Nokia'nın yeni telefonlarını konuştuk: Lumia 520, Lumia 720, 15 Euro'luk telefon ve Asha 301...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Türkiyeye gelince 150 tl den aşağı olmaz o 15 €
| hep lumia lardan konuştunuz birazda asha 301 hakkında yorum yapın nasıl bi telefondur sizce aranızda kullanan varmı.
varsa lütfen yorum yapsın
|olsa olsa ayda 15 öroya olur türkiyede...
|beyler bu 520 ne zaman amerikada satisa cikacak ? her yerde bu ay diyor da bu sanirim on siparis tarihi dogrumudur ?
| o 15 euroluk telefon burda 100 den aşagı girmez
nası bi ülkeyiz
|520'in ekranı neden 620 den büyük olmuş anlamadım. 15€ telefonda ucuz olursa almayı düşünürüm iş için
|nokıa alt orta kesime her zaman hitap etmektedir bu güzel bişi
evetbenim
Normalde 15 Euro olsa alınır tabi ama sevgili ülkemizde hangi telefonu alırsan al yanında ööö teee lemee vergisi hediyesi olduğu için mümkün görünmüyor...
Normalde 15 Euro 35 lira yapıyorsa bunun 10 lira vergisi olur.
Bizde ise sanki 100 liraya vergi alıyorsun, yanında 35 lira daha veriyorsun ve telefon da veriyorlar, 135 liraya geliyor mantığı var.
| türkiyedeki arkadaslar icin söylüyorum;
sevgili arkadaslar bosuna sevinmeyin nokia 15 euro'luk telefon cikartiyor diye. bu fiyat avrupa ülkeleri icin gecerli olacaktir (kendi gorusum). ufak bir ispat vereyim;
nokia 100 ve 101. bu telefon almanyada (burda yasadigim icin almanya örnek veriyorum) 29 euro iken, türkiyede 289 lira ile piyasaya sürüldü gecen sene!!! suanki fiyati ise en ucuzu nette 180 liraya buluyorsunuz. malesef türkiye telefon fiyatlari cok fahis.
istanbulda yasayan ablam icin nokia 2220 slide bakayim dedim, burda ikinci el 30 euroya bulunurken, türkiye sayfalarinda yeni fiyati 280 liradan basliyor. burdan türkiyeye telefon getirsen 100 lira maliyeye ödüyorsun. ne kötü bir durum..
kisacasi 15 euro'luk telefon oraya 200 civari cikacaktir piyasaya.
|mesut beyin canon L serisi lenside pek bi göz kamaştırdı hani..:D
|Bir marka ile ilgili bu kadar konuşulmaz ki
2si1:nokia 720,520,15 euroluk telefon
Mobilite: nokia 720,520,15 euroluk telefon
Nokia Türkiye falan filan
Barselona da nokia bölümündeyiz.....
Bi marka bu kadar çok konuluşuyorsa ya çok iyidir
Ya da iyi bir para alınmıştır
Bana göre 2.si daha mantıklı
Stygián
hocam telefon dediğin devre zaten :) asıl mesele işletim sistemi, tasarım, arge, nokia o kamerayı oraya sığdırana kadar kaç para harcamıştır kim bilir. ha bu düşük kar ediyo anlamına gelmez. tabiki ciddi karları var piyasadakinden çok daha ucuza satabilirler bu telefonları ama bu 15 euroluk telefona bakarak bunları söylemek yanlış.
uzun lafın kısası