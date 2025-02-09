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    Elon Musk: ABD silahlanma stratejisini değiştirmezse bir sonraki savaşı kaybedecek

    Elon Musk, ABD'nin silahlanma programını sert bir şekilde eleştirdi. Ünlü girişimciye göre ABD, geleceğin savaşlarına hazırlık yapmak yerine geçmiş savaşlara göre bir ordu şekillendiriyor.
    Musk: ABD strateji değiştirmezse bir sonraki savaşı kaybedecek Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk, iş dünyasındaki başarıları kadar toplumsal konulardaki görüşleriyle de gündemi meşgul ediyor. Ünlü girişimci son olarak ABD'nin silahlanma stratejisi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

    Musk, ABD ordusunun pahalı, eski teknolojilere dayalı ve yetersiz bir silah üretim stratejisi izlediğini söylüyor. Ünlü girişimciye göre bu durum geçmişteki çatışmalara uygun ancak gelecekteki savaşların gereksinimlerini karşılamaktan uzak. Yani ABD, geleceğin savaşlarına hazırlıksız bir ordu oluşturuyor.

    Musk: ABD strateji değiştirmezse bir sonraki savaşı kaybedecek Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, ABD'nin silahlanma stratejisinde acil ve köklü bir reform yapılması gerektiğini savunuyor. Musk'a göre eğer bu strateji değişmezse, ülke bir sonraki büyük savaşı feci şekilde kaybedecek. Özellikle yapay zeka ve insansız hava araçlarının (İHA) modern savaşları tamamen değiştirdiğini belirten ünlü milyarder, Ukrayna'daki savaşın hali hazırda bir İHA savaşı olduğunu ifade etti.

    İnsanlı savaş uçakları eskide kalıyor

    Elon Musk, gelecekte insansız sistemlerin ön planda olacağını ve insanlı savaş uçaklarının giderek demode hale geleceğini düşünüyor. Tüm bunlara ek olarak Musk, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin büyük riskler taşıdığını ve "Terminatör senaryosu" gibi felaketlere yol açabileceğini de söylüyor. Ayrıca savaşta güvenli uzay tabanlı iletişim sistemlerinin (örneğin Starlink gibi) kritik önem taşıdığını ifade ediyor.

    Musk: ABD strateji değiştirmezse bir sonraki savaşı kaybedecek Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen Musk bildiğiniz üzere Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilmişti. Bu departman, resmi bir hükümet birimi olmaktan ziyade, ABD yönetimine dışarıdan tavsiyeler veren bir yapı olarak tanımlandı. Musk, bu göreve atandıktan sadece dört gün sonra, yaklaşık yarım milyar dolarlık devlet sözleşmesini feshederek etkili bir başlangıç yaptı.
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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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