyor; "Süper kahramanlar yoldan çıksaydı ne olurdu?" sorusuna odaklanan, oldukça karanlık ve sürükleyici bir alternatif hikâye anlatıyor.

Oyunda, trajik bir olay sonrası diktatöre dönüşen Superman ve ona karşı direnen Batman arasındaki ideolojik çatışmanın tam ortasında yer alıyoruz. Ancak Injustice 2’nin asıl fark yarattığı nokta, RPG oyunlarından aşina olduğumuz "Gear System" (Ekipman Sistemi). Dövüşler sonunda kazandığınız pelerinler, zırh parçaları ve aksesuarlar sadece karakterinizin görünümünü değiştirmekle kalmıyor; aynı zamanda güç, savunma ve sağlık gibi temel istatistiklerini de kalıcı olarak artırıyor. Bu durum, her oyuncunun kendi dövüş tarzına uygun, tamamen kendine has bir Batman veya Wonder Woman inşa etmesine olanak tanıyor.

13) 2XKO

Tam Boyutta Gör Riot Games’in League of Legends evreninde geçen ve dövüş oyunu dünyasında uzun süredir merakla beklenen yapımı 2XKO, türü daha geniş kitlelere ulaştırma vizyonuyla 2026'nın en çok konuşulan projelerinden biri oldu.

Oyunda, Runeterra dünyasından tanıdığımız Ahri, Yasuo, Ekko ve Darius gibi şampiyonları, dövüş oyunları mekaniklerine ustalıkla uyarlanmış yetenekleriyle kontrol ediyoruz. 2XKO’nun en dikkat çekici yanı, türün en büyük bariyeri olan karmaşık kombo girişlerini daha erişilebilir hale getirirken, oyunun derinliğinden ve rekabetçi yapısından ödün vermemesi. Takım arkadaşınızla anlık geçişler yaparak gerçekleştirdiğiniz kombolar ve stratejik destek hamleleri, her maçı dinamik bir hale getiriyor. Ücretsiz (free-to-play) yapısı ve modern bağlantı altyapısıyla 2XKO, hem League of Legends hayranları hem de dövüş oyunu meraklıları için bugün en popüler duraklardan biri konumunda.

14) Sifu

Tam Boyutta Gör Sifu, bu listedeki diğer oyunların aksine, bildiğimiz anlamda bir dövüş oyunu değil. Ancak dövüş mekanikleri konusunda böylesine iyi iş çıkarmış bir oyun, bu listede olmayı hak ediyor.

Sifu, klasik bir dövüş arenası yerine bizi bir intikam hikayesinin merkezine bırakıyor. Öldükçe yaşlanan bir karakteri yönettiğimiz oyunda, her dövüş bir öğrenme süreci; her yenilgi ise daha fazla tecrübe demek. Kung-fu disiplinini çevresel etkileşimlerle harmanlayan Sifu, bir karakteri yönetmekten çok bir dövüş sanatında ustalaşma hissini oyuncuya iliklerine kadar hissettiriyor.

Android ve iOS için En İyi Mobil Dövüş Oyunları

Android ya da iOS cihazında iyi bir dövüş oyunu oynamak isteyenler için de dikkat çekici yapımlar bulunuyor:

Brawlhalla

Shadow Fight 4: Arena

Skullgirls: Fighting RPG

Streets of Rage 4

Mortal Kombat Mobile

Bloody Bastards

1️⃣ Brawlhalla

Tam Boyutta Gör Brawlhalla, hem PC-konsol hem de mobil tarafındaki en keyifli dövüş oyunlarından biri. Oyunun mobil versiyonu Nintendo’nun Smash Bros. formülünü başarıyla telefonlarımıza taşıyor.

Oyunda amacımız, rakiplerimize hasar vererek onları arenanın dışına itmek. Elliden fazla karakter (Legend) seçeneği ve haftalık ücretsiz rotasyon sistemiyle oyun, oyuncuyu asla tek bir tarza mahkum etmiyor. Kontroller mobil ekran için oldukça optimize edilmiş olsa da rekabetçi seviyeye çıkmak için zamanlama ve platform hakimiyeti şart. Eğer karmaşık kombo listeleri yerine hareketli arenalar ve kaotik bir eğlence arıyorsanız, Brawlhalla en doğru başlangıç.

2️⃣ Shadow Fight 4: Arena

Tam Boyutta Gör Brawlhalla’nın kaotik yapısından sıyrılıp daha ağırbaşlı, taktiksel ve görsel olarak etkileyici bir bire bir dövüş arıyorsanız, Shadow Fight 4: Arena türün mobil taraftaki zirvesini temsil ediyor. Serinin önceki oyunlarındaki gölge dövüşü estetiğini tam donanımlı 3D grafiklerle birleştiren yapım, bir dövüş oyunundan ziyade bir "gladyatör düellosu" hissi veriyor.

Oyunda üçlü takımlar kurarak gerçek zamanlı PvP savaşlarına giriyoruz. Her karakterin kendine has bir silahı, dövüş stili ve maçın gidişatını değiştirebilen "gölge yetenekleri" bulunuyor. Maçlar, Street Fighter veya Tekken’e kıyasla daha yavaş ve temkinli ilerliyor; bu da her hamlenin, her bloklamanın hayati önem taşımasına neden oluyor. Mobil bir oyuna göre oldukça derin bir yetenek ağacı sunması, karakterlerinizi kendi oyun tarzınıza göre özelleştirmenize imkân tanıyor.

3️⃣ Skullgirls: Fighting RPG

Tam Boyutta Gör El çizimi animasyonların ve RPG elementlerinin hakim olduğu Skullgirls benzersiz bir deneyim sunuyor. Konsol kalitesindeki dövüş mekaniklerini mobil cihazlar için "basitleştirmeden optimize eden" nadir yapımlardan biri.

Oyun, klasik dövüşün üzerine bir karakter geliştirme ve koleksiyon sistemi ekliyor. Farklı varyasyonlardaki dövüşçüleri topluyor, seviye atlatıyor ve yeteneklerini geliştiriyoruz. Dokunmatik ekran için özel olarak tasarlanan kaydırma ve dokunma hareketleri, en karmaşık komboları bile telefon üzerinde akıcı bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor. Hem derin bir hikaye modu hem de rekabetçi arenalar sunan Skullgirls, özellikle sanat tasarımı ve karakter çeşitliliğiyle listenin en renkli üyesi.

4️⃣ Streets of Rage 4

Tam Boyutta Gör Streets of Rage 4 arenalardan çıkıp sokakları temizlediğimiz o klasik "beat 'em up" ruhunu mobil ortama en iyi taşıyan yapımlardan biri. 90’ların atari salonu efsanesini modern grafikler ve efsanevi müziklerle geri getiren oyun, mobilde de konsol kalitesinden ödün vermiyor.

Şehrin yozlaşmış sokaklarında Axel, Blaze ve yeni karakterlerle ilerlerken, onlarca düşmanı kombolarınızla alt etmeniz gerekiyor. Oyunun mobil portu hem dokunmatik kontrollerde çok başarılı hem de kontrolcü desteğiyle tam bir konsol deneyimi sunuyor. İster tek başınıza hikayeyi tamamlayın, ister arkadaşınızla "co-op" olarak sokakları temizleyin...

5️⃣ Mortal Kombat Mobile

Tam Boyutta Gör Mortal Kombat 1’in konsollardaki rüzgarı sürerken, mobil tarafın gediklisi olan bu yapımı anmamak olmaz. Konsol versiyonundaki o sinematik vahşeti ve ikonik karakterleri kart toplama ve ekip kurma mekanikleriyle birleştiren oyun, mobil cihazlarda en çok indirilen dövüş oyunları arasında başı çekiyor.

6️⃣ Bloody Bastards

Tam Boyutta Gör Listenin en sıra dışı ve belki de en eğlenceli üyesi olan Bloody Bastards, fizik tabanlı dövüş mekanikleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Orta Çağ temalı bu yapımda, iki kolunuzu ekranın sağ ve sol tarafıyla bağımsız olarak kontrol ediyorsunuz. Ragdoll (bez bebek) fizikleriyle birleşen bu kontrol şeması, ortaya hem komik hem de oldukça acımasız sahneler çıkarıyor.

