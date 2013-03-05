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Nokia'nın yeni telefonlarını konuştuk: Lumia 520, Lumia 720, 15 Euro'luk telefon ve Asha 301...

6 yıl
7,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın yeni nesil akıllı telefonları Lumia 520 ve Lumia 720 ile birlikte çift SIM kartlı Asha 301 ve 15 Avro etiket fiyatı ile bir anda dikkatleri üzerine çeken ultra düşük maliyetli telefon 105'i, Nokia Türkiye ülke müdürü Çiçek İcan Uyansoy ile konuştuk.
 

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Stygián 6 yıl en beğenilen
15€ nedir arkadaş çok komik..Aslında genel olarak telefonların maliyeti konusunda büyük ipucu veriyor.Diğer üst sınıf modellerden kimbilir ne kadar kar ediliyordur...
15€ nedir arkadaş çok komik..Aslında genel olarak telefonların maliyeti konusunda büyük ipucu veriyor.Diğer üst sınıf modellerden kimbilir ne kadar kar ediliyo...
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ABREC 6 yıl
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uzun lafın kısası
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alperencsm 6 yıl
Erdi bey de ki samimiyete bakar mısınız :D
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blaster2005 6 yıl
Türkiyeye gelince 150 tl den aşağı olmaz o 15 €
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o bir ARABA sever 5 yıl
hep lumia lardan konuştunuz birazda asha 301 hakkında yorum yapın nasıl bi telefondur sizce aranızda kullanan varmı.

varsa lütfen yorum yapsın

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engineermann 6 yıl
olsa olsa ayda 15 öroya olur türkiyede...
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Nuvo' 6 yıl
beyler bu 520 ne zaman amerikada satisa cikacak ? her yerde bu ay diyor da bu sanirim on siparis tarihi dogrumudur ?
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jasonn123 6 yıl
o 15 euroluk telefon burda 100 den aşagı girmez


nası bi ülkeyiz
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K.PAŞALI 6 yıl
520'in ekranı neden 620 den büyük olmuş anlamadım. 15€ telefonda ucuz olursa almayı düşünürüm iş için
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dockhanger 6 yıl
nokıa alt orta kesime her zaman hitap etmektedir bu güzel bişi
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OverClocK1ng 6 yıl
evetbenim
15 yuro olan telefon alınır aslında

Normalde 15 Euro olsa alınır tabi ama sevgili ülkemizde hangi telefonu alırsan al yanında ööö teee lemee vergisi hediyesi olduğu için mümkün görünmüyor...
Normalde 15 Euro 35 lira yapıyorsa bunun 10 lira vergisi olur.
Bizde ise sanki 100 liraya vergi alıyorsun, yanında 35 lira daha veriyorsun ve telefon da veriyorlar, 135 liraya geliyor mantığı var.
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kayafaruk 6 yıl
türkiyedeki arkadaslar icin söylüyorum;

sevgili arkadaslar bosuna sevinmeyin nokia 15 euro'luk telefon cikartiyor diye. bu fiyat avrupa ülkeleri icin gecerli olacaktir (kendi gorusum). ufak bir ispat vereyim;

nokia 100 ve 101. bu telefon almanyada (burda yasadigim icin almanya örnek veriyorum) 29 euro iken, türkiyede 289 lira ile piyasaya sürüldü gecen sene!!! suanki fiyati ise en ucuzu nette 180 liraya buluyorsunuz. malesef türkiye telefon fiyatlari cok fahis.

istanbulda yasayan ablam icin nokia 2220 slide bakayim dedim, burda ikinci el 30 euroya bulunurken, türkiye sayfalarinda yeni fiyati 280 liradan basliyor. burdan türkiyeye telefon getirsen 100 lira maliyeye ödüyorsun. ne kötü bir durum..

kisacasi 15 euro'luk telefon oraya 200 civari cikacaktir piyasaya.
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mustiki212 6 yıl
mesut beyin canon L serisi lenside pek bi göz kamaştırdı hani..:D
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umutaltdag 6 yıl
Bir marka ile ilgili bu kadar konuşulmaz ki
2si1:nokia 720,520,15 euroluk telefon
Mobilite: nokia 720,520,15 euroluk telefon
Nokia Türkiye falan filan
Barselona da nokia bölümündeyiz.....
Bi marka bu kadar çok konuluşuyorsa ya çok iyidir
Ya da iyi bir para alınmıştır
Bana göre 2.si daha mantıklı
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wustti 6 yıl
Stygián
15€ nedir arkadaş çok komik..Aslında genel olarak telefonların maliyeti konusunda büyük ipucu veriyor.Diğer üst sınıf modellerden kimbilir ne kadar kar ediliyordur...

hocam telefon dediğin devre zaten :) asıl mesele işletim sistemi, tasarım, arge, nokia o kamerayı oraya sığdırana kadar kaç para harcamıştır kim bilir. ha bu düşük kar ediyo anlamına gelmez. tabiki ciddi karları var piyasadakinden çok daha ucuza satabilirler bu telefonları ama bu 15 euroluk telefona bakarak bunları söylemek yanlış.
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