Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Nvidia GTX 1650 ve Intel 9750H testte | Monster Abra A5 16.3

4 hf.
6,6b
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Monster'ın Nvidia'nın yeni ekran kartı modeli GTX 1650 ve Intel'in yeni 6 çekirdek 12 izlekli işlemcisi Core i7 9750H ile donattığı Monster Abra A5 v16.3 testte.
Monster'ın Nvidia'nın yeni ekran kartı modeli GTX 1650 ve Intel'in yeni 6 çekirdek 12 izlekli işlemcisi Core i7 9750H ile donattığı Monster Abra A5 v16.3 testte.
Bilgisayarın öne çıkan özellikleri: (detay için tıkla
Intel Coffee Lake Core i7-9750H
4GB GDDR5 Nvidia GTX1650 128-Bit
15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran
8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
256GB M.2 SSD Sata 3 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
ONIONBUD 3 hf.
Eski donanımcısın. Kutuyu açınca karşına çıkanın bez değil, sürtünmeye karşı statik örtü olduğunu unutmuşsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
Hocam 1660Tİ kartlı laptoplar içinde bir inceleme yaparsanız aşırı güzel olur. Şimdiden teşekkür ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
Hocam 1660ti laptoplarında incelemesini yapabilirseniz çok sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goksenin1 3 hf.
almanya da 1 asgari ücretle aldıkları laptopları biz burada 5 asgari ücret karşılığında alıyoruz ülkenin hali paramızın değeri ortada
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
general4242 3 hf.
Hatta tulpar serisinde 17.3 bir önceki seri i7 8750h ve gtx1060 , 16 gb ram, 144 hz ekran bu 9200 tl idi. Su anda çıkan yeni model islemci i7 9. Nesil, erkan kartı yeni 1660ti, ram 16 gb ve geri kalanlar ayni, yeni kasa vs fiyat yine 9200 tl. Guncellenen donanima gore fiyat aynı kalmış çok iyi bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
general4242 3 hf.
Bence yeni nesil işlemci ve kartlarla bu fiyatlar guzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kullanıcı9999 3 hf.
elimdeki asus i5 7200u 930mx den memnun değilim bir süredir yeni laptop arayışındayım.
ağustos sonu estonya litvanya finlandiya beyaz rusya letonya da buluncam.
estonya da şu siteyi buldum. euronics.ee/...
alabileceğim laptoplar : euronics.ee/...
bu laptop 8750h ve 1050ti fiyatı ise 1049 euro o zamana değişmezse.
vergi iadesi ile 926 euroya gelmekte. euronics.ee/...
bir başka alabileceğim model ise bu öncekine ek olarak ekran kartı 1060 6gb
fiyatı 1299 euro vergi iadesi ile 1147 ye gelecek ki baya yüksek bir fiyat aslında.
burdan daha ucuza satan yerler olabilir illaki gideceğim ülkelerde ancak bu seferde garanti işi muamma olcak.
çok fazla güncel oyunlara takılmam laptop kullanma amacım ilk olarak autocad solidwork tarzı cad cam programları kullanmak olacak.
ikinci olarak hobi olarak video editing ( ücretsiz olduğundan shotcut tarzı bir program )
son olaraksa pyhon da basit projeler ve oyun ancak onu her türlü kaldırır
türkiyede alcaksam önümde monster açısından 3 seçenek var gibi(yazdığım modeller 480gb ss version)
1 ) i5 9300h gtx 1050 3gb 5299tl
2 ) i7 9750h gtx 1050 3gb 5799tl
3 ) i7 9750h gtx 1650 4gb 6399tl
bu tarz gaming laptopların amacıma çok hitap etmeyeceğini biliyorum bu yüzden bunlara fazla para ayırmayıp gelecekte duruma göre amaca uygun workstation laptop ya da sistem amacım.
en ucuz modelle en pahalı arasında 1100tl bir fiyat farkı var acaba verceğim fark değer mi ?
bu fiyat aralığında alternatif olan ise 2 model var diğer markalarda. urun.gittigidiyor.com/... hepsiburada.com/...
sizin önerileriniz ne yönde olur ?
ayrıca gg nin arada 200 tl lik elektronik indirimi yaptığına şahit oldum yakın zamanda yine bu tarz bir indirim gelebilir mi beklemeye değer mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
naak98 3 hf.
Ulan şaka maka ne paralar veriyoruz şu bileşenlere eskiden 2000-2500 liraya ne sistemler toplardık dolar oldu 5.8 2060 orta düzey sistemi 10bin liraya topladım saçmalığa bak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 3 hf.
İlgili Monster Notebooklar fiyat açısından şu anda alınacak gibi değiller. Fiyat olarak 1660Ti'li modeller, 1650'li modeller seviyesine gelirse ya da 6000 tl civarında düz 1660'lı modeller piyasa çıkarsa alınabilir notebooklar olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goksenin1 3 hf.
cinebench puanı benim 8750h ın 3000 e yakındı burda throttlestop yardımıyla belki undervoltla iyi bir puan alır diye düşünüyorum elime geçsin laptop deniycem ısınma sorunu olmaz umarım 4 fan çıkışıyla. bazı insanlar da laptop istiyor yatağına uzansın oyun oynasın oraya buraya götürsün ev pc'si tabi daha ucuz laptobu toplama şansımız olmuyor ama laptobun da kolaylığı estetiği bir başka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,5b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,1b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,1b izlenme · 1 hf.
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,1b izlenme · 5 ay
01:09:20
2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma
14,8b izlenme · 5 ay
31:54
2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?
11,1b izlenme · 5 ay
10:15
AMD Ryzen 7 1700 ve RX 580'li dizüstü | ASUS ROG Strix GL702ZC inceleme
11,3b izlenme · 1 yıl
15:04
İnce ve 6 çekirdekli "MSI GS65 Stealth Thin 8RF" inceleme videosu
9,5b izlenme · 11 ay
56:38
2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları
17b izlenme · 5 ay
32:00
Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu?
7,6b izlenme · 6 ay
21:55
Asus Zenbook 13 UX333FN ultrabook inceleme
5,3b izlenme · 1 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
259 izlenme · 23 dk. yeni video
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,5b izlenme · 5 ay
01:02:01
2si1 | Sony'e neden ceza kesildi?
12b izlenme · 5 ay
15:24
Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150
8,9b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,6b izlenme · 2 gün
50:41
2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi
11,6b izlenme · 5 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim