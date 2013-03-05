Nokia'nın yeni telefonlarını konuştuk: Lumia 520, Lumia 720, 15 Euro'luk telefon ve Asha 301...

Nokia'nın yeni nesil akıllı telefonları Lumia 520 ve Lumia 720 ile birlikte çift SIM kartlı Asha 301 ve 15 Avro etiket fiyatı ile bir anda dikkatleri üzerine çeken ultra düşük maliyetli telefon 105'i, Nokia Türkiye ülke müdürü Çiçek İcan Uyansoy ile konuştuk.

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