OPPO Sizi Sevdiklerinizle Buluşturuyor

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23 Mart, 2020, İstanbul – Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsünün yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirler, insanların sosyal hayatlarından mahrum kalıp evlerde vakit geçirmelerini gerektirdi. Sevdikleri uzakta olan, çocukları yurt dışında okuyan ya da torunlarını göremeyen yaşlıların duydukları özlemi göz önünde bulunduran OPPO, çağrı merkezinde yeni bir hizmet başlatarak akıllı telefon kullanıcılarını aileleri ve sevdikleriyle buluşturuyor.Uygulamaya alınan hizmet kapsamında OPPO’nun çağrı merkezini arayan tüm kullanıcılar, kullandıkları akıllı telefonun markası göz etmeksizin, nasıl görüntülü görüşme yapabilecekleri konusunda yetkililerden destek alabilecekler. Cihazlarında internet erişimi bulunmuyorsa, kullandıkları operatör üzerinden veri hattını nasıl açabilecekleriyle ilgili de yönlendirmeli olarak bilgi sahibi olabilecekler.Videolu görüşmenin nasıl yapılacağı da OPPO’nun çağrı merkezini arayanlara adım adım anlatılacak ve akıllı telefonun video uygulamaları konusunda bilgilendirilme yapılacak. Verilecek tüm bilgiler, yapılacak tüm yönlendirmeler, veri hattını açtırırken faturasına bir tutarın yansıyıp yansımayacağı gibi soruların cevapları özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler için oldukça yararlı olacak.Görüntülü görüşmede sadece WhatsApp uygulaması hakkında bilgilendirmenin yapılacağı bu hizmet Nisan ayı sonuna kadar geçerli olacak.OPPO Türkiye Çağrı Merkezi’ne 0850 433 67 76 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.OPPO HakkındaOPPO, yenilikçi teknolojilerle sanatsal yaklaşımı birleştiren lider bir akıllı telefon markasıdır. OPPO, 2008 yılında ilk akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünden beri, estetik tasarım ve teknolojik atılımların sinerjisinin peşinde koşuyor.OPPO, selfie güzelleştirme çağını başlattı. OPPO bu strateji doğrultusunda 5MP ve 16MP ön kameralarla akıllı telefonlar sunan ilk marka oldu. OPPO ayrıca motorlu döner kamera, Ultra HD özelliği ve 5x Çift Kamera Zoom teknolojisini tanıtan ilk marka olarak dikkat çekti. OPPO'nun 2016 yılında başlattığı Selfie Expert F serisi akıllı telefon endüstrisinde bir selfie trendi yarattı.IDC'ye göre OPPO, 2018 yılında dünya çapında 5 numaralı akıllı telefon markası olarak seçildi. 40'tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren OPPO, müşterileri için daha iyi bir yaşam yaratmaya adanmış 6 araştırma merkezine sahiptir.