Xiaomi 14T Pro, Geekbench skorları ve detaylı donanım bilgileriyle karşımızda

Xiaomi 14T Pro'nun Geekbench 4.0 platformunda yer alması, cihazın donanım özellikleri hakkında önemli detayları ortaya koydu. Model numarası 2407PFN8EG olan cihazın, önceki sertifikasyonlarda da aynı numara ile listelendiği görülüyor. 'Rothko' kod adına sahip bir anakartı bulunan cihazda, sekiz çekirdekli ve maksimum 3.47GHz hızında çalışan bir işlemci mevcut. Mali-G720 GPU ile desteklenen bu işlemci, cihazın MediaTek Dimensity 9300 Plus yonga setinden güç aldığını gösteriyor.
Cihaz, 12GB RAM ile listelenmiş ancak lansmanda farklı RAM seçeneklerinin sunulması da bekleniyor. Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan Xiaomi 14T Pro, Geekbench'in tek çekirdek testinde 9.369 puan, çoklu çekirdek testinde ise 26.083 puan aldı.
Camera FV-5 veritabanına göre, Xiaomi 14T Pro'nun 50MP ana kamera ve 32MP ön kamera ile geleceği öngörülüyor. Ayrıca Xiaomi 14T Pro'nun, kısa süre önce Çin'de tanıtılan Redmi K70 Ultra'nın yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini de hatırlatalım.
Redmi K70 Ultra, 6.67 inç OLED ekran, 1.5K çözünürlük, 4,000 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı gibi özelliklere sahipti. Eğer sızdırılan bilgiler doğru çıkar ve Xiaomi 14T Pro, Redmi K70 Ultra’nın yeniden markalanmış versiyonu olursa, muhtemelen ekran özellikleri olarak 14T Pro’da da bu değerleri göreceğiz demektir. Xiaomi 14T Pro'nun resmi tanıtımının ardından daha fazla detayın ortaya çıkacağı aşikar. Bakalım akıllı telefon meraklıları, Çinli şirketin bu yeni modeline nasıl bir ilgi gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.