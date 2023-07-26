İşlerinizi hızlandıracak en iyi yapay zeka uygulamaları ve siteleri

Yapay zeka uygulama sektörünün yıllık %40 büyüme ile 2028’de 38.5 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşması bekleniyor. Yapay zeka teknolojisi geliştikçe daha fazla markanın bu sektördeki gelişmelere dahil olması bekleniyor. AI uygulamaları, görsel oluşturma ile başladı ve o zamandan beri sohbet, arama ve başka alanlara taşındı. Ödev yapan, kod yazan yapay zeka siteleri ortaya çıktı. Google Bard, Open AI ChatGPT en bilinenleri olsa da ücretli ve ücretsiz yapay zeka uygulamaları bunlarla sınırlı değil. İşte hayatınızı kolaylaştıracak en iyi 10 yapay zeka uygulaması ve sitesi ⬇️

Son derece rekabetçi, milyar dolarlık mobil uygulama pazarında yapay zeka uygulamaları günden güne artıyor. İster bir fotoğrafı düzenlemek, ister yeni bir dil öğrenmek, ister telefon görüşmesini yazıya dökmek istiyor olun, her ihtiyaç için bir yapay zeka uygulaması var. Peki, en iyileri hangileri? Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi üretken yapay zeka programları ve siteleri burada listeledik.

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En iyi yapay zeka uygulamaları ve siteleri