Elon Musk: ABD silahlanma stratejisini değiştirmezse bir sonraki savaşı kaybedecek

Musk, ABD ordusunun pahalı, eski teknolojilere dayalı ve yetersiz bir silah üretim stratejisi izlediğini söylüyor. Ünlü girişimciye göre bu durum geçmişteki çatışmalara uygun ancak gelecekteki savaşların gereksinimlerini karşılamaktan uzak. Yani ABD, geleceğin savaşlarına hazırlıksız bir ordu oluşturuyor.
İnsanlı savaş uçakları eskide kalıyor
Elon Musk, gelecekte insansız sistemlerin ön planda olacağını ve insanlı savaş uçaklarının giderek demode hale geleceğini düşünüyor. Tüm bunlara ek olarak Musk, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin büyük riskler taşıdığını ve "Terminatör senaryosu" gibi felaketlere yol açabileceğini de söylüyor. Ayrıca savaşta güvenli uzay tabanlı iletişim sistemlerinin (örneğin Starlink gibi) kritik önem taşıdığını ifade ediyor.
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.