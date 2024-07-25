Motorola yeni telefonunun iki yönüne vurgu yapıyor: Sağlamlık ve incelik

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Motorola, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla merakla beklenen yeni akıllı telefonunun yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan duyuruda, henüz yeni telefonunun ismi ve kesin lansman tarihi açıklanmasa da, bu cihazın MIL-STD-810 sertifikasına sahip olacağının altını çizdi. Ayrıca Motorola’ya göre yeni telefonu, MIL-STD-810 sertifikasına sahip cihazlar arasında en ince telefon unvanını da ele geçirecek. Hemen belirtelim, söz konusu sertifikasyon, cihazın düşmelere, sarsıntılara, aşırı sıcaklıklara, soğuğa ve neme karşı dayanıklılığını garanti ediyor.

Bugüne kadar sızdırılan bilgilerden hareketle yeni cihazın Motorola Edge 50 Neo olması bekleniyor. Edge 50 Neo'nun, geçen yıl piyasaya sürülen Edge 40 Neo'nun devamı olarak geleceğini tahmin etmek de güç değil.

Motorola Edge 50 Neo'nun tüm renkleri ortaya çıktı 3 gün önce eklendi

Öte yandan yeni model eğer büyük bir sürpriz olmazsa, MediaTek Dimensity 7300 yonga seti ile çalışacak. Ekran tarafında 6.4 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip bir pOLED ekran ile geleceği iddia edilen Motorola Edge 50 Neo’nun bu ekranı Gorilla Glass 3 ile korunacak. Ayrıca cihazın 8GB RAM + 256GB ve 12GB RAM + 512GB olmak üzere iki farklı bellek ve depolama seçeneği ile satışa sunulacağını da belirtelim. Renk seçenekleri arasında ise mavi, gri, süt rengi ve kırmızı bulunuyor.

Geçen yıl Eylül ayında piyasaya sürülen Edge 40 Neo, 8GB RAM + 128GB depolama seçeneği için 310 dolar başlangıç fiyatına sahipti. 12GB RAM + 256GB depolama seçeneği ise 335 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Bu nedenle, yeni modelin fiyatının da benzer bir aralıkta olması bekleniyor.

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Motorola 50 Neo hem sağlam hem de ince bir telefon olacak