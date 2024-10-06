Stratosferde güneş enerjisiyle uçabilen dev askeri drone test edildi

78 metre kanat açıklığıyla 68 kg yük taşıyabiliyor
AeroVironment'in ticari ve askeri uygulamalar için geliştirdiği yüksek irtifa platform istasyonu (HAPS) Sunglider'ın yeni bir versiyonu olan Horus A, 78 metre kanat açıklığı ve 1,5 kW kullanılabilir güçle 68 kilograma kadar yük taşıyabilen ve stratosferde (20 km) seyreden güneş enerjili bir insansız hava aracı.
Geçtiğimiz günlerde test uçuşunu gerçekleştiren Horus A, yüksek irtifa iletişimi, navigasyon, uzay alanı farkındalığı ve istihbarat, gözetleme ve keşif için tasarlandı. Sunglider'ın bu geliştirilmiş versiyonunda, stratosferden istikrarlı, yüksek hızlı ve sağlam mobil bağlantı sağlama hedefiyle yapısal ve işlevsel performansta iyileştirmeler yapıldı.
SoftBank'ın geliştirme ortağı AeroVironment, ortaklaşa geliştirilen Sunglider'ı ABD Savunma Bakanlığı ile yakın zamanda yapılan bir saha testinde kullandı. Test, Sunglider'ın çoklu yük kapasitesi ve stratosferik uçuş kabiliyetinin Savunma Bakanlığı gerekliliklerini karşıladığını başarıyla gösterdi.
Horus A, uçuşun görev kısmı sırasında aynı anda bir Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ve Taktik Sınıf Ağ Telsizi çalıştırdı. Ayrıca aracın olumsuz ve türbülanslı hava koşullarında etkili bir şekilde manevra yapma, güvenli bir şekilde iniş yapma ve gelecekteki daha uzun süreli görevler için stratosfere geri dönmeye hazır olma yeteneğini de test edildi.
ABD Ordusu'ndan uçuşa elverişlilik onayı ve ulusal hava sahasında uçuş testlerinin devamı için FAA Özel Uçuşa Elverişlilik Sertifikası alan Horus A, yakın zamanda operasyonel faaliyete geçmeyi hedefliyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/solar-drone-fly-months-stratosphere https://www.avinc.com/resources/press-releases/view/av-successfully-flight-tests-new-solar-powered-aircraft-redefines-stratospheric-payload-capabilities Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.