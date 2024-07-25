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    Motorola yeni telefonunun iki yönüne vurgu yapıyor: Sağlamlık ve incelik

    Bir dönemin efsanevi telefon üreticisi Motorola, şimdilerde yeni akıllı telefonları ile eski günlerine geri dönmek istiyor. Şirketin bu hedefi için yeni askeri ise Edge 50 Neo olacak.

    Motorola 50 Neo hem sağlam hem de ince bir telefon olacak Tam Boyutta Gör

    Motorola, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla merakla beklenen yeni akıllı telefonunun yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan duyuruda, henüz yeni telefonunun ismi ve kesin lansman tarihi açıklanmasa da, bu cihazın MIL-STD-810 sertifikasına sahip olacağının altını çizdi. Ayrıca Motorola’ya göre yeni telefonu, MIL-STD-810 sertifikasına sahip cihazlar arasında en ince telefon unvanını da ele geçirecek. Hemen belirtelim, söz konusu sertifikasyon, cihazın düşmelere, sarsıntılara, aşırı sıcaklıklara, soğuğa ve neme karşı dayanıklılığını garanti ediyor.

    Bugüne kadar sızdırılan bilgilerden hareketle yeni cihazın Motorola Edge 50 Neo olması bekleniyor. Edge 50 Neo'nun, geçen yıl piyasaya sürülen Edge 40 Neo'nun devamı olarak geleceğini tahmin etmek de güç değil.

    Öte yandan yeni model eğer büyük bir sürpriz olmazsa, MediaTek Dimensity 7300 yonga seti ile çalışacak. Ekran tarafında 6.4 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip bir pOLED ekran ile geleceği iddia edilen Motorola Edge 50 Neo’nun bu ekranı Gorilla Glass 3 ile korunacak. Ayrıca cihazın 8GB RAM + 256GB ve 12GB RAM + 512GB olmak üzere iki farklı bellek ve depolama seçeneği ile satışa sunulacağını da belirtelim. Renk seçenekleri arasında ise mavi, gri, süt rengi ve kırmızı bulunuyor.

    Geçen yıl Eylül ayında piyasaya sürülen Edge 40 Neo, 8GB RAM + 128GB depolama seçeneği için 310 dolar başlangıç fiyatına sahipti. 12GB RAM + 256GB depolama seçeneği ise 335 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Bu nedenle, yeni modelin fiyatının da benzer bir aralıkta olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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