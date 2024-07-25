Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro tüm detaylarıyla ortaya çıktı

- Google Pixel 9 & Pixel 9 Pro neler sunacak?
- Google Pixel 9 özellikleri (onaylanan)
- Google Pixel 9 Pro/XL özellikleri (onaylanan)
- Google Pixel 9 Pro Fold özellikleri (onaylanan)
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Google Pixel 9 & Pixel 9 Pro neler sunacak?
Pixel 9 Pro, iki farklı boyutta karşımıza çıkacak; 6.3 inç Super Actua ekrana sahip daha küçük model ve 6.8 inç ekrana sahip daha büyük model (Pixel 9 Pro XL). Pixel 9 Pro modelleri de Tensor G4 işlemcisinden güç alacak. Ancak Google, Pro modellerinde 16 GB RAM, ek 48 MP telefoto kamera ve yükseltilmiş 42 MP selfie kamerası sunacak.
Katlanır model olan Pixel 9 Pro Fold’da 6.3 inç Actua dış ekran ve 8 inç Super Actua flex iç ekran bulunacak. Tensor G4 işlemci ve 16 GB RAM bulunacak ancak kamera sisteminde 48 MP ana sensör, 10.5 MP ultra geniş açılı sensör, 10.8 MP telefoto sensör ve 10 MP ön kamera bulunacak.
Kutu içeriği olarak yalnızca Pixel 9 Pro XL gösteriliyor. Kutudan 1 metre USB-C’den USB-C’ye (USB 2.0) kablo ve SIM çıkarma aracı çıkacak. Google Pixel 9 serisi, koyu gri, açık gri, kırık beyaz ve pembe gibi yeni renklerle gelecek.
Google Pixel 9 özellikleri (onaylanan)
- Ekran: 6.3 inç, Actua display
- İşlemci: Google Tensor G4
- Bellek: 12 GB RAM
- Ön kamera: 10.5 MP
- Arka kamera: 50 MP (geniş) + 48MP (ultra geniş)
Google Pixel 9 Pro/XL özellikleri (onaylanan)
- Ekran: 6.3 inç/6.8 inç, Super Actua display
- İşlemci: Google Tensor G4
- Bellek: 16 GB RAM
- Ön kamera: 42 MP
- Arka kamera: 50 MP (geniş) + 48MP (ultra geniş) + 48MP (telefoto)
Google Pixel 9 Pro Fold özellikleri (onaylanan)
- Ekran: 6.3 inç + 8 inç, Actua + Super Actua Flex
- İşlemci: Google Tensor G4
- Bellek: 16 GB RAM
- Ön kamera: 10 MP
- Arka kamera: 48 MP (geniş) + 10.5 (ultra geniş) + 10.8MP (telefoto)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.