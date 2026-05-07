PC ve mobilde oynayabileceğiniz en iyi dövüş oyunları

Kökenleri oyun dünyasının ilk yıllarına kadar uzanan dövüş oyunları; strateji, refleks ve teknik becerinin en saf halini bire bir mücadelenin adrenalin dolu doğasıyla sunar. Atari salonlarında jetonlarla başlayan yolculuğunu zamanla konsol ve PC'lere, oradan da mobil cihazlara taşıyan bu tür; Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken gibi artık klasikleşmiş olan serileri de oyun dünyasına kazandırdı.
Keyifle Oynayabileceğiniz En İyi Dövüş Oyunları
Bu listemizde, 2026 itibarıyla keyifle oynayabileceğiniz en iyi dövüş oyunlarını derledik. Listeyi hazırlarken hem tür içinde önemli yeri olan modern klasiklere, hem de en güncel versiyonlar arasında öne çıkan yapımlara yer verdik. İşte bugün keyifle oynayabileceğiniz en iyi dövüş oyunları:
- Street Fighter 6
- Street Fighter 30th Anniversary Collection
- Mortal Kombat 1
- Tekken 8
- EA Sports UFC 5
- Fight Night Champion
- Dragon Ball FighterZ
- Guilty Gear -Strive-
- Soulcalibur VI
- King of Fighters XV
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Injustice 2
- 2XKO
- Sifu
1️⃣ Street Fighter 6
Bugün dünyada en çok oynanan dövüş oyunlarından olan oyunda, her biri kendine has dövüş stiline sahip ikonik karakterlerin yanı sıra, kendi karakterinizi yarattığınız "World Tour" modu da bulunuyor. Bu modda oyuncular yarı açık bir dünyayı karakteriyle dolaşıp başkalarıyla dövüşlere girebiliyor. Dövüş sistemi, reflekslerin yanı sıra "Drive Gauge" yönetimini de ön plana çıkararak işin içine taktiksel bir yaklaşım da katıyor. Modern kontrol seçenekleri sayesinde kombo yapmak kolaylaşsa da oyunun derinliklerinde ustalaşmak hâlâ büyük bir emek istiyor.
2️⃣ Street Fighter 30th Anniversary Collection
3️⃣ Mortal Kombat 1
Oyunda, yeniden yaratılan bir evrende tanıdık karakterlerin farklı rollerini ve maceralarını takip ediyoruz. En büyük yenilik olan "kameo" sistemi, dövüş sırasında size destek olan bir yardımcı karakter seçmenize izin vererek kombo çeşitliliğini artırıyor. Vahşet seviyesi serinin şanına yakışır şekilde en üst seviyede. Diğer yandan akıcı animasyonlar ve detaylı çevre tasarımları dövüşleri görsel bir şölene dönüştürüyor. Hem tek kişilik bir macera hem de arkadaşlarınızla rekabet etmek için en ideal seçeneklerden biri.
4️⃣ Tekken 8
Mishima ailesinin bitmek bilmeyen güç mücadelesini konu alan hikaye modu, muazzam grafiklerle desteklenerek oyuncuyu atmosferin içine çekiyor. Her bir vuruşun ağırlığını ve etkisini hissettiren fizik motoru, Tekken 8'i rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerden biri. Karakterlerin binlerce kareden oluşan hareket listelerini ezberlemek ve saniyelik zamanlamalarla karşılık vermek, teknik dövüş severler için eşsiz bir tatmin sağlıyor.
5️⃣ EA Sports UFC 5
Oyunda aldığınız darbeler sadece can barınızı azaltmıyor; "Gerçek Darbe" sistemi sayesinde farklı handikaplara da sebep oluyor; kaşınızın açılması görüşünüzü bozabiliyor veya bacağınızın hasar alması hareket kabiliyetinizi kısıtlayabiliyor. Kariyer modunda kendi dövüşçünüzü sıfırdan zirveye taşırken, stratejik hamleler yapmanız ve rakibinizin zayıf yönlerini okumanız gerekiyor.
6️⃣ Fight Night Champion
7️⃣ Dragon Ball FighterZ
8️⃣ Guilty Gear -Strive-
9️⃣ Soulcalibur VI
🔟 King of Fighters XV
11) Fatal Fury: City of the Wolves
12) Injustice 2
Oyunda, trajik bir olay sonrası diktatöre dönüşen Superman ve ona karşı direnen Batman arasındaki ideolojik çatışmanın tam ortasında yer alıyoruz. Ancak Injustice 2’nin asıl fark yarattığı nokta, RPG oyunlarından aşina olduğumuz "Gear System" (Ekipman Sistemi). Dövüşler sonunda kazandığınız pelerinler, zırh parçaları ve aksesuarlar sadece karakterinizin görünümünü değiştirmekle kalmıyor; aynı zamanda güç, savunma ve sağlık gibi temel istatistiklerini de kalıcı olarak artırıyor. Bu durum, her oyuncunun kendi dövüş tarzına uygun, tamamen kendine has bir Batman veya Wonder Woman inşa etmesine olanak tanıyor.
13) 2XKO
Oyunda, Runeterra dünyasından tanıdığımız Ahri, Yasuo, Ekko ve Darius gibi şampiyonları, dövüş oyunları mekaniklerine ustalıkla uyarlanmış yetenekleriyle kontrol ediyoruz. 2XKO’nun en dikkat çekici yanı, türün en büyük bariyeri olan karmaşık kombo girişlerini daha erişilebilir hale getirirken, oyunun derinliğinden ve rekabetçi yapısından ödün vermemesi. Takım arkadaşınızla anlık geçişler yaparak gerçekleştirdiğiniz kombolar ve stratejik destek hamleleri, her maçı dinamik bir hale getiriyor. Ücretsiz (free-to-play) yapısı ve modern bağlantı altyapısıyla 2XKO, hem League of Legends hayranları hem de dövüş oyunu meraklıları için bugün en popüler duraklardan biri konumunda.
14) Sifu
Sifu, klasik bir dövüş arenası yerine bizi bir intikam hikayesinin merkezine bırakıyor. Öldükçe yaşlanan bir karakteri yönettiğimiz oyunda, her dövüş bir öğrenme süreci; her yenilgi ise daha fazla tecrübe demek. Kung-fu disiplinini çevresel etkileşimlerle harmanlayan Sifu, bir karakteri yönetmekten çok bir dövüş sanatında ustalaşma hissini oyuncuya iliklerine kadar hissettiriyor.
Android ve iOS için En İyi Mobil Dövüş Oyunları
Android ya da iOS cihazında iyi bir dövüş oyunu oynamak isteyenler için de dikkat çekici yapımlar bulunuyor:
- Brawlhalla
- Shadow Fight 4: Arena
- Skullgirls: Fighting RPG
- Streets of Rage 4
- Mortal Kombat Mobile
- Bloody Bastards
1️⃣ Brawlhalla
Oyunda amacımız, rakiplerimize hasar vererek onları arenanın dışına itmek. Elliden fazla karakter (Legend) seçeneği ve haftalık ücretsiz rotasyon sistemiyle oyun, oyuncuyu asla tek bir tarza mahkum etmiyor. Kontroller mobil ekran için oldukça optimize edilmiş olsa da rekabetçi seviyeye çıkmak için zamanlama ve platform hakimiyeti şart. Eğer karmaşık kombo listeleri yerine hareketli arenalar ve kaotik bir eğlence arıyorsanız, Brawlhalla en doğru başlangıç.
2️⃣ Shadow Fight 4: Arena
Oyunda üçlü takımlar kurarak gerçek zamanlı PvP savaşlarına giriyoruz. Her karakterin kendine has bir silahı, dövüş stili ve maçın gidişatını değiştirebilen "gölge yetenekleri" bulunuyor. Maçlar, Street Fighter veya Tekken’e kıyasla daha yavaş ve temkinli ilerliyor; bu da her hamlenin, her bloklamanın hayati önem taşımasına neden oluyor. Mobil bir oyuna göre oldukça derin bir yetenek ağacı sunması, karakterlerinizi kendi oyun tarzınıza göre özelleştirmenize imkân tanıyor.
3️⃣ Skullgirls: Fighting RPG
Oyun, klasik dövüşün üzerine bir karakter geliştirme ve koleksiyon sistemi ekliyor. Farklı varyasyonlardaki dövüşçüleri topluyor, seviye atlatıyor ve yeteneklerini geliştiriyoruz. Dokunmatik ekran için özel olarak tasarlanan kaydırma ve dokunma hareketleri, en karmaşık komboları bile telefon üzerinde akıcı bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor. Hem derin bir hikaye modu hem de rekabetçi arenalar sunan Skullgirls, özellikle sanat tasarımı ve karakter çeşitliliğiyle listenin en renkli üyesi.
4️⃣ Streets of Rage 4
Şehrin yozlaşmış sokaklarında Axel, Blaze ve yeni karakterlerle ilerlerken, onlarca düşmanı kombolarınızla alt etmeniz gerekiyor. Oyunun mobil portu hem dokunmatik kontrollerde çok başarılı hem de kontrolcü desteğiyle tam bir konsol deneyimi sunuyor. İster tek başınıza hikayeyi tamamlayın, ister arkadaşınızla "co-op" olarak sokakları temizleyin...
5️⃣ Mortal Kombat Mobile
6️⃣ Bloody Bastards
