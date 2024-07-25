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    Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro tüm detaylarıyla ortaya çıktı

    Google'ın yakında tanıtacağı Pixel 9 serisine ait tanıtım materyalleri internete sızdırıldı. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro'nun teknik özellikleri, yapay zeka özellikleri, renkleri, her şey açığa çıktı.
    google pixel 9 & pixel 9 pro hakkında her şey Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel 9 serisinin tanıtım materyalleri sızdırıldı ve Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold’un teknik özellikleri, yeni AI özellikleri, kutu içeriği ve renk seçenekleri dahil olmak üzere hemen her şey ortaya çıktı.

    Google Pixel 9 & Pixel 9 Pro neler sunacak?

    Google Pixel 9 & Pixel 9 Pro ekran, işlemci, bellek, kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Pixel 9 serisinin teknik özelliklerden başlayalım. Pixel 9, 6.3 inç Actua ekran, Google'ın Tensor G4 yonga seti, 12 GB RAM, 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş kamera ve 10.5 MP selfie kameraya sahip olacak.

    Pixel 9 Pro, iki farklı boyutta karşımıza çıkacak; 6.3 inç Super Actua ekrana sahip daha küçük model ve 6.8 inç ekrana sahip daha büyük model (Pixel 9 Pro XL). Pixel 9 Pro modelleri de Tensor G4 işlemcisinden güç alacak. Ancak Google, Pro modellerinde 16 GB RAM, ek 48 MP telefoto kamera ve yükseltilmiş 42 MP selfie kamerası sunacak.

    Katlanır model olan Pixel 9 Pro Fold’da 6.3 inç Actua dış ekran ve 8 inç Super Actua flex iç ekran bulunacak. Tensor G4 işlemci ve 16 GB RAM bulunacak ancak kamera sisteminde 48 MP ana sensör, 10.5 MP ultra geniş açılı sensör, 10.8 MP telefoto sensör ve 10 MP ön kamera bulunacak.

    Google Pixel 9 yapay zeka (AI) özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tanıtım materyallerine göre, Google, Pixel 9 serisi için yedi yıllık güncelleme sunacak. Tüm modeller Kriz uyarıları ve Acil SOS’i destekleyecek ve bir yıl boyunca ücretsiz Gemini Advanced aboneliğiyle gelecek. Cihazlarda ayrıca etkinlikler, yerler gibi daha sonra hatırlamak istediğiniz bilgileri kaydetmenize yardımcı olacak yeni Pixel Screenshots özelliğiyle birlikte Gemini ve Circle to Search de yer alacak.

    Kutu içeriği olarak yalnızca Pixel 9 Pro XL gösteriliyor. Kutudan 1 metre USB-C’den USB-C’ye (USB 2.0) kablo ve SIM çıkarma aracı çıkacak. Google Pixel 9 serisi, koyu gri, açık gri, kırık beyaz ve pembe gibi yeni renklerle gelecek.

    Google Pixel 9 özellikleri (onaylanan)

    • Ekran: 6.3 inç, Actua display
    • İşlemci: Google Tensor G4
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Ön kamera: 10.5 MP
    • Arka kamera: 50 MP (geniş) + 48MP (ultra geniş)

    Google Pixel 9 Pro/XL özellikleri (onaylanan)

    • Ekran: 6.3 inç/6.8 inç, Super Actua display
    • İşlemci: Google Tensor G4
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ön kamera: 42 MP
    • Arka kamera: 50 MP (geniş) + 48MP (ultra geniş) + 48MP (telefoto)

    Google Pixel 9 Pro Fold özellikleri (onaylanan)

    • Ekran: 6.3 inç + 8 inç, Actua + Super Actua Flex
    • İşlemci: Google Tensor G4
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ön kamera: 10 MP
    • Arka kamera: 48 MP (geniş) + 10.5 (ultra geniş) + 10.8MP (telefoto)
    Kaynakça https://www.androidauthority.com/pixel-9-series-promo-leak-3464607/ https://www.91mobiles.com/hub/exclusive-google-pixel-9-series-promo-material-design-specs-ai-features/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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