Northrop Grumman'dan pilot opsiyonlu insansız hava aracı; Firebird

Dün yayınladığımız bir haberimizde taktik görevler için geliştirilen Aeryon Scout isimli insansız hav aracına ait detaylar sizlerle paylaşmıştık. Sahip olduğu ileri elektronik sistemleri ve iletişim için kullanılan çeşitli ekipmanları bir kenara bırakırsak eğer, iskelet sistemi ve genel görünümü itibariyle Aeryon Scout, A.R Drone gibi uçan robotlarla büyük benzerlikler taşıyor. İşte bu benzerlikten ötürü bazı okuyucularımız benzer amaçlı sistemlerin, hobi araçları satan mağazalardan temine edilebilecek uçan robotlarla evde yapılabileceği yorumunu getirdiler. Bugün detaylarını vereceğimiz insansız hava aracı (İHA) ise evde yapılmaya pek müsait değil zira tasarımı, kullanılan teknolojiler ve yatırım itibariyle başka bir kulvarda yer alıyor. Evet bu haberimizde resmi tanıtımı henüz çok yeni yapılan, Northrop Grumman firmasının Firebird adını verdiği hibrit tasarımlı yeni hava aracını tanıyacağız.

Malzeme bilimindeki gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ve tasarım anlamında ortaya konan yeni yaklaşımlar sayesinde havacılık endüstrisi ülkelerden sonra şirketler için de "meydan okumaların" yeni merkezi oldu diyebiliriz. Bir önceki yüzyılda "otomotiv endüstrisi"nin etrafında şekillenen rekabet henüz tam anlamıyla olmasa bile yerini yavaş yavaş uzay ve havacılık teknolojilerindeki yarışa bırakıyor. Bu noktada ülkemizde de önemli çalışmalar yapılıyor. Kale Grubu ve Vestel Teknoloji gibi firmalar özellikle insansız hava araçları ve hava güvenlik sistemleri üzerinde önemli çalışmalar yürütüyorlar. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı ihtiyacını karşılamak üzere Türk Havacılık ve Uzav Sanayisi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka isimli insansız hava aracının, sınıfının en iyilerinden biri olarak 2012-3'te hizmete girmesi bekleniyor.

Ülkemizdeki insansız hava aracı çalışmalarının geçmişi çok eskilere dayanmamakla birlikte çalışmalara giderek daha fazla önem verildiği ve yeni yatırımlar yapıldığı gözlemleniyor. Bakış açımızı genişletip sektördeki gelişmeleri daha küresel bir ölçekte ele aldığımızda ise, bazı firmaların bu alanda öne çıktığını görüyoruz. Uzay turizmi için sivil amaçlı alternatif hava araçları geliştirilirken, bu alanda faliyet gösteren kimi firmaların aynı zamanda farklı amaçlara (gözlem, güvenlik, taaruz vb.) yönelik çalışmalar yaptığını görüyoruz. İşte o firmalardan biri olan ve 2007 yılında Northrop Grumman tarafından satın alınan Scaled Composites, Virgin Galactic firması için hazırladığı SpaceShip serisi uzay araçlarından sonra bu sefer yepyeni bir proje ile gündemde zira firma tarafından tasarlanan Firebird isimli yeni hava aracı Northrop Grumman tarafından resmi olarak tanıtıldı.

İnsansız hava araçlarını farklı paremetreleri baz alarak kategorilere ayırmak mümkün. En genel sınıflandırma ile insansız hava araçlarını sivil ve askeri olmak üzere iki grubu ayırabiliriz. Ancak daha detaylı bir yaklaşım ile insansız hava araçları, havada kalış süreleri göz önünde bulundurularak kompakt, taktik, operatif ve stratejik olmak üzere dört gruba bölünebilir. Strateji sınıfına giren araçlar daha çok askeri amaçlarla kullanılırken, diğer sınıflardaki araçlar ise farklı görev ve amaçlara hizmet edebilmekte. Northrop Grumman'ın haberimize konu olan yeni hava aracı/insansız hava aracı Firebird ise orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı sınıfında yer alıyor ancak onun farklı kılan çok dah önemli bir özelliği bulunuyor; kontrol merkezi ihtiyaç duyduğu takdirde Firebird pilotla da (OPV) uçabiliyor yani aslında o hem insanlı hem de insansız olarak kullanılabiliyor.

Firebird için hazırlıklar iki yıl öncesine gidiyor. Amerikan Hükümeti'nin bu alandaki yatırımlarını ve pazar ihtiyacını gören Northrop Grumman şirketinin Firebird için iştiraki Scaled Composite ile çalışmalara başlama kararı almasından iki yıl sonra geçtiğimiz şubat ayında araç ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Northrop Grumma'ın firmasıın İleri Teknoloji ve Konseptler Bölümü direktörü Paul Meyer tarafından yönetilen proje ile General Atomics firması tarafından geliştirilen ve özellikle Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından sık sık kullanılan Predator isimli insansız hava aracının da yer aldığı pazar hedefleniyor. Scaled Composites tarafından tasarlanan diğer pek çok hava aracında olduğu gibi tasarım anlamında kendi sınıfındaki diğer çözümlere pek benzemeyen Firebird resmi teknik özellik bilgilerine göre 65 fit kanat açıklığına, 34 fit uzunluğuna ve 9.71 fit yüksekliğe sahip.

Lycoming Engines firması tarafından gelşitirilen TEP-540 kodlu motoru kullanan Firebird 2267 Kg ağırlık ile kalkabiliyor ve 560 Kg yük taşıyabiliyor. 30 bin fit yükseklikte 40 saat boyunca aralıksız uçabileceği belirtilen Firebird'ün en dikkat çekici özelliği ise iç tasarımında yatıyor. Northrop Grumman'ın verdiği bilgiye göre araç, aynı anda dört farklı elektronik paketi kullanabiliyor. Bu sayede eş zamanlı olarak yüksek tanımlı videolar, kızılötesi görüntüler, radar ve gizli dinleme bilgileri operasyon merkezine sağlanabiliyor. Benzer pek çok aracın aksine Firebird'de elektronik ekipmanlar kanatlarda asılı kalmak yerine e aracın içerisindei özel raflarda tutuluyor ve özel bir ağ ile bağlanıyorlar. Bu tasarım sayesinde sertifikasyon sürecinin çok daha kısaldığı ayrıca yük entegrasyonunun yıllar yerine haftalar hatta sadece günler içerisinde tamamlanabildiği belirtiliyor.

Northrop Gurmman'ın yeni hava aracı Firebird'ün en azından yakın zamanda servis edilmesi beklenmiyor zira araç şu an için tanıtım amacıyla kullanılıyor. Ordu desteği henüz olmayan aracın aslında hacimli üretime yakın olduğu söylenebilir yani talep geldiği takdirde üretime girmesinin çok uzun bir sürece yayılması beklenmiyor. Aynı zamanda Firebird'ün askeri muhimmatla donatılan stratejik bir versiyonu için de hazırlıklar olabilir. Zira kanat tasarımının silah taşıyacak şekilde tasarlandığı yönünde bir takım yorumların olduğunu da söylememiz gerekiyor. General Atomics, Boeing ve Lockheed Martin gibi güçlü rakipleri karşısında Firebird ile Northrop Grumman'ın nasıl bir strateji izleyeceğini zaman gösterecek.