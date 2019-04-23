Nvidia GTX 1650 ve Intel 9750H testte | Monster Abra A5 16.3

Genel Yayın Yönetmeni
Monster'ın Nvidia'nın yeni ekran kartı modeli GTX 1650 ve Intel'in yeni 6 çekirdek 12 izlekli işlemcisi Core i7 9750H ile donattığı Monster Abra A5 v16.3 testte.
Monster'ın Nvidia'nın yeni ekran kartı modeli GTX 1650 ve Intel'in yeni 6 çekirdek 12 izlekli işlemcisi Core i7 9750H ile donattığı Monster Abra A5 v16.3 testte.
Bilgisayarın öne çıkan özellikleri: (detay için tıkla)
Intel Coffee Lake Core i7-9750H
4GB GDDR5 Nvidia GTX1650 128-Bit
15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran
8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
256GB M.2 SSD Sata 3
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ağustos sonu estonya litvanya finlandiya beyaz rusya letonya da buluncam.
estonya da şu siteyi buldum. euronics.ee/...
alabileceğim laptoplar : euronics.ee/...
bu laptop 8750h ve 1050ti fiyatı ise 1049 euro o zamana değişmezse.
vergi iadesi ile 926 euroya gelmekte. euronics.ee/...
bir başka alabileceğim model ise bu öncekine ek olarak ekran kartı 1060 6gb
fiyatı 1299 euro vergi iadesi ile 1147 ye gelecek ki baya yüksek bir fiyat aslında.
burdan daha ucuza satan yerler olabilir illaki gideceğim ülkelerde ancak bu seferde garanti işi muamma olcak.
çok fazla güncel oyunlara takılmam laptop kullanma amacım ilk olarak autocad solidwork tarzı cad cam programları kullanmak olacak.
ikinci olarak hobi olarak video editing ( ücretsiz olduğundan shotcut tarzı bir program )
son olaraksa pyhon da basit projeler ve oyun ancak onu her türlü kaldırır
türkiyede alcaksam önümde monster açısından 3 seçenek var gibi(yazdığım modeller 480gb ss version)
1 ) i5 9300h gtx 1050 3gb 5299tl
2 ) i7 9750h gtx 1050 3gb 5799tl
3 ) i7 9750h gtx 1650 4gb 6399tl
bu tarz gaming laptopların amacıma çok hitap etmeyeceğini biliyorum bu yüzden bunlara fazla para ayırmayıp gelecekte duruma göre amaca uygun workstation laptop ya da sistem amacım.
en ucuz modelle en pahalı arasında 1100tl bir fiyat farkı var acaba verceğim fark değer mi ?
bu fiyat aralığında alternatif olan ise 2 model var diğer markalarda. urun.gittigidiyor.com/... hepsiburada.com/...
sizin önerileriniz ne yönde olur ?
ayrıca gg nin arada 200 tl lik elektronik indirimi yaptığına şahit oldum yakın zamanda yine bu tarz bir indirim gelebilir mi beklemeye değer mi ?