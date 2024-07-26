Samsung’un One UI 7 tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
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Samsung,
Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini hazırlıyor. Firmanın ilk Android 15 tabanlı One UI 7.0 beta güncellemesini önümüzdeki hafta yayınlamaya başlaması bekleniyor. Ancak şimdiden One UI 7 ile gelecek tasarım değişikliklerini ve özelliklerini ortaya çıkarak büyük bir sızıntı gerçekleşti. One UI 7 ile tasarım değişiyor
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Samsung, One UI 7 güncellemesi ile birlikte en büyük değişikliği
bildirim paneli bölmesinde yapacak gibi görünüyor. Buradaki tasarım artık daya yuvarlak hatlara sahip olacak. Bununla birlikte bu ekran artık iki parçaya ayrılacak. Bu iki parça arasında sağa veya sola kaydırarak geçiş yapılabilecek. İlk sayfa daha çok hızlı ayar seçeneğine sahipken ikinci sayfa ise bildirimlere odaklanacak. Burada iOS’u andıran bazı tasarımlar olsa da aslında One UI 6’daki bildirim panelinin geliştirilmiş haline daha çok benziyor.
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Öte yandan Samsung, One UI 7 güncellemesi ile birlikte Kamera, Saat, Kişiler, Galeri ve Hava Durumu dahil olmak üzere
birçok yerleşik uygulamasında simgeleri değiştiriyor. Bazı uygulama simgelerini ise revize ediyor. Ayarlar kısmında da yine bazı kalite odaklı değişiklikler yapılmış durumda.
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Samsung, One UI 7 ile birlikte
kamera uygulamasının tasarımını da büyük oranda yeniliyor. Artık çoğu moda ekranın alt kısmındaki bölümden ulaşılacak. Genel olarak kamera arayüzü daha sadece ve kullanıcı dostu bir yapıya sokulacak. Tüm bunlara ek olarak One UI 7, animasyonlar tarafında da elini güçledirecek. Ayrıca Samsung, yapay zekayı One UI 7 ile birlikte sisteme daha fazla entegre edecektir. Yenilenmiş Bixby'nin burada önemli bir role sahip olması beklenmekte. Bu arada Samsung, farklı Galaxy cihazlarda mesaj ve çağrıları yanıtlamayı mümkün kılan Continuity özelliğine görüntülü aramaları da ekliyor.
Samsung’un bu ay bitmeden One UI 7.0'ın ilk beta sürümünü yayınlaması bekleniyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde One UI 7.0 Beta Programı Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Fold 6 gibi diğer üst düzey telefonlara gelecek. Kararlı One UI 7 güncellemeleri ise bu yıl bitmeden çoğu Galaxy cihazına gelecek. Kalanlar ise 2025’in ilk çeyreğine kadar güncellemeye kavuşacak.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.