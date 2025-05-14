Honor 400 serisi görselden video üretme özelliği ile geliyor

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Ay sonunda üst seviye segmentte iddialı olmaya çalışacak Honor 400 serisi için firma yoğun bir şekilde yapay zekâ desteği hazırlıyor. 200MP kamera gelişmiş yapay zekâ fotoğraf özellikleri sunacakken popüler bir yeteneğe de sahip.

Honor 400 çok iddialı

Honor ve Google arasında geçtiğimiz aylarda yapılan yapay zekâ iş birliğinin meyveleri Honor 400 serisinde ortaya çıkacak. Hem Honor 400 hem de Honor 400 Pro akıllı telefon modelinde görselden video üretme yeteneği yer alıyor.

Honor 400 serisi yapay zekâ destekli kamerasıyla sahneye çıkıyor 6 gün önce eklendi

Bu özellik günümüzde oldukça popüler ve yapay zekâ platformlarının belirli bir ücret altında sunduğu kategoriler arasında yer alıyor. Honor 400 kullanıcıları böylece ücretsiz bir şekilde video üretme seçeneğini kullanabilecekler. Galeride her görselin menüsünde ilgili ikona tıklayarak bu görevi yerine getirebileceksiniz. Bu özellik için Google Cloud altyapısı kullanılıyor.

6.55 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, 200MP kamera, 5300mAh batarya gibi özellikleri olan Honor 400 modeli 540$ seviyesinden başlayacak. 6.7 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 200MP OIS kamera, 5300mAh batarya gibi özelliklerle Honor 400 Pro ise 865$ başlangıç fiyatına sahip olacak. Her iki model de 22 Mayıs tarihinde satışta olacak.



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