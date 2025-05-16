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    A101 marketler M3 iPad Air satıyor

    15 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa sunulan M3 iPad Air ya da iPad Air 2025 tablet modeli satışa sunulmuş durumda. 

    15 Mayıs A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin Ekstra ürünler kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tablet modellerinden tanklı yazıcılara ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak. 

    15 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    15 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPad Air 2025 modeli satışa çıkıyor. 11 inçlik 2360x1640 piksellik ekrana sahip olan modelde Apple M3 yongası ile performans çıtası da yükseliyor. 8GB RAM olan tablette 128GB depolama yer alıyor. Ön ve arka kısımda 12MP kamera yer alırken Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 bağlantı teknolojileri kullanılıyor. Fiyatı ise 26499TL.

    Diğer taraftan Epson Ecotank tanklı yazıcı 11499TL iken Xiaomi Redmi Pad SE tablet modeli 4999TL, Redmi 13 256GB akıllı telefon modeli 8499TL, Redmi 14C 128GB akıllı telefon modeli ise 7199TL olarak satılacak.
     

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    goro1982 21 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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