iPhone 16 serisi neler sunacak? İşte beklenen yenilikler

- Daha büyük ve verimli ekran, ultra ince çerçeve
- Yeni kamera düzeni ve kamera iyileştirmeleri
- Yeni termal tasarım
- Daha fazla bellek, tüm modellerde A18 çip
- Batarya değişikliği (16 Plus hariç)
- Tüm modellerde Eylem düğmesi ve Capture butonu
- Pro modellerde daha iyi modem
- Yeni renkler
- iPhone 16 ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
Daha büyük ve verimli ekran, ultra ince çerçeve
Apple’ın iPhone 16 serisinde OLED ekranların parlaklığını korumak veya artırmak, aynı zamanda güç tüketimini azaltmak için mikro lens teknolojisinin kullanımını değerlendirdiği söyleniyor. MLA, panelin içinde milyarlarca lensin tek tip desenini kullanarak dahili yansımaları azaltıyor. Bu lensler, panelin içinden geriye doğru yansıtılan ışığın yolunu ekrana doğru çeviriyor. Bu, güç tüketimi seviyesini korurken algılanan parlaklığı artırmaya veya aynı parlaklıkta geleneksel OLED panellere kıyasla daha az güç tüketirken parlaklık seviyesini korumaya olanak tanıyabilir.
Apple, iPhone 16 serisinde yeni ultra ince çerçeve teknolojisi kullanarak ekran boyutunu maksimize etmeyi planlıyor. Apple, ekranın altındaki çerçeveyi en aza indirmek için sınır azaltma yapısı (BRS) teknolojisini kullanacak. Dört iPhone 16 modeli de çerçevesiz ekran teknolojisini kullanacak ancak iPhone 16 Pro’ların en ince çerçevelere sahip akıllı telefon olacağı iddia ediliyor.
Yeni kamera düzeni ve kamera iyileştirmeleri
iPhone 16 Pro modellerinin ise daha fazla ışık almasını sağlayacak yükseltilmiş 48MP ultra geniş açılı kameraya sahip olması bekleniyor. Bu, özellikle düşük ışıklı ortamlarda 0.5x modunda çekim yaparken daha iyi fotoğraflar elde edilmesini sağlayacak. Ayrıca telefonun ultra geniş modda 48 megapiksel ProRAW fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor. iPhone 16 Pro Max'in de gelişmiş özel 48 MP Sony IMX903 sensörü sayesinde daha büyük ana kameraya sahip olacağı söyleniyor.
iPhone 16 Pro Max’in önemli ölçüde artırılmış optik yakınlaştırma için süper telefoto periskop kameraya sahip ilk iPhone olacağı söyleniyor. Süper veya ultra telefoto genellikle 300 mm’den fazla odak uzaklığına sahip kameraları tanımlıyor. Mevcut telefoto lens 77 mm'lik bir lense eşdeğerdir; bu nedenle yakınlaştırmada önemli bir geliştirme olacak. Süper telefoto kameralar genellikle spor ve vahşi hayvan fotoğrafçılığı için kullanılıyor ancak oluşturdukları son derece yumuşak arka planlar, obje ile fotoğrafı çeken arasında yeterli mesafe olması koşuluyla portre fotoğrafçılığı için de kullanışlı olabiliyor.
iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in şu anda yalnızca iPhone 15 Pro Max’te bulunan 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olması bekleniyor. Apple'ın tetraprizma lens sistemi, katlanmış bir tasarıma sahip ve 5x'e kadar optik yakınlaştırma, 25x’e kadar dijital yakınlaştırma sağlıyor. Buna karşılık iPhone 15 Pro (iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max te) 3x'e kadar optik yakınlaştırma ile sınırlı.
Apple’ın lens parlaması ve gölgelenme gibi sorunları azaltarak fotoğraf kalitesini artırabilecek iPhone kameraları için yeni bir yansıma önleyici optik kaplama teknolojisini de test ettiği söyleniyor.
Yeni termal tasarım
Daha fazla bellek, tüm modellerde A18 çip
Apple'ın yeni nesil A18 Pro çipi, TSMC'nin ikinci nesil 3nm üretim sürecinden geçen bir işlemci. Söylentilere göre, dört iPhone 16 modeli de A18 çiple donatılacak ancak Apple, standart modellerle Pro modeller arasında bir ayrım yapabilir. Apple Intelligence, yapay zeka özelliklerinin cihazda çalışması için yüksek güçlü bir çip gerektiriyor. Bu nedenle dört iPhone 16 modelinin de aynı A18 çipine sahip olması mantıklı. Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max Apple Intelligence ile uyumlu. Apple Intelligence ücretsiz olarak ilk İngilizce dilinde kullanıma sunulacak ancak Apple, net bir tarih vermedi. Yeni nesil A18 çipleri önemli ölçüde daha fazla çekirdeğe sahip yükseltilmiş neural engine içerecek.
Yeri gelmişken, Apple’ın bağlamsal farkındalık, anlamsal dizinleme, uygulama kontrolü ve ekran farkındalığı içerecek olan yeni Apple Intelligence destekli Siri deneyimini iyileştirmek için iPhone 16 mikrofonunda önemli bir geliştirme planladığı söyleniyor.
Batarya değişikliği (16 Plus hariç)
iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in bataryası 40w kablolu hızlı şarj, 20w MagSafe şarjı destekleyecek. Şu anda, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri uygun bir USB-C güç adaptörüyle maksimum 27w’a kadar şarj hızına ulaşabiliyorken, Apple ve yetkili satıcılarının resmî MagSafe şarj cihazları iPhone 15 modellerini 15w’a kadar kablosuz olarak şarj edebiliyor.
Tüm modellerde Eylem düğmesi ve Capture butonu
Pro modellerde daha iyi modem
Yeni renkler
iPhone 16 ne zaman çıkacak?
Apple’ın iPhone 16 serisini 10 Eylül 2024’te tanıtması bekleniyor. iPhone 16 Pro Max’in iPhone 16 ile birlikte 20 Eylül’de satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.