Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro tüm detaylarıyla ortaya çıktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Pixel 9 serisinin tanıtım materyalleri sızdırıldı ve Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold’un teknik özellikleri, yeni AI özellikleri, kutu içeriği ve renk seçenekleri dahil olmak üzere hemen her şey ortaya çıktı.

Google, Pixel 9 Pro satın almak için nedenleri listeledi 5 gün önce eklendi

Google Pixel 9 & Pixel 9 Pro neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Pixel 9 serisinin teknik özelliklerden başlayalım. Pixel 9, 6.3 inç Actua ekran, Google'ın Tensor G4 yonga seti, 12 GB RAM, 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş kamera ve 10.5 MP selfie kameraya sahip olacak.

Pixel 9 Pro, iki farklı boyutta karşımıza çıkacak; 6.3 inç Super Actua ekrana sahip daha küçük model ve 6.8 inç ekrana sahip daha büyük model (Pixel 9 Pro XL). Pixel 9 Pro modelleri de Tensor G4 işlemcisinden güç alacak. Ancak Google, Pro modellerinde 16 GB RAM, ek 48 MP telefoto kamera ve yükseltilmiş 42 MP selfie kamerası sunacak.

Katlanır model olan Pixel 9 Pro Fold’da 6.3 inç Actua dış ekran ve 8 inç Super Actua flex iç ekran bulunacak. Tensor G4 işlemci ve 16 GB RAM bulunacak ancak kamera sisteminde 48 MP ana sensör, 10.5 MP ultra geniş açılı sensör, 10.8 MP telefoto sensör ve 10 MP ön kamera bulunacak.

Tam Boyutta Gör Tanıtım materyallerine göre, Google, Pixel 9 serisi için yedi yıllık güncelleme sunacak. Tüm modeller Kriz uyarıları ve Acil SOS’i destekleyecek ve bir yıl boyunca ücretsiz Gemini Advanced aboneliğiyle gelecek. Cihazlarda ayrıca etkinlikler, yerler gibi daha sonra hatırlamak istediğiniz bilgileri kaydetmenize yardımcı olacak yeni Pixel Screenshots özelliğiyle birlikte Gemini ve Circle to Search de yer alacak.

Kutu içeriği olarak yalnızca Pixel 9 Pro XL gösteriliyor. Kutudan 1 metre USB-C’den USB-C’ye (USB 2.0) kablo ve SIM çıkarma aracı çıkacak. Google Pixel 9 serisi, koyu gri, açık gri, kırık beyaz ve pembe gibi yeni renklerle gelecek.

Google Pixel 9 özellikleri (onaylanan)

Ekran : 6.3 inç, Actua display

: 6.3 inç, Actua display İşlemci : Google Tensor G4

: Google Tensor G4 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ön kamera : 10.5 MP

: 10.5 MP Arka kamera: 50 MP (geniş) + 48MP (ultra geniş)

Google Pixel 9 Pro/XL özellikleri (onaylanan)

Ekran : 6.3 inç/6.8 inç, Super Actua display

: 6.3 inç/6.8 inç, Super Actua display İşlemci : Google Tensor G4

: Google Tensor G4 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ön kamera : 42 MP

: 42 MP Arka kamera: 50 MP (geniş) + 48MP (ultra geniş) + 48MP (telefoto)

Google Pixel 9 Pro Fold özellikleri (onaylanan)

Ekran : 6.3 inç + 8 inç, Actua + Super Actua Flex

: 6.3 inç + 8 inç, Actua + Super Actua Flex İşlemci : Google Tensor G4

: Google Tensor G4 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ön kamera : 10 MP

: 10 MP Arka kamera: 48 MP (geniş) + 10.5 (ultra geniş) + 10.8MP (telefoto)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro tüm detaylarıyla ortaya çıktı