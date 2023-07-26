İşlerinizi hızlandıracak en iyi yapay zeka uygulamaları ve siteleri

Teknoloji Editörü
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Yapay zeka uygulama sektörünün yıllık %40 büyüme ile 2028’de 38.5 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşması bekleniyor. Yapay zeka teknolojisi geliştikçe daha fazla markanın bu sektördeki gelişmelere dahil olması bekleniyor. AI uygulamaları, görsel oluşturma ile başladı ve o zamandan beri sohbet, arama ve başka alanlara taşındı. Ödev yapan, kod yazan yapay zeka siteleri ortaya çıktı. Google Bard, Open AI ChatGPT en bilinenleri olsa da ücretli ve ücretsiz yapay zeka uygulamaları bunlarla sınırlı değil. İşte hayatınızı kolaylaştıracak en iyi 10 yapay zeka uygulaması ve sitesi ⬇️
En iyi yapay zeka uygulamaları 🤖
ChatGPT
Google Bard
Copy.ai
Grammarly
DALL-E 2
Midjourney
Mem
Fireflies
Slidesgo
Wordtune
Krisp
1️⃣ ChatGPT
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ChatGPT, girdiğiniz herhangi bir isteme dayalı olarak sizin için metin üretebilen, e-posta, makale, şiir, şarkı sözü, alışveriş listesi ve fazlasını oluşturabilen, OpenAI tarafından geliştirilmiş sohbete dayalı AI sohbet robotu. ChatGPT, kod yazıp hata ayıklayabiliyor ve hatta karmaşık matematik denklemlerini çözebiliyor. En iyi yanı ücretsiz olarak kullanılabilmesi. OpenAI’nin en gelişmiş dil modeli olan GPT-4, internet erişimiyle çok daha kapsamlı yanıtlar verebiliyor. ChatGPT Plus’a abone olarak yapay zekanın tüm yeteneklerinden faydalanabilirsiniz.
2️⃣ Google Bard
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Bard, Google’ın deneysel, sohbete dayalı yapay zeka uygulaması. Diğer yapay zekalardan farklı olarak, büyük dil modelleri yerine Google tarafından yapılan bir model olan LaMDA’nın hafifletilmiş sürümünü kullanıyor. Hızlı özgeçmiş (CV) hazırlama, kompozisyon yazma ihtiyacınız olduğunda
Google Bard, iyi bir kaynak olabilir. Google yapay zekası, metin düzenleme ve profesyonel dokümanlar yazma konusunda oldukça iyi.
3️⃣ Copy.ai
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Copy.ai, oldukça gelişmiş bir makine dili olan GPT 3’ü kullanarak neredeyse anında, bir insanın yazdığından farksız metinler oluşturan yapay zeka aracı. Sadece bir metin türü seçiyor, içeriği temelini oluşturan birkaç kelime, ifadele ve açıklamalar sağlıyorsunuz; gerisini Copy.ai hallediyor. Copy.ai, kullanım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Saniyeler için
Instagram hikaye yazıları, ürün açıklamaları, listeler gibi çeşitli metinler oluşturabileceğiniz Copy.ai içerik üretme konusunda size yardımcı olacak.
4️⃣ Grammarly
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Grammarly,
yapay zeka destekli yazım ve denetleme uygulaması. Yazım ve dil bilgisi denetleme, cümle yapısını iyileştirme, uzun veya anlaşılması güç cümleleri basitleştirme gibi çeşitli görevleri gerçekleştirme yeteneğine sahip. Grammarly’nin klavyesi, gerçek zamanlı yazma önerisi, ton algılama, çok kelimeli metin tahmini, akıllı otomatik düzeltme ve hatta emoji tahmini, arama çubuğu gibi çeşitli işlevlere sahip. Uygulamanın yazım ve dilbilgisi deneyimi sağlayan tarayıcı eklentisi de mevcut.
5️⃣ DALL-E 2
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DALL-E 2, OpenAI tarafından geliştirilen
yapay zeka resim çizdirme uygulaması. Diğer AI resim oluşturucular gibi yalnızca metin girişiyle ciddi anlamda etkileyici görseller oluşturabiliyor. Yapay zeka sitesi, sezgisel ve saniyeler içinde sonuç alabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken, istediğiniz görseli almak için gerekli detayları belirterek komut istemini yazmak. DALL-E, isteminizden dört görsel oluşturacaktır. DALL-E ile ücretsiz olarak yapay zeka tarafından üretilmiş 15 adet görsel edinebiliyorsunuz.
6️⃣ Midjourney
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Midjourney, kullanabileceğiniz en etkileyici
yapay zeka görüntü oluşturma araçlarından biri. Gerçek bir insan tarafından yapıldığı sanılabilecek çarpıcı görseller oluşturabiliyor ve popüler sosyal medya platformlarında örneklerine rastlayabilirsiniz. Diğer yapay zeka siteleri ve uygulamalarından farklı olarak, kullanmak için Discord üzerinden bir sunucuya katılıp kaydolmanız gerekiyor.
7️⃣ Mem
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Mem.ai, düşüncelerinizi hızlıca kaydetmenize, not almanıza ve kişisel bir alanda düzenlemenize yardımcı olan yapay zeka not alma aracı. Notlarınızı düzenli belgelere dönüştürmenizi sağlayarak ihtiyacınız olduğu anda notu bulmanızı kolaylaştırıyor. Yeni bir not uygulaması olarak Mem, bireysel, iş ve ortak kullanım için ideal. Notlarınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak etiketler, hatırlatıcılar, not paylaşımı gibi bir dizi özellik sunuyor.
8️⃣ Fireflies
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Fireflies.ai, toplantı notlarını alıp kaydeden, yazıya döken ve otomatikleştiren bir yapay zeka toplantı asistanı olarak tanımlanabilir. Toplantılardan sonra notları otomatik olarak kaydediyor, yazıya dönüştürüyor ve Microsoft Teams kişilerinize gönderiyor. Yapay zeka, toplantıda sorulan tüm soruları ve tarih, fiyat, görev gibi kilit kelimeleri filtreleyerek birkaç saat süren toplantıları 5 dakika ve daha kısa sürede incelemenizi sağlıyor.
9️⃣ Slidesgo
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Yapay zeka sunum oluşturucular, basit metin açıklamalarından veya taslaklardan etkileyici sunumlar oluşturabilen AI uygulamaları. Dakikalar içinde ilgi çekici ve profesyonel sunumlar hazırlayabilirsiniz. Slidesgo da en iyi yapay zeka destekli
sunum hazırlama programlarından biri. Google Slayt temalarıyla PowerPoint şablonları içeren harika bir araç. Yapay zeka programı, çeşitli sektörler, işletmeler, öğrenciler, pazarlama için uygun özelleştirilebilir şablonlar sunuyor.
🔟 Wordtune
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Wordtune, ne söylemeye çalıştığınızı anlayan ve yazınızı daha net, ilgi çekici ve özgün hale getirmenin yollarının öneren, yapay zeka destekli metin editörü. İster mail göndermek, ister doküman oluşturmak, isterseniz de anlık mesajlaşmak için kullanıyor olun, Wordtune kendinizi daha iyi ifade etmenize yardımcı olur. Yazma becerinizi geliştirmek için faydalanabileceğiniz en iyi yapay zeka programlarından biri.
11. Krisp 🔇
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Online toplantılarınızı, kayıtlarınızı ve aramalarınızı engelleyen arka plan seslerinden sıkıldıysanız, Krisp.ai harika bir çözüm.
Yapay zeka destekli uygulama, istenmeyen tüm gürültüleri gerçek zamanlı olarak engelleyerek kristal netliğinde ses kalitesi sağlıyor. Krisp’in yapay zeka algoritması, gürültüyü doğru bir şekilde algılayıp kesmek için milyonlarca ses örneği üzerinde eğitilmiş derin sinir ağlarına dayanıyor. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet gibi popüler tüm iletişim uygulamalarıyla uyumlu. Gürültülü ortamlarda ses kalitesini artırmak için Krisp’i kullanabilirsiniz.
Son derece rekabetçi, milyar dolarlık mobil uygulama pazarında yapay zeka uygulamaları günden güne artıyor. İster bir fotoğrafı düzenlemek, ister yeni bir dil öğrenmek, ister telefon görüşmesini yazıya dökmek istiyor olun, her ihtiyaç için bir yapay zeka uygulaması var. Peki, en iyileri hangileri? Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi üretken yapay zeka programları ve siteleri burada listeledik.
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