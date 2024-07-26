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    iPhone 16 serisi neler sunacak? İşte beklenen yenilikler

    iPhone 16 Pro Max ne zaman çıkacak, iPhone 16 özellikleri nasıl olacak merakla beklenirken, Apple'ın 2024 iPhone modellerinde tasarım ve özellik noktasında sunacağı yenilikleri bir araya topladık.
    iphone 16 & 16 pro max beklenen özellikler, yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, her sene olduğu gibi yeni iPhone’ları Eylül ayının ortalarında tanıtacak. iPhone 16 serisi, önceki nesil gibi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşacak. Peki, yeni Apple telefonlar tasarım ve özellik olarak hangi yeniliklerle gelecek? iPhone 16 serisi hakkında tüm bilinenler burada.

    Daha büyük ve verimli ekran, ultra ince çerçeve

    iphone 16 & 16 pro max ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yıl iPhone’larda ekran boyutunu artıracak. iPhone 16 Pro’nun 6.27 inç, iPhone 16 Pro Max’in 6.86 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Hatırlatma açısından, iPhone 15 Pro 6.1 inç; iPhone 16 Pro Max 6.7 inç ekrana sahip. iPhone 16 serisi, Apple’ın şimdiye kadarki en büyük ekranlı telefonları olacak.

    Apple’ın iPhone 16 serisinde OLED ekranların parlaklığını korumak veya artırmak, aynı zamanda güç tüketimini azaltmak için mikro lens teknolojisinin kullanımını değerlendirdiği söyleniyor. MLA, panelin içinde milyarlarca lensin tek tip desenini kullanarak dahili yansımaları azaltıyor. Bu lensler, panelin içinden geriye doğru yansıtılan ışığın yolunu ekrana doğru çeviriyor. Bu, güç tüketimi seviyesini korurken algılanan parlaklığı artırmaya veya aynı parlaklıkta geleneksel OLED panellere kıyasla daha az güç tüketirken parlaklık seviyesini korumaya olanak tanıyabilir.

    Apple, iPhone 16 serisinde yeni ultra ince çerçeve teknolojisi kullanarak ekran boyutunu maksimize etmeyi planlıyor. Apple, ekranın altındaki çerçeveyi en aza indirmek için sınır azaltma yapısı (BRS) teknolojisini kullanacak. Dört iPhone 16 modeli de çerçevesiz ekran teknolojisini kullanacak ancak iPhone 16 Pro’ların en ince çerçevelere sahip akıllı telefon olacağı iddia ediliyor.

    Yeni kamera düzeni ve kamera iyileştirmeleri

    iPhone 16 & 16 Pro Max kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde kamera düzenini değiştirmesi bekleniyor. Önceki nesildeki çapraz kamera düzeni yerini dikey kamera düzenine bırakacak. Geniş ve ultra geniş açılı kameralar için iki ayrı kamera halkası olacak. Dikey kamera düzeninin şu anda iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı olan uzamsal video kaydı özelliğini getirmesi bekleniyor.

    iPhone 16 Pro modellerinin ise daha fazla ışık almasını sağlayacak yükseltilmiş 48MP ultra geniş açılı kameraya sahip olması bekleniyor. Bu, özellikle düşük ışıklı ortamlarda 0.5x modunda çekim yaparken daha iyi fotoğraflar elde edilmesini sağlayacak. Ayrıca telefonun ultra geniş modda 48 megapiksel ProRAW fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor. iPhone 16 Pro Max'in de gelişmiş özel 48 MP Sony IMX903 sensörü sayesinde daha büyük ana kameraya sahip olacağı söyleniyor.

    iPhone 16 Pro Max’in önemli ölçüde artırılmış optik yakınlaştırma için süper telefoto periskop kameraya sahip ilk iPhone olacağı söyleniyor. Süper veya ultra telefoto genellikle 300 mm’den fazla odak uzaklığına sahip kameraları tanımlıyor. Mevcut telefoto lens 77 mm'lik bir lense eşdeğerdir; bu nedenle yakınlaştırmada önemli bir geliştirme olacak. Süper telefoto kameralar genellikle spor ve vahşi hayvan fotoğrafçılığı için kullanılıyor ancak oluşturdukları son derece yumuşak arka planlar, obje ile fotoğrafı çeken arasında yeterli mesafe olması koşuluyla portre fotoğrafçılığı için de kullanışlı olabiliyor.

    iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in şu anda yalnızca iPhone 15 Pro Max’te bulunan 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olması bekleniyor. Apple'ın tetraprizma lens sistemi, katlanmış bir tasarıma sahip ve 5x'e kadar optik yakınlaştırma, 25x’e kadar dijital yakınlaştırma sağlıyor. Buna karşılık iPhone 15 Pro (iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max te) 3x'e kadar optik yakınlaştırma ile sınırlı.

    Apple’ın lens parlaması ve gölgelenme gibi sorunları azaltarak fotoğraf kalitesini artırabilecek iPhone kameraları için yeni bir yansıma önleyici optik kaplama teknolojisini de test ettiği söyleniyor.

    Yeni termal tasarım

    iPhone 16 termal tasarım Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro aşırı ısınma şikayetleri yeni modellerde daha az yaşanabilir. Apple’ın ‌iPhone 16‌ serisi için grafen termal sistemi üzerinde çalıştığı söyleniyor. ‌iPhone 16‌ Pro modellerinde ise aşırı ısınmayı azaltmak için metal pil kasası kullanılabilir. Grafen, şu anda iPhone ısı emicilerinde kullanılan bakırı geride bırakan yüksek bir termal iletkenliğe sahip. iPhone 16 modellerinin olası aşırı ısınmayı azaltmak için kasanın daha büyük bir grafit levha ile donatılacağı da iddia ediliyor.

    Daha fazla bellek, tüm modellerde A18 çip

    iphone 16 kaç gb ram, işlemci özellikleri Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin 8GB RAM ile geleceği söyleniyor. Hatırlatma olarak, iPhone 15 ve 15 Plus’ta 6GB RAM mevcut. Bu artışın nedenlerinden biri; yapay zeka özelliklerini bir araya toplayan Apple Intelligence.

    Apple'ın yeni nesil A18 Pro çipi, TSMC'nin ikinci nesil 3nm üretim sürecinden geçen bir işlemci. Söylentilere göre, dört iPhone 16 modeli de A18 çiple donatılacak ancak Apple, standart modellerle Pro modeller arasında bir ayrım yapabilir. Apple Intelligence, yapay zeka özelliklerinin cihazda çalışması için yüksek güçlü bir çip gerektiriyor. Bu nedenle dört ‌iPhone 16‌ modelinin de aynı A18 çipine sahip olması mantıklı. Şu anda yalnızca ‌iPhone 15 Pro‌ ve Pro Max Apple Intelligence ile uyumlu. Apple Intelligence ücretsiz olarak ilk İngilizce dilinde kullanıma sunulacak ancak Apple, net bir tarih vermedi. Yeni nesil A18 çipleri önemli ölçüde daha fazla çekirdeğe sahip yükseltilmiş neural engine içerecek.

    Yeri gelmişken, Apple’ın bağlamsal farkındalık, anlamsal dizinleme, uygulama kontrolü ve ekran farkındalığı içerecek olan yeni Apple Intelligence destekli Siri deneyimini iyileştirmek için iPhone 16 mikrofonunda önemli bir geliştirme planladığı söyleniyor.

    Batarya değişikliği (16 Plus hariç)

    iPhone 16 batarya kapasitesi Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 batarya kapasiteleri net olarak bilinmemekle birlikte; iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max’in seleflerinden daha büyük bataryaya sahip olacağı ancak iPhone 16 Plus modelinin daha düşük kapasitede bataryayla geleceği söyleniyor. iPhone 16’nın iPhone 15’e göre %6 daha fazla batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Apple’ın enerji yoğunluğunu artırmak ve telefonun ömrünü uzatmak için yığın pil teknolojisini kullandığı da söylentiler arasında.

    iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in bataryası 40w kablolu hızlı şarj, 20w MagSafe şarjı destekleyecek. Şu anda, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri uygun bir USB-C güç adaptörüyle maksimum 27w’a kadar şarj hızına ulaşabiliyorken, Apple ve yetkili satıcılarının resmî MagSafe şarj cihazları iPhone 15 modellerini 15w’a kadar kablosuz olarak şarj edebiliyor.

    Tüm modellerde Eylem düğmesi ve Capture butonu

    iphone 16 yakalama düğmesi Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 modellerinin tümünde şu anda iPhone 15 Pro’da bulunan eylem düğmesi yer alacak. Ek olarak, tüm iPhone 16 modellerinde görüntü veya video çekmeyi tetiklemeye adanmış yeni yakalama düğmesi bulunacak. Capture butonu, sola ve sağa kaydırarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma, hafif basışla bir nesneye odaklanma, daha güçlü basışla kayda başlama gibi özellikler sunacak. Yakalama düğmesi, ‌iPhone 16'nın sağ alt tarafında yer alacak.

    Pro modellerde daha iyi modem

    iPhone 16 modem Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinde Qualcomm'un en yeni Snapdragon X75 modemini kullanması bekleniyor. Snapdragon X75, iPhone 15 modellerinde kullanılan X70'e kıyasla daha hızlı 5G indirme ve yükleme hızları sunacak. Ayrıca modemin birleşik mmWave ve 6GHz altı 5G alıcı-vericisi %25 daha az devre kartı alanı kaplıyor, %20’ye kadar daha az güç kullandığı söyleniyor. Standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın Snapdragon X70 modemle gelmesi bekleniyor.

    Yeni renkler

    iPhone 16 & 16 Pro Max renkleri Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro ve ‌iPhone 16 Pro‌ Max'in siyah, beyaz veya gümüş, gri veya natürel titanyum ve gül renginde satışa sunulması bekleniyor. iPhone 15 Pro’nun mavi titanyum rengi artık olmayacak. Bu arada, ‌iPhone 16‌ ve ‌iPhone 16‌ Plus'ın siyah, yeşil, pembe, mavi ve beyaz renklerde geleceği söyleniyor.

    iPhone 16 ne zaman çıkacak?

    Apple’ın iPhone 16 serisini 10 Eylül 2024’te tanıtması bekleniyor. iPhone 16 Pro Max’in iPhone 16 ile birlikte 20 Eylül’de satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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