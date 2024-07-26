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    Xiaomi 14T Pro, Geekbench skorları ve detaylı donanım bilgileriyle karşımızda

    Xiaomi’nin merakla beklenen modellerinden biri olan 14T Pro, bu kez de Geekbench performansı ile adından bahsettiriyor. Peki ama yeni cihaz nasıl bir donanım ile karşımıza çıkacak?

    Xiaomi 14T Pro, Geekbench skorları ile herkesi şaşırttı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 14T Pro'nun Geekbench 4.0 platformunda yer alması, cihazın donanım özellikleri hakkında önemli detayları ortaya koydu. Model numarası 2407PFN8EG olan cihazın, önceki sertifikasyonlarda da aynı numara ile listelendiği görülüyor. 'Rothko' kod adına sahip bir anakartı bulunan cihazda, sekiz çekirdekli ve maksimum 3.47GHz hızında çalışan bir işlemci mevcut. Mali-G720 GPU ile desteklenen bu işlemci, cihazın MediaTek Dimensity 9300 Plus yonga setinden güç aldığını gösteriyor.

    Cihaz, 12GB RAM ile listelenmiş ancak lansmanda farklı RAM seçeneklerinin sunulması da bekleniyor. Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan Xiaomi 14T Pro, Geekbench'in tek çekirdek testinde 9.369 puan, çoklu çekirdek testinde ise 26.083 puan aldı.

     

    Camera FV-5 veritabanına göre, Xiaomi 14T Pro'nun 50MP ana kamera ve 32MP ön kamera ile geleceği öngörülüyor. Ayrıca Xiaomi 14T Pro'nun, kısa süre önce Çin'de tanıtılan Redmi K70 Ultra'nın yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini de hatırlatalım.

    Redmi K70 Ultra, 6.67 inç OLED ekran, 1.5K çözünürlük, 4,000 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı gibi özelliklere sahipti. Eğer sızdırılan bilgiler doğru çıkar ve Xiaomi 14T Pro, Redmi K70 Ultra’nın yeniden markalanmış versiyonu olursa, muhtemelen ekran özellikleri olarak 14T Pro’da da bu değerleri göreceğiz demektir. Xiaomi 14T Pro'nun resmi tanıtımının ardından daha fazla detayın ortaya çıkacağı aşikar. Bakalım akıllı telefon meraklıları, Çinli şirketin bu yeni modeline nasıl bir ilgi gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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