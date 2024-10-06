Stratosferde güneş enerjisiyle uçabilen dev askeri drone test edildi

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Tam Boyutta Gör İnsansız hava araçları (İHA) küresel olarak gelişmeye devam ederken, ülkler ve şirketler bu araçların uçuş sürelerini arttırmak için çalışmaya devam ediyor. Bu amaçla ABD'li AeroVironment ve Japon SoftBank, aylarca havada kalabilen güneş enerjili bir İHA geliştirdi.

78 metre kanat açıklığıyla 68 kg yük taşıyabiliyor

AeroVironment'in ticari ve askeri uygulamalar için geliştirdiği yüksek irtifa platform istasyonu (HAPS) Sunglider'ın yeni bir versiyonu olan Horus A, 78 metre kanat açıklığı ve 1,5 kW kullanılabilir güçle 68 kilograma kadar yük taşıyabilen ve stratosferde (20 km) seyreden güneş enerjili bir insansız hava aracı.

Geçtiğimiz günlerde test uçuşunu gerçekleştiren Horus A, yüksek irtifa iletişimi, navigasyon, uzay alanı farkındalığı ve istihbarat, gözetleme ve keşif için tasarlandı. Sunglider'ın bu geliştirilmiş versiyonunda, stratosferden istikrarlı, yüksek hızlı ve sağlam mobil bağlantı sağlama hedefiyle yapısal ve işlevsel performansta iyileştirmeler yapıldı.

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SoftBank'ın geliştirme ortağı AeroVironment, ortaklaşa geliştirilen Sunglider'ı ABD Savunma Bakanlığı ile yakın zamanda yapılan bir saha testinde kullandı. Test, Sunglider'ın çoklu yük kapasitesi ve stratosferik uçuş kabiliyetinin Savunma Bakanlığı gerekliliklerini karşıladığını başarıyla gösterdi.

Horus A, uçuşun görev kısmı sırasında aynı anda bir Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ve Taktik Sınıf Ağ Telsizi çalıştırdı. Ayrıca aracın olumsuz ve türbülanslı hava koşullarında etkili bir şekilde manevra yapma, güvenli bir şekilde iniş yapma ve gelecekteki daha uzun süreli görevler için stratosfere geri dönmeye hazır olma yeteneğini de test edildi.

ABD Ordusu'ndan uçuşa elverişlilik onayı ve ulusal hava sahasında uçuş testlerinin devamı için FAA Özel Uçuşa Elverişlilik Sertifikası alan Horus A, yakın zamanda operasyonel faaliyete geçmeyi hedefliyor.

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