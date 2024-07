Samsung’un One UI 7 tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini hazırlıyor. Firmanın ilk Android 15 tabanlı One UI 7.0 beta güncellemesini önümüzdeki hafta yayınlamaya başlaması bekleniyor. Ancak şimdiden One UI 7 ile gelecek tasarım değişikliklerini ve özelliklerini ortaya çıkarak büyük bir sızıntı gerçekleşti.

One UI 7 ile tasarım değişiyor

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 7 güncellemesi ile birlikte en büyük değişikliği bildirim paneli bölmesinde yapacak gibi görünüyor. Buradaki tasarım artık daya yuvarlak hatlara sahip olacak. Bununla birlikte bu ekran artık iki parçaya ayrılacak. Bu iki parça arasında sağa veya sola kaydırarak geçiş yapılabilecek. İlk sayfa daha çok hızlı ayar seçeneğine sahipken ikinci sayfa ise bildirimlere odaklanacak. Burada iOS’u andıran bazı tasarımlar olsa da aslında One UI 6’daki bildirim panelinin geliştirilmiş haline daha çok benziyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Samsung, One UI 7 güncellemesi ile birlikte Kamera, Saat, Kişiler, Galeri ve Hava Durumu dahil olmak üzere birçok yerleşik uygulamasında simgeleri değiştiriyor. Bazı uygulama simgelerini ise revize ediyor. Ayarlar kısmında da yine bazı kalite odaklı değişiklikler yapılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 7 ile birlikte kamera uygulamasının tasarımını da büyük oranda yeniliyor. Artık çoğu moda ekranın alt kısmındaki bölümden ulaşılacak. Genel olarak kamera arayüzü daha sadece ve kullanıcı dostu bir yapıya sokulacak. Tüm bunlara ek olarak One UI 7, animasyonlar tarafında da elini güçledirecek. Ayrıca Samsung, yapay zekayı One UI 7 ile birlikte sisteme daha fazla entegre edecektir. Yenilenmiş Bixby'nin burada önemli bir role sahip olması beklenmekte. Bu arada Samsung, farklı Galaxy cihazlarda mesaj ve çağrıları yanıtlamayı mümkün kılan Continuity özelliğine görüntülü aramaları da ekliyor.

Samsung’un bu ay bitmeden One UI 7.0'ın ilk beta sürümünü yayınlaması bekleniyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde One UI 7.0 Beta Programı Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Fold 6 gibi diğer üst düzey telefonlara gelecek. Kararlı One UI 7 güncellemeleri ise bu yıl bitmeden çoğu Galaxy cihazına gelecek. Kalanlar ise 2025’in ilk çeyreğine kadar güncellemeye kavuşacak.

