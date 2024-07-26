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    Anlık Bildirim

    Samsung’un One UI 7 tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan yeni görseller ise One UI 7 ile gelecek tasarım değişikliklerini ve özelliklerini gözler önüne seriyor.
    Samsung’un One UI 7 tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini hazırlıyor. Firmanın ilk Android 15 tabanlı One UI 7.0 beta güncellemesini önümüzdeki hafta yayınlamaya başlaması bekleniyor. Ancak şimdiden One UI 7 ile gelecek tasarım değişikliklerini ve özelliklerini ortaya çıkarak büyük bir sızıntı gerçekleşti.

    One UI 7 ile tasarım değişiyor

    Samsung’un One UI 7 tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 7 güncellemesi ile birlikte en büyük değişikliği bildirim paneli bölmesinde yapacak gibi görünüyor. Buradaki tasarım artık daya yuvarlak hatlara sahip olacak. Bununla birlikte bu ekran artık iki parçaya ayrılacak. Bu iki parça arasında sağa veya sola kaydırarak geçiş yapılabilecek. İlk sayfa daha çok hızlı ayar seçeneğine sahipken ikinci sayfa ise bildirimlere odaklanacak. Burada iOS’u andıran bazı tasarımlar olsa da aslında One UI 6’daki bildirim panelinin geliştirilmiş haline daha çok benziyor.
    Samsung’un One UI 7 tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Samsung, One UI 7 güncellemesi ile birlikte Kamera, Saat, Kişiler, Galeri ve Hava Durumu dahil olmak üzere birçok yerleşik uygulamasında simgeleri değiştiriyor. Bazı uygulama simgelerini ise revize ediyor. Ayarlar kısmında da yine bazı kalite odaklı değişiklikler yapılmış durumda.
    Samsung’un One UI 7 tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 7 ile birlikte kamera uygulamasının tasarımını da büyük oranda yeniliyor. Artık çoğu moda ekranın alt kısmındaki bölümden ulaşılacak. Genel olarak kamera arayüzü daha sadece ve kullanıcı dostu bir yapıya sokulacak. Tüm bunlara ek olarak One UI 7, animasyonlar tarafında da elini güçledirecek. Ayrıca Samsung, yapay zekayı One UI 7 ile birlikte sisteme daha fazla entegre edecektir. Yenilenmiş Bixby'nin burada önemli bir role sahip olması beklenmekte. Bu arada Samsung, farklı Galaxy cihazlarda mesaj ve çağrıları yanıtlamayı mümkün kılan Continuity özelliğine görüntülü aramaları da ekliyor.

    Samsung’un bu ay bitmeden One UI 7.0'ın ilk beta sürümünü yayınlaması bekleniyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde One UI 7.0 Beta Programı Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Fold 6 gibi diğer üst düzey telefonlara gelecek. Kararlı One UI 7 güncellemeleri ise bu yıl bitmeden çoğu Galaxy cihazına gelecek. Kalanlar ise 2025’in ilk çeyreğine kadar güncellemeye kavuşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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