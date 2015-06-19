Nyko Cygnus mobil oyun kontrolcüsü duyuruldu

Konsol ve mobil cihazlar için çeşitli aksesuarlar geliştiren ve ülkemizde de tanınan Nyko, E3 2015 fuarında Cygnus adını verdiği yeni bir Android uyumlu mobil cihaz kontrolcüsü daha tanıttı.





Nyko Cygnus adındaki kontrolcü Android tabanlı akıllı telefon ve tabletlerin yanında set-üstü televizyon kutularına da hitap ediyor. Önceki modellere göre biraz daha ergonomik bir tasarım kazanan Cygnus, bununla birlikte büyük bir değişikliğe gitmiyor.





Kontrolcünün kenar tutacakları biraz daha büyütülmüş. Böylece oyuncular kontrolcüye daha fazla hakim olabilecek. Ayrıca üç adet LED bildirim ışığı bu kez orta kısımda toplanmış ve oyuncunun dikkatinin dağılmaması sağlanmış.





Nyko Cygnus iki adet AA pil ile çalışıyor ve Android 3.0 ve üzeri sürümlerde çalışan cihazlar ile uyumlu. Modelin çıkış tarihi ve fiyat bilgisi açıklanmadı ancak 25$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/hardware-a-devices/9218-nyko-unveils-the-cygnus-controller-for-android-devices